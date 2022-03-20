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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Gaziantep FK maçı yorumu: 'Adil bir oyun değil'

#Galatasaray#Domenec#Torrent
Galatasarayda Domenec Torrentten Gaziantep FK maçı yorumu: Adil bir oyun değil

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in sözleri;

Çok dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net şekilde yansıtmıyor. İlk yarının son saniyesinde bir gol yedik ve çok saçma bir penaltıydı, o pozisyonun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum

MAÇ DENGELİ GİDİYORDU

Bafe'nin beraberliği getirme şansı olan bir pozisyon vardı. Futbol, adil bir oyun değil. Orada 2-2 yapsak, farklı bir yere gidebilirdi ama orada gelen top kaybıyla birlikte rakibin golü geldi ve sonuç elimizden kaçtı. Maç, gayet dengeli gidiyordu

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#Galatasaray#Domenec#Torrent

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