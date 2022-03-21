Avrupa kupaları için grup bileti mücadelesi

Türk futbolunun Avrupa’da 30 yıl geriye gittiğini, 19’uncu basamağa düştüğünü, hatta Bodö’nün bir tur daha geçmesi halinde sezonu 20’nci bitireceğimizi biliyorsunuzdur. Bu da Avrupa’da 5 değil 4 takımla temsil edilmemiz demek. Lig ikincimizin Konferans Ligi’ne gitmesi demek. Ve her takımımızın en az 3’er ön eleme oynaması demek. Ancak bu kara tablo 2023 24’ten itibaren devreye girecek, yani bu sezon lig ikincimiz hâlâ Devler Ligi ikinci ön eleme bileti kazanıyor. Oradan elenirse Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turuna, oradan da elenirse Konferans Ligi play-off’una gidiyor.

SLAViA PRAG GiBi

Bu sezon Slavia Prag, benzer bir rotayla Konferans Ligi çeyrek finaline kadar ulaştı. Süper Lig’i bu sezon ikinci sırada bitirecek takımın da gruplara girmek için 3 deneme hakkı olacak kısacası. Yani bu sezon lig ikinciliği demek, neredeyse Avrupa’da grup garantisi gibi bir şey.

ViTES SÜREKLi YÜKSELDi

Dün Kadıköy’de sahaya çıkan iki takım bu bilet için savaştılar sonuna kadar. Konyaspor daha önce Trabzonspor’a karşı da uyguladığı kontratak ve duran top stratejisini tercih etti Kadıköy’de. Ligin en iyi taç setlerine sahip takımı, Fenerbahçe’yi de bir taçla avlamayı başardı. Ancak Fenerbahçe belki de ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Bence artık sadece 30 dakikalık kondisyona sahip Mesut çıkıp Pelkas girince, tempo bir kademe arttı. Arda girince bir vites daha yukarı... Özellikle 80’le 88 arası Fenerbahçe öyle yoğun bir baskı kurdu ki, bu atak sürekliliğinin bir noktada gol getirmesi kaçınılmazdı.

Trabzon ‘şampiy...’ gibi. Adeta kendi liginde yarışıyor artık. Ancak ‘diğerleri ligi’nde zirve yarışı çok eğlenceli olacak belli ki.