Süper Lig ve 1. Lig'e 'Evet' ama...

TFF Başkanı, ‘şimdilik’ notunu düşerek, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizin 12 Haziran haftasında tekrar start alacağını kamuoyuna duyurdu. Ancak, akabinde bazı kulüplerin ve otoritelerin aksi yöndeki görüşleri ve ortaya koydukları sorular, ciddi tartışmaların başlamasına sebep oldu. Acaba futbola yeniden start verilmesi doğru bir karar mıydı? Bizim görüşümüz; kısmen ‘evet.’ Kovid-19’la mücadelede başarılı olmuş, sosyal ve ekonomik hayatta normalleşme adımları atan ülkemizin, futbolda da normalleşmeye geçmesi gayet normaldir. Ve doğru bir karardır. Tıpkı, benzer şekilde bu salgın konusunda başarılı olmuş Almanya hükümetinin futbola start kararı vermesi gibi.

TÜM LİGLERDE KALAN MAÇ SAYISI 839

Ancak bugün, Süper Lig’den BAL Ligi’ne, toplam 277 takımın mücadele ettiği ve 2019-20 futbol sezonunu tamamlamaları için önlerinde oynamaları gereken tam 839 müsabakanın olduğu bir yerde ‘tamamen normale dönmek’ pek mümkün görünmemektedir. Süper Lig ve 1. Lig’deki profesyonel kulüplerden beklenen ‘duyarlılık ve hassasiyeti’ BAL Ligi ve hatta onlara benzeyen amatör zihniyetteki 3. Lig ekiplerinden beklemek... Her ne kadar profesyonel olsalar da birçokları hâlâ ‘amatör zihniyette’ olan ve çoğu ilkel şartlarda mücadelelerini sürdüren 3. Lig kulüpleri için “Kalan 179 maçınızı da oynayabilirsiniz” demek.... BAL Ligi’nde kalan 408 maçı oynatarak tamamlamak... Kısaca bu 241 takımı, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleriyle aynı kefeye koyup kalan 708 müsabakalarını tamamlamalarını istemek, yeniden revize edilmesi gereken bir karardır.

LİDERLER ÇIKSIN VE PLAY OFF OYNANSIN

Peki, çözüm nedir? B planı ne olmalıdır? Mevcut şartlarda, kalan 708 müsabakanın tamamını oynamaları pek mümkün görünmeyen bu alt ligler için (2. Lig, 3. Lig ve BAL) çözümümüz, bu sezon ortaya konan emeklerini de boşa çıkarmamak adına kısıtlı müsabakalarla sezonu tamamlamaları olmalıdır. Bu da bahsettiğimiz liglerde, lig statülerine uygun bir şekilde mevcut haliyle üst lige çıkma durumu bulunan takımları -liderleri direkt, diğerlerini de play-off oynatarak- üst lige almak ve bu sezon için bu liglerde küme düşmeyi kaldırmak olmalıdır. Önümüzdeki sezon da istenirse 21 takımlı olan bu ligler küme düşecek takım sayısı artırılarak normalleştirebilir.

KÜME DÜŞME OLMASIN

Bir başka deyişle, Süper Lig’de kalan maç sayısı 72. TFF 1. Lig’de ise play-off’la birlikte 59 maç var. İki gruptan oluşan 2. Lig’in tamamlanması için önlerinde 108’i Lig ve 13’ü play-off olmak üzere 121 müsabaka bulunuyor. Üç gruptan oluşan 3. Lig’in tamamlanması için ise önünde 164’ü lig ve 15’i de play-off olmak üzere toplam 179 müsabaka duruyor. BAL Ligi 11 gruptan oluşuyor. “Sezonu tamamlayayım” demeniz 340’ı lig ve 68’i kademe maçları olmak üzere 408 müsabaka daha oynamak demek. Dediğimiz gibi çözüm, Süper Lig ve 1. Lig dışındaki liglerde sezonu sonlandırarak play-off ve kademe maçlarını oynatarak kısmi normalleşmeye geçmek olmalıdır. Bunun için biz de diyoruz ki; futbolda kısmi normalleşmeye ‘evet.’ Kısmi normalleşme, ülkenin futbol yüzü ve markası olan Süper Lig ve bir altında bulunan 1. Lig maçlarını oynatarak sezonun tamamlanmasıdır. Bu da her iki lig için toplam 21 ilde müsabaka oynanacağı anlamına gelir ki, 21 şehir denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir alandır.

3. LİG'İ 15 PLAY-OFF MAÇIYLA BİTİREBİLİRSİNİZ

Tamamlanması için önünde 121 müsabakası olan 2. Lig’i, kendi statüsünün emrettiklerinin de fazla dışına çıkmadan sonlandırmak pek mümkün. Statü ne diyor? “İki grupta birinci olan takımlar 1. Lig’e yükseltilir.” Bugün rakibine 10 puan gibi fark yapan Samsunspor’u da diğer grupta rakibinin 3 puan önündeki Bandırmaspor’u statü gereği 1. Lig’e yükseltebilirsiniz. Bir üst lige çıkacak diğer takımı da belirlemek için de yine statü gereği her iki grubun 2, 3, 4 ve 5. sırasında yer alan takımlara play-off müsabakaları oynatabilirsiniz. Bu da 13 müsabaka daha oynanması anlamına gelir. Keza aynı şekilde; önünde 164 lig maçı bulunan 3. Lig’i de statüsünde yer alan 15 play-off maçını oynatarak bitirebilirsiniz. Benzer şekilde mevcut durumda üç grupta lider olan takımları direkt 2. Lig’e alıp diğer üç takımı belirlemek için de her üç grubun 2, 3, 4 ve 5. sırasındaki takımlara play-off maçları oynatarak. Bu sezon büyük bir başarı göstererek en yakın rakibine 19 puan fark yapan Karacabey Belediyespor ile keza aynı şekilde rakibine 14 puan fark atan Kocaelispor’un emeklerini de zayi etmemek gerekir. Tıpkı 2. Lig’de olduğu gibi bu sezon için 3.Lig’de de küme düşmeyi kaldırarak. BAL Ligi’ne gelince. Onları bu normalleşme sürecine asla sokmamak gerekir. Sonuç: Bizim B planımız budur. Daha önümüzde bir ayı aşkın bir süre var. Önümüzdeki günlerde ne yaşayacağımızı Allah bilir. Bu arada kim ne derse desin, nihai sözü ‘virüs’ söyleyecek. Ne Özdemir ne de Koca! Umarım, o da “Ben artık yokum” der.