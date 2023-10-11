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A Milli Futbol Takımımız, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella önderliğinde ilk maçını Hırvatistan’a karşı oynayacak. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın akşam Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, zorlu mücadeleden galip gelerek Konya’da oynayacağı Letonya maçına avantajlı şekilde çıkmaya çalışacak. Hırvatistan Milli Takımı’nın bir dönem önemli orta saha oyuncularından olan ve şimdilerde Hırvatistan 2.Lig ekibi NK Jarun’u çalıştıran eski futbolcu Jerko Leko, karşılaşma ile ilgili yorumlarını aktardı. 2010 yılında dönemin Süper Lig ekibi Bucaspor’a transfer olan ve İzmir ekibinde 34 maçta forma giyen Leko, Türkiye’deki günlerine dair anılarını da anlattı.

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“OYUNCULARIMIZ VE DALİC, GALİBİYETİN KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYOR”

Osijek'teki yeni stadyumda harika bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Elbette taraftarlarımız galibiyet istiyor ancak oyuncularımız ve antrenörümüz Zlatko Dalic bunun kolay olmayacağını biliyor. Bu yüzden en küçük detaylarıyla hazırlanıp maça odaklanmamız lazım. Özellikle Perisic, Kramaric ve Petkovic'in sakatlıkları nedeniyle bazı sorunlarımız var. Bu nedenle hücumda bu maç için yeni bir güç bulmamız gerekecek. Sahada daha etkili olan oyuncunun kim olacağını göreceğiz. Zlatko Dalic, milli takımda harika bir iş çıkarıyor ve ayrıca aile denen o gücü yarattı. Yani takımda gerçekten bir aile var. Ayrıca bazı zamanlar oyuncularının neler düşündüğünü dinliyor. Milli takımdaki oyuncularla her gün antrenman yapılmadığı için bu tür bir iletişim çok önemli.

“HIRVATİSTAN’IN, MONTELLA’NIN TÜM SÜRPRİZLERİNE HAZIRLIKLI OLMASINI UMUYORUM”

Montella, bildiğimiz gibi harika bir oyuncuydu. Bu onun milli takım antrenörü olarak ilk deneyimi. Takım ruhunu ve oyuncuları nasıl idare edeceği konusunda onun açısından ilginç olacak. Futbolun Türkiye ve orada yaşayan insanlar için ne anlama geldiğini biliyoruz. Şu anda iyi bir takımınız var ve yarınki maçı görmek için sabırsızlanmamızın nedenlerinden birisi de bu. Montella’nın dezavantajı bu tür mücadelelerde tecrübesinin olmaması olacak ama Adana'yı çalıştırmıştı, mantaliteyi ve her şeyi biliyor. Bu yüzden Türk takımında bunu takım ruhu ve yeni bir enerji yaratmak için kullanacağına inanıyorum. Türk takımında ve oyunda kimin etkili olacağı hakkında konuşmak benim için zor, harika oyuncularınız var. Bazı sakatlıklarımızın durumundan dolayı milli takımımızın Montella'nın tüm sürprizlerine hazırlıklı olmasını umuyorum. Hırvatistan ve Türkiye'nin daha da ileriye gideceğine inanıyorum çünkü her iki takım da kaliteli olduklarını gösterdi. Tabii ki Türkiye için Galler'e karşı oynayacağı son maç belki de en önemlisi ama biz de bu maçtan hemen sonra Galler'e karşı oynayacağız, bu yüzden kendimize bakmalıyız.

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“MONACO’DAN SÜPER LİG’E GELDİĞİMDE İNSANLARIN FUTBOLA OLAN TUTKULARINI BEĞENMİŞTİM”

Evet, Süper Lig’e yükseldiklerinde Bucaspor'da oynadım. AS Monaco'dan geldim ve Türkiye'de, insanların gösterdiği tutkuyu ve futboldaki kaliteyi çok beğendim. İzmir ve Süper Lig'den güzel anılarım var. İki yıllık sözleşmem vardı ama maalesef küme düşmüştük, bu yüzden ondan sonra Dinamo Zagreb'e geri dönmüştüm. Bir gün Türkiye'ye antrenör olarak gelmek istiyorum.

“4 BÜYÜKLER İNANILMAZ TARAFTARLARA SAHİPLER, O ATMOSFERDE OYNAMAK HARİKAYDI”

Türkiye’de en iyi atmosferin nerede olduğunu söylemek zor ama Dinamo Kiev ve Bucaspor'da oynadığım dönem iki kez Beşiktaş stadyumunda oynadım ve oradaki atmosferi çok sevdim. Ayrıca Türkiye’de 4 büyükler dediğimiz kulüpler inanılmaz taraftarlara sahipler, bu yüzden o atmosferde oynamak harika. Süper Lig'de futbolu sevdim. Oyuncu olarak tercih ettiğim hızlı, teknik ve orta sahada ikili mücadelelerin olduğu, harika bir atmosfere sahip futbol orada vardı. Bazen savunma, forvetlere ve hücum oyunlarına daha fazla alan bırakır. Bu yüzden her zaman çok gol atıyordum ve etkili futbol oynuyordum.

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