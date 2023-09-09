Bu jenerasyona yazık oluyor

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Dün Ermeni savunmacılardan biri 18, diğeri 20 yaşındaydı. Orta ikilileri 23 ve 22, santrforları da 20’likti. Yani karşımızda sadece zayıf değil, deneyimsiz de bir rakip vardı dün. Curaçao’dan bir tık zayıf, Uganda’dan bir tık iyi rakibimize karşı dün yapmamız gereken tek şey, sahaya doğruları yansıtmak. Yani harika bir gün geçirmemize gerek yok, fantastik sürprizler yapmamıza gerek yok. Savunmada Atletico Madridliler-Romalılar, orta sahada Benfica ve Inter’de sezonu çok iyi açan bir ikilin, onların yanında da Avrupa kupalarında çok iyi işler yapmış Süper Lig oyuncuların var.

SOL BEKTE NEDEN ONUR'UN YERİNE CENK ÖZKAÇAR OYNADI?

Peki bizim teknik adamımız ne yaptı? Takımında sol bek oynayıp gayet iyi işler yapan Onur kulübedeyken, hayatında birinci ya da ikinci kümede hiç sol bek oynamamış Cenk’i orada başlattı. Bir de galiba şöyle komik bir savunma geliştirmişler: “Takımında sol bek ileri çıkınca, Cenk onun arkasını kapatıyor” diye... Dünyadaki bütün sol stoperlerin ağzı açık kalmış olmalı, hiçbirisinin aklına gelmemişti zira bu(!)

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45 DAKİKALIK GALLER SENARYOSUNUN AYNISI

Tabii Kuntz’un milli takıma kişisel imza isteği bununla da kalmamış. Kulübede Halil ve Bertuğ Yıldırım varken, ligde davet edilebilecek Enis Destan varken, en uçta devşirme Barış Alper’i tercih edip, 60 dakika da oyunda tuttu. Üstelik son milli maçta aynı hatayı yapmışsın, Galler’e karşı en uçta Barış’la başlayıp, muvaffak olamayıp 46’da Umut Nayir’i sokmuşsun. İnanılır gibi değil gerçekten. 45 dakikalık Galler senaryosunun aynısı yaşandı Ermenistan karşısında.

STEFAN KUNTZ BU TAKIMIN SEVİYESİNİN ÇOK ALTINDA

Milli takımın Interlilerden, Atleticolulardan, Benficalılardan, Romalılardan oluşan bu kaliteli jenerasyonu, maalesef teknik adam seçimleriyle heba olma yolunda. Umut Meraş-Kenan gibi seçimleriyle 60 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinin en kötü sonucuna imza atan Şenol Güneş ve bu takımın seviyesinin çok altındaki Stefan Kuntz... Bu jenerasyona gerçekten yazık oluyor.