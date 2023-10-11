Vincenzo Montella'dan 4-6-0 açıklaması: Yorumunuza katılmıyor ve gülümsüyorum | Umarım Livakovic'i üzeriz

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6’ncı maçında yarın TSİ 21:45’te Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Opus Arena’da açıklamalarda bulundu. Montella, "Taktiksel anlamda bizimki galibiyeti de mağlubiyeti de getirilir. Ben buraya geldiğimden beri iştahlı oyuncuları gördüm. Yarın da bizim için test olacak. Baktığınızda rakibimizde dünya sıralamasında 3’üncü sırada olan bir takım" diye konuştu.



"ELİMDE OLAN OYUNCULARLA PLANLAMA YAPARIM"



Önemli eksikler olduğu gibi görünse de yerlerini dolduracak oyuncuların da takımda olduğunu dile getiren Montella, "Arda Güler ve Mert Günok gibi önemli oyuncular eksik ama ben hoca olarak elimde olan oyuncularla planlama yaparım. Yerilerine iyi oyuncularımız var yarın sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı da sakatlığı sebebiyle yarın aramızda olamayacak" şeklinde konuştu.

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"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHADA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK"



Montella, Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı? Şeklinde yöneltilen bir soruya, "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak" diye cevap verdi.

Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor döneminde eksik olan forvet oyuncusu ile ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi: "Adana Demirspor döneminde belki bir forvet yoktu sahada insanların algısında 9 numaradır forvet. Adana Demirspor döneminde oynadığımız forvet bizim kanat oyuncularımızdı, gayet de başarılı işler yaptık. Bu yüzden de 4-6-0 yorumunuza katılmıyor ve gülümsüyorum" dedi.

"9 SENE SONRA BURADA MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA OLMAK İSTERİM"



İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek EURO 2032 ve milli takımın başında yer almayı isteyip istemeyeceği sorulan Montella, "Çok yetenekli 2 ülkenin birlikte götüreceği organizasyon olacak. Bin senelik tarihe sahip 2 ülke, o yüzden neden olmasın 9 sene sonra burada milli takımın başında olmak isterim. Önemli de bir organizasyon olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"MODRİC, HER ZAMAN EN İYİ ŞEYLERİ YAPMAYA HAZIR BİR FUTBOLCU"



Vincenzo Montella, Luka Modric ile ilgili olarak, "Çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz. Yıllar ilerledikçe oyuncular kendilerini kendini yönetmeyi öğrenmeli. Luka buna bir örnek. Her zaman en iyi şeyleri yapmaya hazır bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

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"FUTBOLA BAKIŞ AÇIMDAN DOLAYI BİREYSEL DEĞİL DE TOPLU BAKMAK GEREKİR"



Hakan Çalhanoğlu’nun pozisyonuyla alakalı da konuşan Montella, "Hem kısa hem de uzun cevap verebilirim. Şu anda öyle bir seviyeye geldi ki 6 numara ve 10 numarayı da çıkarabilecek bir futbolcu. Aslında şu anda 2 pozisyonu da oynayabilecek durumda. Som dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola bakış açımdan dolayı bireysel değil de toplu bakmak gerekir. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi" şeklinde konuştu.

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Montella, idmanda Cenk Tosun ile konuşması hakkında ise şunları söyledi: "Aslında çok önemli bir şey istemedim, sadece muhabbet ediyorduk. Ben bir kaleyi gördüğümde her zaman geçmişim aklıma geliyor. Hep gol atmayı hayal ederdim. Umarım aynısı Cenk Tosun için de geçerlidir."

İRFAN CAN KAHVECİNİN AÇIKLAMALARI

''SAMİMİ VE NE İSTEDİĞİNİ ANLATAN BİRİ''

Montella'nın ne istediğini net şekilde kendilerine ifade ettiğini aktaran İrfan Can Kahveci, "Hocamız geleli kısa bir süre oldu. Gerçekten samimi ve ne istediğini net bir şekilde anlatan bir hoca. 3 günde hem video toplantılarla hem de pratik ile ne istediğini bize anlattı. İnşallah biz de bunları sahaya yansıtabiliriz." dedi.

''ELEŞTİRİLERE KULAK ASMADIM DERSEM YALAN OLUR''

Kötü gittiği dönemde yapılan eleştirileri dikkate aldığını ancak fazla önemsemediğini kaydeden İrfan Can Kahveci, "Ben her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum, kötü de gitsem. Bu zamana kadar söylenenlere kulak asmadım dersem yalan olur ama çok da önemsemedim. Her hocanın farklı istekleri oluyor. Bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha uygun. İnşallah böyle devam ederim." diye konuştu.

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''BU KADRO ORAYI HAK EDİYOR''

Bu kadronun şampiyonada olmayı hak ettiğini belirten İrfan Can Kahveci, "Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri. Rakipte de bizde de eksikler var. Aramızda Almanya'da olmak istediğimizi konuşuyoruz çünkü bu kadro orada olmayı hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçtan en iyi sonuç alıp orada olacağımızı düşünüyorum. Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz. Hocamızın da bize anlattıkları var. Çok önemli oyuncuları var ancak özellikle bir isime odaklanmıyoruz." dedi.

''UMARIM LIVAKOVIC'İ ÜZERİZ''

Maçtan önce takım arkadaşı Livakovic'le konuştuklarını söyleyen İrfan Can Kahveci, "Livakovic çok bir kaleci ama en önemlisi çok iyi bir karakter. Maçtan önce konuştuk ama umarım yarın onu üzen taraf biz oluruz. Bizde de önemli ayaklar var." açıklamasını yaptı.