Hatayspor - Galatasaray maçında Volkan Demirel bir ilke imza attı!

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direkötr Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Angelino ve Kaan Ayhan yedeğe çekilirken Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray maça şu ilk 11'le çıktı: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Sarı-kırmızılı takımın yedekleri ise şu isimlerdi: Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kaan Ayhan, Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Ndombele, Bakambu.

HATAYSPOR'DA 4 EKSİK

Galatasaray maçından önceki 3 maçını kaybeden Hatayspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Boudjema ve Maksimovic ile kırmızı kart cezalısı Fernandes kadroda yer almadı.

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Volkan Demirel, Galatasaray karşısına şu ilk 11'le çıktı: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov.

GALATASARAY, ATATÜRK'Ü VE 6 ŞUBAT DEPREMİNİ UNUTMADI

Galatasaray maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 6 Şubat depremini unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, ısınmaya "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız" yazılı pankart ve tişörtlerle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde de depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Christian Atsu'nun fotoğraflarının bulunduğu "Kalbimizdesin" yazısıyla anıldığı tişörtler yer aldı.

Futbolcular sahaya "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Mersin Stadyumu'nu dolduran Hataysporlu ve Galatasaraylı tarafarlar maçı yan yana izledi.

GALATASARAY'IN LİGDE SON 3 GOLÜ ZAHA'DAN

Hatayspor, 14. dakikada Rigoberto Rivas'ın golüyle öne geçti. Galatasaray 28. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skoru eşitledi.

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Fildişi Sahilli futbolcu, Sarı-kırmızılı takımın ligdeki son 3 golüne imza atmış oldu.

Rivas'ın golü, Galatasaray'ın bu sezon ilk yarılarda yediği ilk gol oldu.

ERCE KARDEŞLER'DEN KRİTİK KURTARIŞLAR

1-1 biten ilk yarının ardından Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, ikinci yarının başında önceDavinson Sanchez ardından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşlarında gole izin vermedi.

ÖMER FARUK BEYAZ ATAĞA ÇIKARDI, LAMKEL ZE GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Maçın 55. dakikasında Hatayspor'un genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz kendi ceza alanın önündeki presten çalımlarla çıktı ve takımının atağını başlattı. Devamında ev sahibi ekip Lamkel Ze ile golü buldu.

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Kalan bölümde Galatasaray aradığı golü bulamadı ve Hatayspor mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

17 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Galatasaray'ın geçen sezonki Beşiktaş maçından bu yana sürdürdüğü 17 maçlık yenilmezlik serisi Hatayspor maçında sona erdi.

MAURO ICARDI 4 MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, son 3 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşayamadı.

Arjantinli futbolcunun ligde 10 golü bulunuyor.

VOLKAN DEMİREL BİR İLKE İMZA ATTI

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, ilk kez bir lig maçında Galatasaray'ı mağlup etti.

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Demirel önceki iki maçta Fatih Karagümrük ve Hatayspor'un başında Sarı-kırmızılı takıma birer kez mağlup olmuştu.

MAÇ BİTİMİ HERKES ONA KOŞTU

Maçın son düdüğü çalar çalmaz Hatayspor yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik ekip, Volkan Demirel'e koştu ve galibiyeti genç teknik adamla kutladı.