Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir!

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu sayesinde bir yaşımıza daha girdik!.. Bu açıdan Türk futbolseverler olarak, dünyanın en yaşlı insanları olabiliriz...

Meğerse herhangi bir takımda herhangi bir futbolcu, takımının hem futbolcusu hem de teknik direktörü olabiliyormuş! Yeter ki görev tanımı ‘Teknik Direktör’ değil de ‘Futbol Sorumlusu’ olsun.

Maçı anlatan spiker arkadaşımızın da bitiş düdüğünde zikrettiği gibi; “Nuri Şahin teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini aldı.” Hangi Nuri Şahin? Aynı müsabakada takımının aynı zamanda esame listesinde 8 sırt numarasıyla yedek futbolcusu olarak görünen Nuri Şahin. Peki olabilir mi? Kitaba göre olmaz, olamaz...

TALİMAT BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR

Çünkü ilgili Teknik Direktör Çalışma ve Esasları Talimatının 9. Maddesi açıkça “Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevlerini üstlenemez” diyor.

Dahasına gerek var mı? Ve devamında da “İlgili takımın bulunduğu ligin zorunlu teknik kadrolarına uygun teknik adam lisansı olmaksızın ve/veya lisansının çalışma alanları dışında kulüpte görev alan, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayan, müsabaka esnasında yöneten veya yönlendiren gölge antrenörler ile kulübün zorunlu teknik kadrosunun tamamlanmasını temin etmek üzere kulüple sözleşme imzalayarak, sözleşmede belirtilen görevini fiilen yerine getirmeyerek gölge antrenöre çalışma olanağı sağlayan kişilere 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilir" diye de yaptırımından bahsediyor.

TFF BU DURUMU İZAH ETMELİ

Eğer tff.org sitesinin ‘Talimatlar’ kısmında yer alan ‘Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’ Hentbol Federasyonu’ndan karışmamış (!) ise; ilgili maddeye göre Nuri Şahin hangi nam altında olursa olsun takımını yönetemez yönlendiremez.

Eğer yönetebilir ve yönlendirebiliyorsa o zaman futbolun amir kurumu olarak Türkiye Futbol Federasyonu bunun nasıl olduğunu derhal çıkıp izah etmelidir. Tabii, o müsabakada görevlendirdiği ama sahaya atılan pet şişeleri saymaktan, yedek kulübesindeki ihlali göremeyen o müsabaka temsilcileri görevini yapabilirse.

Eğer o kenarda takımı yöneten ve yönlendirenin talimatlara aykırı bir kişi olduğunu rapor etmezse TFF nasıl işlem yapacak? Keza rakip takım yetkilileri bu ihlalin farkına varmayıp TFF’ye bir şikayette bulunmazsa... Rakibi, temsilcisi, TFF’nin ilgili birimleri talimatlardan bihaber olunca maalesef bu tip manzaralar kaçınılmaz oluyor.

DEMOKRASİDE ÇARELER TÜKENMEZ

Nuri Şahin; yeteneği bilgi ve becerisiyle bu işi yapabilir. Bu işi başaracak kapasiteye sahip olduğuna da inanıyoruz. O başka bir şey. Düzgün de bir karakter. Ama ortada bir kural varsa, bunun uygulanması kurumdan kuruma kişiden kişiye değişmemeli.

Nuri Şahin kardeşimize göz yumanlar, mutlaka yarın bir ceza durumu söz konusu olduğunda onu hangi kategoriden sevk edeceklerini de hesaplamışlardır. Biliyorsunuz, ihlaller kişiden kişiye, yani yöneticiden, futbolcuya, görevliden, teknik adama farklılık arz ediyor. Mesela talimata göre kırmızı kart görüp atılsa cezalı olduğu maçta yedek kulübesiyle iletişim kurabilir. Bu ‘tedbiri ihlal’ sayılmaz. Daha böyle bir sürü karmaşık durum ve soru işareti çıkar. Ne demişler; “demokraside çareler tükenmez.” Siz talimatlara ‘gölge teknik adama hayır’ da yazsanız bir şekilde bir yolu bulunuyor 'gölge' oluyor.

GÖREV TANIMINI 'FUTBOL KOORDİNATÖRÜ' YAPSANIZ DA OLUR

Neyse, diğer kulüplere de iyi bir ‘B’ planı çıkmış oldu. Bu formülle Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam yarın Vitor Pereira’yı yollar, takımın teknik patronluk koltuğuna Mesut Özil’i oturturum. Bir taşla iki kuş. Şu ekonomik krizde de iyi gider.

İnanın Mesut’un ‘teknik taktik’ bilgisi Pereira’dan aşağı değildir. Kaldı ki aileden biri. Ve çok iyi bir Fenerbahçeli... Sakatlıklar ve ilerleyen yaş vs. onu artık saha içinde pek etkili kılmıyor. Kenardaki etkisinin sahadaki etkisinden katbekat fazla olacağı şüphesiz.

Önümüzde Nuri Şahin emsali de var... Gerektiğinde o da kendini yedek oyuncu yazar çıkar oynar mahsuru da yok!

Sadece yapmanız gereken; “Mesut Özil Fenerbahçe Futbol Sorumluğuna getirilmiştir” şeklinde bir açıklama yapmak. İsterseniz taklit olmasın diye görev tanımını ‘Futbol Koordinötürü’ yapabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir evrağa, diplomaya ihtiyaç yok! Nuri Şahin’e dur demeyenler, Mesut’a dur diyecek değiller ya...

Bak yarın Beşiktaş’da benzer bir durum olursa, orada da Atiba bu işe cuk oturur.

NOT: TFF’den bir temennimiz de, M.Ö’den kalmış o resmi web sitesinde (!) aylardır ‘Bilga Bankası’ segmentini tıkladığımızda karşımızaçıkan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere sayfa yenilenme aşamasındadır” notundan bir an önce kurtulmamızı sağlamasıdır.