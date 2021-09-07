Son Dakika: Hollanda - Türkiye maçında Şenol Güneş'e tepki! Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve o görüntü...

Spor Arena Detay - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, mücadelenin ilk yarısında beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve soyunma odasına 3-0 yenik girdi.

Mücadele öncesi grupta lider konumda bulunan milliler, Amsterdam Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısında hiçbir varlık gösteremezken, tepkilerin odak noktasında teknik direktör Şenol Güneş yer aldı.

Hollanda karşısında sağ bekte Kaan Ayhan, orta sahada Okay Yokuşlu-Orkun Kökçü, hücumda ise Kenan Karaman tercihleri tartışılan tecrübeli teknik adama, sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.

Beklenmedik sonuç sonrası taraftarlar, Şenol Güneş'in derhal istifa etmesi gerektiğini savunurken, milli takımın başına geçmesi için iki çalıştırıcının ismi gündeme geldi.

Taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın milli takımın başına geçmesini isterken, bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olması gerektiğini savundu.

TRİBÜNLERDE DE 'İSTİFA' SESLERİ

Amsterdam Arena'daki Türk taraftarlar, ilk yarıdaki 3-0'lık skor sonrası teknik direktör Şenol Güneş'i hedef aldı.

Son dönemde eleştirilen deneyimli teknik adam için istifa çağrısı yapılırken, Şenol Güneş'in oldukça üzgün olduğu gözlendi.

MAÇ ESNASINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Mücadelede Hollanda 16 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakalarken, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü dikkat çekti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, yardımcı Bayram Bektaş'la yedek kulübesinde oyunu analiz ederken kameralara yansıdı. Şenol Güneş'in yüzündeki umutsuz ifade ise en çok konuşulan konulardan oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ATILDI

Milli takımda Çağlar Söyüncü, ilk yarının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Dakikalar 44'ü gösterirken Memphis Depay'a faul yapan Çağlar önce ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart görerek millilerimizi 10 kişi bıraktı.

HOLLANDA 10 YIL SONRA YİNE YAPTI

Millilerimize karşı ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Hollanda, 10 yıl sonra bir ilki başardı.

Grubumuzun en iddialı takımlarından olan Hollanda, 2011'de oynadığı San Marino maçından bu yana 3-0'lık skora en hızlı ulaştığı maçı Türkiye'ye karşı oynamış oldu.

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