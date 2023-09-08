Türkiye-Ermenistan maçında golden sonra tepki! Stefan Kuntz sebebini açıklamıştı ama...

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A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

KUNTZ'UN 11 TERCİHİ

Stefan Kuntz, Ermenistan karşısında Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper 11'ini tercih etti.

Alman teknik adamın, sol bek için orijinal pozisyonu stoper olan Cenk Özkaçar'ı seçmesi maç öncesinde çok konuşuldu.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmadan önce sol bekteki Cenk Özkacar tercihinin sebebine değinen Alman teknik adam, "İki sol bekimizin bizimle olmaması bir düşünceydi. Ya sağ ayaklı Mert'i ya Onur'u ya da çok genç bir oyuncuyu orada oynatacaktık. Ama ne yazık ki Kazımcan hem hazırlık döneminde hem de takımında fazla süre alamadı. Bu maçların baskısı fazla genç oyunculara bu yükü vermek biraz fazla olacaktı. Biz Cenk'e karar verdik. Birçok maçı Valencia'da bu bölgede oynadı. Onun için yabancı bir mevki değil." ifadelerini kullandı.

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GOL SONRASI TEPKİ

Milliler, Ermenistan'ın 49. dakikada bulduğu golle geriye düştü.

İçeriye çevirilen topta Cenk Özkaçar, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca arkasında bulunan Artak Dashyan topu ağlara yolladı.

Pozisyonun içinde Cenk'in yer alması da sosyal medyadaki tepkileri artırdı.

72 DAKİKA SAHADA KALDI

Golden sonra Stefan Kuntz üç değişiklik birden yaptı. Mert Müldür, İrfan Can Kahveci ve Halil Dervişoğlu oyuna girerken Zeki Çelik, İsmail Yüksek ve Barış Alper Yılmaz kenara geldi.

Cenk Özkaçar ise yerini 72. dakikada Onur Bulut'a bıraktı.

KUNTZ: 'ONUN İÇİN YENİYDİ'

Maç sonu konuyla ilgili konuşan teknik direktör Stefan KUNTZ, "Pozisyon ve diziliş olarak iyiydik. Cenk Özkaçar'ın sol taraftaki pozisyonu onun için yeniydi. Belki orada biraz daha iyi olabilirdik. Cengiz ve Kerem'i aslında rakip koridorun içinde içeriye çekmeye ve stoperlerine bağlamayı düşündük. Arkada oluşacak alanı Barış ile kullanmak hedefimizdi. Bu düşünceyle beraber Barış Alper iki net pozisyona girdi ilk devrede. Cengiz ve Zeki'nin ceza sahasını zorladığı pozisyonlar oldu. Düşündüğümüz, çalıştığımız pozisyonlardı. Bir adım daha hızlı olsak, biraz daha konsantre olsak farkı olurdu." dedi.

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