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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ozan Tufan'ın yeni hali dikkat çekti! Hollanda maçında...

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Son Dakika: Ozan Tufan'ın yeni hali dikkat çekti! Hollanda maçında...

Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan fazla kilolarından kurtuldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 7 kilo verdiği ortaya çıktı.

Spor Arena Detay - Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Premier Lig temsilcisi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, İngiltere'nin kırmızı liste uygulaması sebebiyle geç katıldığı milli takım kampında dikkatleri üzerine çekti.

G Grubu'nda 6-1 kaybettiğimiz Hollanda maçının kadrosuna yer alan Ozan Tufan, mücadele öncesinde ısınırken ve karşılaşma esnasında objektiflere takıldı ve yeni görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Ozan Tufan'ın yaklaşık 7 kilo verdiği ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Yayından önce Servet Bey ile konuştuk, 'Ozan Tufan'ı tanıyamazsın' dedi. 7 kilo vermiş. Ben de 7 kilo vermiş Ozan'ı merak ettim." dedi.

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