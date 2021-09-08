Son Dakika: Ozan Tufan'ın yeni hali dikkat çekti! Hollanda maçında...

Spor Arena Detay - Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Premier Lig temsilcisi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, İngiltere'nin kırmızı liste uygulaması sebebiyle geç katıldığı milli takım kampında dikkatleri üzerine çekti.

G Grubu'nda 6-1 kaybettiğimiz Hollanda maçının kadrosuna yer alan Ozan Tufan, mücadele öncesinde ısınırken ve karşılaşma esnasında objektiflere takıldı ve yeni görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Ozan Tufan'ın yaklaşık 7 kilo verdiği ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Yayından önce Servet Bey ile konuştuk, 'Ozan Tufan'ı tanıyamazsın' dedi. 7 kilo vermiş. Ben de 7 kilo vermiş Ozan'ı merak ettim." dedi.