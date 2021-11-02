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Emre Belözoğlu Trabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! 7 gole direkt katkı; İsmail Yüksek

#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Bursaspor Fenerbahçe İsmail Yüksek
Emre Belözoğlu Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı 7 gole direkt katkı; İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yoğun uğraşlar sonucu transferini gerçekleştirdiği İsmail Yüksek, bu sezon başı orta saha rotasyonundaki fazlalık nedeniyle Bursaspor'a gönderilirken 21 yaşındaki oyuncu yeşil beyazlılardaki performansıyla parmak ısırtıyor. O dönem Trabzonspor'un ısrarla transferini istediği İsmail için devreye giren Emre Belözoğlu, oyuncunun kulübünü farklı bir şekilde ikna etmişti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin bu sezon başı Bursaspor'a kiraladığı genç futbolcu İsmail Yüksek, yeşil beyazlı kulüpteki performansıyla göz kamaştırıyor.

Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu O maçı kazansam Fenerbahçede devam ediyordum diye düşünüyordur

İlgili Haber:Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu 'O maçı kazansam Fenerbahçe'de devam ediyordum' diye düşünüyordur

1999 doğumlu İsmail, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Dün akşam Bursaspor'un Adanaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin oyuncusu olan İsmail, iki golde de pay sahibi oldu. Bursaspor, Adana galibiyetiyle evinde üst üste 3. galibiyetini alarak düşme hattından 7. sıraya yükseldi.

Emre Belözoğlu Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı 7 gole direkt katkı; İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampındaki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek, orta saha bölgesindeki oyuncu fazlalığından dolayı Bursaspor'a kiralanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU TRANSFERİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Uzun süredir Fenerbahçe'nin takibinde olan İsmail Yüksek, dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yoğun ısrarıyla transfer edilmişti. Ön libero ve orta saha mevkiinde görev yapabilen genç futbolcu Gölcükspor'daki son sezonunda 27 maçta 8 gol atıp, 1 asist katkısı vermişti.

500 BİN TL, ALTYAPIDAN İKİ OYUNCU + TOPUK YAYLASI KAMPI

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Emre Belözoğlu, Trabzonspor’un anlaşma aşamasına geldiği İsmail'i 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası’nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti.

2020 / 21 sezonunda yalnızca 1 maçta görev alabilen İsmail, geçen sezonun ikinci bölümünde kiralandığı Adana Demirspor'da 7 kez forma şansı buldu.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

Fenerbahçe ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki İsmail Yüksek'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 325 bin euro.

MAHMUT USLU'DAN SPOR ARENA'YA GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

00:00 Teaser
01:03 Açılış
02:30 Bıraktığımız Fenerbahçe Çok Farklıydı
04:44 Kadıköy'deki yenilgiler Çok Üzücü
06:49 Pereira Geldiği Gün Dönecekti Ama...
08:47 Fenerbahçe'nin Şampiyon Olmasını İstiyorum
10:18 Söylediklerimiz Dışında Borcumuz Yoktu
12:10 Berisha&Rossi Fırsat Transferi Değil
13:05 Bakasetas'ı Neden Almadınız?
13:25 Van Persie Hafif Sakat Çıktı
14:06 Ali Koç'un Kulübe Koyduğu Çivi Yok
14:53 Mesut Özil Çok Kaliteli Oyuncu
16:29 Gökhan ve Caner Biz Olsaydık Kulübe Gelemezdi
17:30 Ali Koç Başarılı Olup Devam Etsin Ama...
20:34 Aziz Yıldırım Kaçar mı!
21:22 Ali Koç'a 'Yönetime Gir' Diye Yalvardım
22:58 Başkan Yardımcısı Kombinemi Vermiyor
25:20 Şampiyonluğu Hakem Hatalarıyla Kaybettik
27:44 Biz Olsaydık Pereira'yı Atardık!
29:55 Üçkağıt Yapmaya Çalıştılar
30:28 Emre Belözoğlu'nu Pereira ve Terraneo Gönderdi
31:32 Ekip Olarak Hep Beraberiz
32:35 Aziz Yıldırım Aday Olmayı Düşünmüyor
33:41 Ali Koç Hayali Düşman Yaratmasın
35:40 Kapanış

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Bursaspor Fenerbahçe İsmail Yüksek

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