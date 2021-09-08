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GeriFutbol 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada?
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada?

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada?

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda heyecan bu akşam devam etti. Deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, grupta haftayı üçüncü sırada tamamladı. İşte oluşan yeni puan durumu ve kalan kaçlarımız...

Spor Arena Detay - 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda akşam oynanan karşılaşmaların ardından yeni bir puan durumu oluştu ve grupta dengeler değişti.

A Milli Takımımız, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olurken; bir diğer önemli rakibimiz Norveç, grupta henüz puanla tanışmamış olan Cebelitarık'ı 5-1 devirdi. Karadağ-Letonya müsabakasında ise eşitlik bozulmadı.

Grupta 4 maçı daha bulunan A Milli Takımımız, sırasıyla Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ ile kozlarını paylaşarak 2022 Dünya Kupası vizesi almaya çalışacak.

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2020 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 13 puan
2- Norveç / 13 puan
3- Türkiye / 11 puan
4- Karadağ / 8 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin fikstürü

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu
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