Hollanda - Türkiye maçında Burak Yılmaz, Uğurcan’dan daha az topla buluştu
Hollanda’ya son 50 yılda en çok atan 3 isimden biri olan ve Portakallar’ı 4 kez avlayan Burak Yılmaz’dan, dün gece hiç yararlanamadık.
Spor Arena Detay - A milli futbol takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda karşısında ilginç bir istatistiğe imza attı.
65. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bırakan yıldız futbolcu, topla sadece 28 kez buluştu.
Burak Yılmaz’ın oyundan çıkana kadar sahada kaldığı süre içerisinde kalecimiz Uğurcan Çakır’ın ise 33 kez topla buluşması dikkat çekti.
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