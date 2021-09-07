Hollanda - Türkiye maçında Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak şoku! Norveç maçında yoklar
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile mücadele ettiği maçta sarı kart gören Orkun Kökçü, Ozan Kabak ve kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, cezalı duruma düştü.
Johan Cruyff Arena’da oynanan maça 11'de başlayan Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve ikinci yarıda dahil olan Ozan Kabak gördükleri kartlar sonrasında cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 15. dakikasında Wijnaldum'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören Orkun, Norveç maçında cezalı duruma düştü.
ÇAĞLAR OYUN DIŞINDA KALDI
Mücadelenin 36. dakikasında Hollandalının penaltı kazandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Çağlar da gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşerken 44. dakikada yaptığı faulün ardından gördüğü ikinci sarı kartla ihraç edildi.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Ozan Kabak ise 57. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
A Milli Futbol Takımı, ekim ayında 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Norveç'le karşılaşacak.
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