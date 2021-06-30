Bu espresso İngiltere’nin hakkıydı.

Onlar ezeli rakipleri olarak Almanlar’ı görüyorlar, 1990, 1996 ve 2010’daki kayıpları birer travma olarak kabul ediyorlar. O yüzden dün Wembley’de oynanan maç onlar için bir çeyrek final biletinden fazlasıydı, bir özgürlük biletiydi bu. 55 yıllık bir travmadan çıkış biletiydi dünkü iki gol.

LÖW TUTUCU OYUNU BIRAKMADI

EURO’96’daki o meşhur kaybın başrolü southgate de sanki bu tarihi baskıdan etkilenmiş gibiydi. Dörtlü savunmadan beşli defansa döndü, ilk 11’de tam yedi savunmacıya yer verdi Wembley’de. Ancak bu tercihin Almanlar’ın yetenekli kanat bekleri Kimmich ve Gosens’i durdurduğunu kabul etmemiz gerek. Dün Almanya’nın iki kanadı orta saha orijinliyken, İngilizler’in iki kanadı savunma orijinli görünüyordu ama ikinci yarıda oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdi İngilizler. Löw tutucu oyundan vazgeçmeyip İngilizler’i cesaretlendirince, iki bek Shaw ve Trippier daha fazla bindirmeye başladılar ikinci yarıda. İki gol de Shaw bindirmeleri sonucu geldi zaten.

‘ONLAR GERGiN ÇIKIYORDU’

Almanlar’ın efsanevi forveti Klinsmann, 90’larda İngilizler’e karşı rahatlıklarını şöyle açıklamış maç öncesinde: “Onlar sahaya son derece gergin çıkarken, ben malzemeciyle espresso içiyordum o dakikalarda”. Dün zafer kahvesini içmeyi İngilizler hak etti kesinlikle. Özellikle de 22 Haziran’da oynanan maçta Çekya’yı yenip Almanya’yla eşleşme cesaretini gösterdikleri için bu espresso İngilizler’in hakkı.

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