Hollanda 6 - 1 Türkiye (Maçın özeti ve golleri)

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden beklemediği bir sonuçla ayrılan milliler, rakibine 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri; 16, 38 (pen), ve 54. dakikalarda Depay, 1. dakikada Klaassen, 80. dakikada Til ve 90. dakikada Malen kaydetti. Millilerin tek sayısı, 90+1'de Cengiz Ünder'in ayağından geldi.

Milli takımımızda Çağlar Söyüncü, 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma öncesi grupta lider konumda bulunan milliler, Hollanda yenilgisi sonrası 3. sıraya geriledi ve 11 puanda kaldı.

Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Hollanda mücadelenin ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

İKİNCİ YARI

48. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne düşen topa Merih Demiral ayak koyamadı. Ozan Kabak'ın kafayla içeriye doldurduğu topu kaleci Bijlow yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Hollanda 4. golünü buldu. Sol kanattan Bergwijn'in arka direğe yaptığı ortayı Berghuis kafa ile altı pas içine gönderdi. Depay yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 4-0.

80. dakikada ev sahibi takım farkı 5'e yükseltti. Koopmeiners'in savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Til, ceza yayı içinde dönerek vurdu, Uğurcan'ın bacağına da çarpan top ağlara gitti: 5-0.

90. dakikada Hollanda 6. golünü attı. Rensch'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Malen düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 6-0.

90+2 dakikada milli takım golü buldu. Halil Dervişoğlu rakip ceza sahasında yaptığı presle topu Van Dijk'tan kaptı, boşta kalan topu Cengiz Ünder ağlara gönderdi: 6-1.

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries (Dk. 71 Rensch), Klaassen (Dk. 71 Gravenberch), De Jong (Dk. 46 Koopmeiners), Wijnaldum (Dk. 61 Til), Bergwjin (Dk. 61 Malen), Berghuis, Depay

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 90 1 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 46 Ozan Tufan), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Kenan Karaman (Dk. 46 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, 38 (penaltıdan) ve 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda), Dk. 90 2 Cengiz Ünder (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 14 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 57 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum, Dk. 78 Van Dijk (Hollanda)

MAÇTAN NOTLAR

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. İngiltere'deki oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle milli takımın Karadağ ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyen Ozan Tufan ise Hollanda mücadelesinde yedekler arasında forma bekledi.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Enes Ünal, Alpaslan Öztürk ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.



TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

A Milli Takımın, Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce Johan Cruyff Arena'ya gelen Türk taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kale arkasında kendilerine ayrılan yere geçti.

Kedilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Türk taraftarların, Hollandalı taraftarların arasından da bilet alarak mücadeleyi izlediği görüldü.

İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.

ÇAĞLAR, ORKUN VE OZAN KABAK NORVEÇ'E KARŞI YOK



A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve grup maçlarındaki ikinci sarı kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

Bu üç oyuncu, Türkiye'nin 8 Ekim'de sahasında Norveç ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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