Emre Belözoğlu Trabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! 7 gole direkt katkı; İsmail Yüksek

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin bu sezon başı Bursaspor'a kiraladığı genç futbolcu İsmail Yüksek, yeşil beyazlı kulüpteki performansıyla göz kamaştırıyor.

1999 doğumlu İsmail, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Dün akşam Bursaspor'un Adanaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin oyuncusu olan İsmail, iki golde de pay sahibi oldu. Bursaspor, Adana galibiyetiyle evinde üst üste 3. galibiyetini alarak düşme hattından 7. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampındaki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek, orta saha bölgesindeki oyuncu fazlalığından dolayı Bursaspor'a kiralanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU TRANSFERİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Uzun süredir Fenerbahçe'nin takibinde olan İsmail Yüksek, dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yoğun ısrarıyla transfer edilmişti. Ön libero ve orta saha mevkiinde görev yapabilen genç futbolcu Gölcükspor'daki son sezonunda 27 maçta 8 gol atıp, 1 asist katkısı vermişti.

500 BİN TL, ALTYAPIDAN İKİ OYUNCU + TOPUK YAYLASI KAMPI

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu, Trabzonspor’un anlaşma aşamasına geldiği İsmail'i 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası’nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti.

2020 / 21 sezonunda yalnızca 1 maçta görev alabilen İsmail, geçen sezonun ikinci bölümünde kiralandığı Adana Demirspor'da 7 kez forma şansı buldu.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

Fenerbahçe ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki İsmail Yüksek'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 325 bin euro.

MAHMUT USLU'DAN SPOR ARENA'YA GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR



00:00 Teaser

01:03 Açılış

02:30 Bıraktığımız Fenerbahçe Çok Farklıydı

04:44 Kadıköy'deki yenilgiler Çok Üzücü

06:49 Pereira Geldiği Gün Dönecekti Ama...

08:47 Fenerbahçe'nin Şampiyon Olmasını İstiyorum

10:18 Söylediklerimiz Dışında Borcumuz Yoktu

12:10 Berisha&Rossi Fırsat Transferi Değil

13:05 Bakasetas'ı Neden Almadınız?

13:25 Van Persie Hafif Sakat Çıktı

14:06 Ali Koç'un Kulübe Koyduğu Çivi Yok

14:53 Mesut Özil Çok Kaliteli Oyuncu

16:29 Gökhan ve Caner Biz Olsaydık Kulübe Gelemezdi

17:30 Ali Koç Başarılı Olup Devam Etsin Ama...

20:34 Aziz Yıldırım Kaçar mı!

21:22 Ali Koç'a 'Yönetime Gir' Diye Yalvardım

22:58 Başkan Yardımcısı Kombinemi Vermiyor

25:20 Şampiyonluğu Hakem Hatalarıyla Kaybettik

27:44 Biz Olsaydık Pereira'yı Atardık!

29:55 Üçkağıt Yapmaya Çalıştılar

30:28 Emre Belözoğlu'nu Pereira ve Terraneo Gönderdi

31:32 Ekip Olarak Hep Beraberiz

32:35 Aziz Yıldırım Aday Olmayı Düşünmüyor

33:41 Ali Koç Hayali Düşman Yaratmasın

35:40 Kapanış