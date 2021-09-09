Şenol Güneş derhal ya özür dilemeli ya da istifa etmeli

6-1, şokunu kolay kolay üzerinizden atabileceğiniz bir skor değil. Özellikle de bu yakaladığımız genç jenerasyon adına, ciddi travma etkisi yapabilecek bir durum. Neyse ki; Şenol Güneş’in sayesinde bu şoku, değil birkaç hafta, birkaç gün, hatta birkaç saat içinde atlattık, şükürler olsun! Hem de tamamen kendisinin eseri olan (!) daha büyük şokla. Bize göre skandal o sözlerle. “Beni buraya getirirken yalvardılar" demesiyle.

Hocanın nasıl ve hangi şartlarda geldiğini yakından bilenlerdenim. Kendisini arayan soranları, emsal sözleşme şartlarını inceleme detayları gibi! Her neyse... Yeri ve zamanı gelince o parantezleri de açarız.

GENEL ARZU İLE GETİRİLDİ

Evet öncesinde de söyledim, şimdi de söylüyorum. Şenol hoca sadece TFF yönetiminin veya siyasi erkanın değil, toplumun ‘genel arzusu’ ile büyük bir teveccühle bu göreve getirildi. Şimdi gelelim bize bu 6-1’lik hezimeti bile unutturan Şenol hocamızın o sözlerine. “Bana yalvardılar” ifadesine...

YALAN SÖYLEYECEK DEĞİL YA!

Bir teknik adama göreve getirirken niye yalvarılır? Teklif götürmüşünüzdür, o “Hayır” demiştir. “Hadi gel hocam” diye ısrar etmişinizdir, o yine “Hayır” demiş ve geri adım atmamıştır. Mesela araya ortak dostlar koymuşunuzdur o da işe yaramamıştır... Son çare ‘yalvarır yakarırsın’ o da pes eder ve “Evet” der.

Güneş’in ifadesine göre milli takımda göreve gelişi böyle gerçekleşmiş. İşte gizli kibir dediğiniz bu türde bir şey oluyor!

O YALVARIŞ NİYE?

İlginç... İnsanın pek inanası gelmiyor ama 70 yaşında koskoca adam yalan söyleyecek değil ya! Şenol hocaya karşı bir yalvarış yaşanmışsa, o da, olsa olsa ancak talep ettiği ücrete karşılık, “Hocam n’olur şu rakamları biraz aşağı çek” yalvarışıdır.

Kusura bakma hocam, bu laftan ortaya bu tablo çıkıyor. Ve bu yenilir yutulur unutulur bir laf da değil. Birileri göreve gelmeniz için size kendisini acındırdı öyle mi? Bunu ancak bir özür veya istifa paklar. Bizim “Şenol Güneş özür dilemeli veya istifa etmeli” düşüncemizin gerekçesi, oynanan futbol veya skor değil, tamamen o skandal sözler.

TARTIŞILAN İLK HOCA DEĞİLSİNİZ

Bir de sevgili hocamın sık sık dile getirdiği, şu aldığı paranın konuşulmasına gösterdiği tepkiyi anlamak mümkün değil. Gören de duyan da bu ülke futbolunda aldığı paranın tartışıldığı tek teknik adam Şenol Güneş sanır. Ne ilksiniz ne son olacaksınız hocam. Evet son görev yaptığınız Beşiktaş’tan yıllık 25 milyon TL garanti para alırken milli takım için yıllık 18 milyon TL karşılığı 4 yıllık sözleşmeye imza attınız. Başkaları gibi sözleşmenizin 6 nolu ‘fesih’ maddesine de cezai şart olarak ekstra bir ücret de koymadınız.

YILLIK 22 MİLYON TL'DE DEĞİLİM

Eğer bir görevden alma olursa kalan paranızı (sözleşme sonuna kadar) alma hakkına sahipsiniz. Alırsınız almazsınız, o sizin bileceğiniz iş. Sanıyorum hocanın bugün yıllık aldığı rakam 22 milyon TL. Ben burada değilim. Ama hocam o sözlerinizle birçok büyüğünüzün ve dostunuzun kalbini kırdığınızı bilesiniz. Özellikle görev için sizi arayan o büyükleri...

'ŞEYTANİ DÜZEN' NE DEMEK?

Şenol hocam, o laf sokmalarınız, gizemli sözleriniz var ya. Peki ya ona ne demeli? Görünen o ki yetersiz teknik kadronun değişimi konusundaki inadınız gibi bu da hiç değişmeyecek. Bir de ‘şeytani düzen’ diye bir tabir kullandın sevgili hocam. Peki bu ne? Yok açılımı. Aslında adres veya adresler belli. Ama bizimkiler tahmin sadece. O zaman çıkacaksınız bunu açık açık söyleyecekseniz. Veya kamuoyu tarafından ortaya konan adresler yanlışsa da bunu bugün hemen düzelteceksiniz. Yoksa yarın “Ne alaka?” demeniz gerçekçi olmaz.

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