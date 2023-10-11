Sebastian Szymanski'nin menajerinden transfer açıklaması: 30-40 milyon Euro... | Fenerbahçe ve Galatasaray kıyasıya rekabet etti

Haberin Devamı

Süper Lig ve Avrupa maçlarında Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, şimdiden sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi.

HEM HÜCUM HEM SAVUNMADA ETKİLİ

Tekniği, sürati, savunma arkası pas ve koşuları, kalecileri çaresiz bırakan şutları ve takım savunmasına yaptığı katkıyla hem teknik heyetin hem de futbolseverlerin takdirini kazanan Sebastian Szymanski, attığı gol ve yaptığı asistlerle de takımın gol yükünü çeken isimlerden biri oldu.

SÜPER LİG VE AVRUPA'DA ŞOV YAPTI

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Süper Lig'de 8 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Konferans Ligi grupları ve elemelerinde toplamda 8 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

Haberin Devamı

TRANSFER İDDİASI

Toplamda 16 maçta 12 gole katkı yaparak taraflı-tarafsız büyük beğeni kazanan Sebastian Szymanski'nin Serie A devi Napoli'nin takibinde olduğu öne sürülürken menajerinden oyuncunun transfer süreci ve beklentileri hakkında açıklamalar geldi.

Gözden Kaçmasın Gana'da Amartey ve Djiku sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı Haberi görüntüle

Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonya basınından Przeglad Sportowy'e açıklamalarda bulundu.

"HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU"

Sebastian Szymanski'nin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini kaydeden Mariusz Piekarski,"Ben dedikodularla uğraşmam. Gerçekler üzerinden hareket etmeyi tercih ederim. Bu gerçekler de Sebastian Szymanski'nin yeni kulübünden henüz 3. ayında olması ve tüm Fenerbahçelilerin Szymanski için deli olması. Szymanski, Fenerbahçe'de başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'nde katılmak istiyor. Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı ama Fenerbahçe ile başarabilir. Kulüp için 1 numaralı hedef Türkiye şampiyonluğunu yeniden kazanmak. Bu nedenle Avrupa maçlarında Sebastian da dahil olmak üzere bazı oyuncular zaman zaman yedek kalabiliyor." şeklinde konuştu.

"SZYMANSKİ PAHA BİÇİLEMEZ BİR FUTBOLCU"

Haberin Devamı

Szymanski'nin bonservisi için belirtilen rakamların az olduğunu ifade eden Menajer Mariusz Piekarski, "Fenerbahçe'nin bugün Szymanski'den 30-40 milyon Euro para kazanabileceği söyleniyor ama bence şu anda Szymanski paha biçilemez bir futbolcu. Szymanski'yi ziyaret etmek için geçenlerde İstanbul'a gittim. Huzur içinde konuşabilmek için bir yat kiraladım. Bir restoranda oturup konuşamıyoruz, imkansız. Galatasaraylı taraftarlar bile Sebastian Szymanski ile fotoğraf çektiriyor." dedi.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY KIYASIYA REKABET ETTİ"

Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya rekabet ettiğini belirten Mariusz Piekarski, "Sebastian Szymanski'nin transferi, şu ana kadar yaptığım en zor transferdi. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum ama iki haftadan uzun bir süre boyunca stres altındaydım. Üç kulüp vardı. Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe. Bir telefon görüşmesi, diğerini tetikledi. İki büyük kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray, Szymanski için kıyasıya rekabet ediyordu. Ruslar acımasızdı, çok sıkı pazarlık yaptılar ve fiyatı hiç düşürmediler. Sebastian için en önemlisi bonservisiyle birlikte transferdi. Sonunda Rusya'dan ayrıldı ki bunu çok istiyordu. İç huzuruna yeniden kavuştu." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

"ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜK"

Fenerbahçe öncesi İngiltere ve Almanya'dan teklif aldıklarını belirten Piekarski, "Sebastian Szymanski, birkaç yıldır sürekli ileriye doğru adım atıyor. Şu ana kadar ki kulüp seçimlerimiz çok iyiydi. Sebastian'ın özelliği yeteneklerine çok güçlü bir şekilde inanması ve rekabetten hiç korkmaması. Bu yüzden her zaman ilk 11'de kendine yer buldu. İlk olarak Dinamo Moskova'da. Savaştan öncesini düşünürsek, bu çok iyi bir transferdi. Sebastian güçlü bir transferdi. Daha ikinci sezonunda Dinamo Moskova'nın patronları, Sebastian'a çok büyük bir zam yaptılar. Daha sonra Feyenoord'a gitti. O dönemde Almanya'dan İngiltere'den kulüplerle görüştük ama en çok Feyenoord'a inandık ve haklı çıktık. Sebastian, Hollanda şampiyonluğu kazandı ve bireysel olarak çok iyi iş çıkardı. Feyenoord'da 10 numara olarak oynatıldı ve çok iyi işler çıkardı." diye konuştu.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTI"

Fenerbahçe'nin harika bir seri yakalamasında Polonyalı yıldızın etkisinin büyük olduğunu kaydeden Piekarski, "Fenerbahçe, bu sezon çok iyi transferler yaptı. Tadic, Dzeko, Djiku, Becao, Fred... Bu sonuçlara da yansıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadıkları 16 maçı da kazandılar. Devasa bir seri. Türkiye şampiyonluğuna gidiyorlar ve Sebastian, harika bireysel istatistikler ekliyor. Daha da önemlisi, takım savunması için çok çalışıyor. Her teknik direktör, takımı için çok çalışan ve aynı zamanda gol ve asist yapan bir oyuncuyu her zaman takdir edecektir." dedi.