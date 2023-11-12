21 gün artı 90 dakika

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Mersin seyahatini, Münih sınavından bağımsız ele almak mümkün değil. Galatasaray son 21 günde 6 müsabakaya çıktı, bunların ikisi Bayern’le, birisi Beşiktaş’laydı; ikisi de Rize ve Hatay deplasmanlarıydı. Üstelik Okan Buruk bu 6 maçlık sert süreçte kadrosunu çok döndürmedi, ana iskeletini üç günde bir sürekli oynatmayı tercih etti. Ve Mersin’de belki fiziksel, belki mental yorgunluklar göze çarptı bence.

BUNDESLiGA iLE SÜPER LiG FARKI

Galatasaray iki tane Bayern Münih maçı oynadı, ikisinde de 75’inci dakikaya iyi futbolla ve beraberliklerle girdi. İkisinde de son bölümde Bundesliga ile Süper Lig arasındaki fizik kalite farkına mağlup oldu. Yıkıcı bir mağlubiyet alıyorsunuz, perşembe sabahı Münih’ten Adana’ya uçuyorsunuz. Cumartesi günü Mersin’de ligin en genç iki takımından biriyle karşılaşacaksınız. Ben Okan Buruk’un 24 yaş ortalamalı dinamik Hatayspor’a karşı neden Mertens, Bakambu gibi oyuncularını daha erken sahaya sürmediğini anlamadım doğrusu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Hatayspor maçı sonrası fikstür tepkisi Haberi görüntüle

HEM UZUN BOYLU HEM KOŞUCU

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in de planları Galatasaray’ın yorgunluğu üzerine kuruluydu ki maç öncesi şöyle konuştu mikrofonlara: “Maçın süresini olabildiğince uzatmak istiyoruz”...

Yani Demirel’in hedefi de Galatasaray’ı mümkün olduğu kadar koşturmak, yormak, fiziksel zafiyet göstermelerini beklemekti. Öyle de yaptılar. Hatayspor kadrosunun şöyle enteresan bir özelliği var:

Dadashov (1,88), Lamkel (1,92) ve Dele-Bashiru (1,87) hem uzun boylu, hem de koşucu futbolcular. Dolayısıyla Erce’nin ya da Hatay geri bloğunun attığı uzun toplarda hem havada etkililer, hem de kontra fırsatlarda. 14’teki golü Erce’nin uzun topu, 55’tekini de bir geçiş hücumuyla buldular zaten.

SOL BEKTE HEP SORUN VAR

Dünkü maçta altı çizilmesi gereken bir başka detay da şu sanırım: Galatasaray’ın artık kronikleşmiş bir sol bek problemi var. Dün de ilk golde Kazımcan’ın Rivas’ı kaçırışı acemiceydi. Van Aanholt, Emre Taşdemir, Dubois, Adekugbe, Kazımcan, Angelino, Abdülkerim... Sadece bir buçuk sezonda bir takımda bu kadar farklı oyuncunun sol bekte oynaması bir şeylerin eksik olduğunun kanıtı.

Haberin Devamı