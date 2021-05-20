Kupa törenine damga vuran kravat

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Serdar Tatlı’nın kupa töreninde kürsüde ne işi var? Serdar Tatlı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’den başka bu işi ‘normal’ karşılayan tek bir Allah’ın kulu yok. Hem de Beşiktaş’ın maçında siyah beyazı andıran o kravatıyla… Olacak şey mi bu? Bu, ateşe benzin dökmekten başka bir şey değil Sayın Nihat Özdemir başkan.

Kafaya koymuş Serdar Tatlı başkan... “Ben teammül meammül anlamam” diyor. Görev aldığı günden bu yana da sürprizlerine ve ilklere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Tıpkı o VAR’da hata yapan hakemini maç için gittiği şehirde otelden aldırması gibi... Tıpkı iki gün önceki Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası kupa töreni seremonisinde yer alması gibi...

Görenleri şaşırttı Serdar başkan... Herkes hayrette... “Var mı bir örneği?” diye eski MHK başkanlarını aradım. Onlar da şaşırmış vaziyette. Bu işi ‘normal’ karşılayan tek bir Allah’ın kul yok. Serdar Tatlı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’den başka.

Zaten örneği de yok yeryüzünde. Ne bir başka ülkede, ne FIFA’da, UEFA’da. Yeni köye yeni adet getirmiş bizimkiler!

Hele hele her haftası hakemlerin konuşulduğu birçok iddia ve yakıştırmanın yapıldığı böyle bir sezon sonrası...

Olacak şey mi bu? Sayın Serdar Tatlı’nın kupa töreninde kürsüde ne işi var? Hem de Beşiktaş’ın maçında siyah beyazı andıran o kravatıyla... Olacak şey mi bu? Bu, ateşe benzin dökmekten başka bir şey değil sayın Nihat Özdemir başkan.

TFF AYAR ÇEKTi, CENK SAHAYA iNDi

Dedik ya, bu yıl Türk futbolu için ‘ilk’lerin yılıydı diye... Federasyon yönetiminden, MHK’sına; Tahkim Kurulu’ndan PFDK’sına kadar... Bir hafta olsun ki, Riva’dan skandal bir karar duymayalım. Yok. Ne izin ne de resmi tatil dinliyorlar her hafta bir bombaya imza atıyorlar. Mesela rakip futbolcunun eşine küfür ettiği gerekçesiyle iki farklı eylemden 3 maç men cezasına çarptırılan Cenk Tosun’la ilgili çekilen ayar gibi...

Nasıl mı? PFDK tarafından 3 maç men cezasına çarptırılan Cenk Tosun’un cezası Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Bu 2 maçlık cezanın 1 maçını Göztepe maçında çeken milli futbolcunun kalan 1 maçlık cezası da ertelendi. Bu sanırım bu sezon ilk oldu.

BiR DAHA NASIL 3 MAÇ VERECEKSiNiZ?

Sebebi mi? Söyleyelim... Futbol Disiplin Talimatı’nın 95. Maddesi’nin 2. Fıkrası’na göre; Cenk Tosun’un Ziraat Türkiye Kupası final maçına akredite edilmesinin önünü açmak için. Çünkü ilgili talimat, “Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacakları gibi akredite de edilemezler” diyor.

TFF’de çare tükenir mi? 3 maçı 2 maça indir. 1 maçlık cezayı zaten çekmiş. Geriye 1 maç kalıyor. Onu da ertele. Vallahi bravo size! Küfür et, ortalığı karıştır, kaos çıkar 1 maçla yırt. Allah akıl fikir versin size. Peki yarın benzer şekilde eylem ve söylemde bulunan bir futbolcuya nasıl 3 maç ceza vereceksiniz? O zaman o futbolcu sizin önünüze bu 1 maçla kurtulan Cenk Tosun kararını koymayacak mı?

BAŞKANLAR GiBi ÖNÜNÜ AÇSAYDINIZ

Ne için? Sırf Cenk Tosun kupa maçında akredite edilip sahaya girebilsin, madalyasını alsın, resimde bulunsun. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Başkanlar için nasıl talimat değişikliğine gittiniz; “Cezalı olan kulüp başkanları kupa törenlerinde yer alabilir” diyerek onların önünü açtıysanız, futbolcu için de yapardınız. Çıkardı çocuk törene. Yapmadığınız şey mi?

YAPMA SERGEN HOCA

Beşiktaş’taki ilk yılında iki kupa kaldırmak. Her babayiğidin harcı değil Sergen Yalçın hocanın başarısı. Hele hele tarihinin ekonomik açıdan en kötü dönemlerinden birinde. Tebrik etmek lazım takdir etmek lazım. Ama söylemleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil, Sergen hoca için. Hatayspor maçı öncesi yaptığı yanlış çıkış gibi...

Şimdi de kupa maçı öncesi benzer bir yanlışa daha imza attı Sergen hoca.

BiZZAT BAŞKAN ÇEBi ALDIRDI

Antalyaspor’la oynayacakları kupa maçı öncesi “Lig çok stresliydi. 3 gün sonra ara vermeden kupa maçını oynatmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Aceleye gerek yok. 2 gündür oyuncularımız antrenman yapmadı” açıklamasıyla TFF’ye yüklendi.

O zaman bunların (başkanla hocanın) birbirlerinin hareketinden haberi yok. Çünkü Galatasaray derbisi öncesi oynanacak olan kupa finalini başkan Nihat Özdemir’e rica minnet bu tarihe aldıran bizzat Sergen hocanın başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi. O zaman hoca bu sitemini başkanına yapacak, Nihat başkana değil.

TRiBÜNLER iÇiN TFF SUÇLANAMAZ

Futbolun son 48 saatine damga vuran olaylardan biri de Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz’ın TFF Başkanı Nihat Özdemir’e yönelik ağır sözleri. Futbol Federasyonu’na yönelik suçlamaları. Peki acaba Sayın Yılmaz haklı mı? Bunun için sorup soruşturmak gerekir. Biz de öyle yaptık. Maalesef ama maalesef Antalyaspor Başkanı elma ile armudu karıştırmış. Veya niyeti başka. Çünkü ortada TFF tarafından bir ayrıcılık tanıma yok. TFF, Antalyaspor’a 482 Beşiktaş’a da 480 bilet vermiş. Hatta iki de fazlası var. Peki tribünlerde denge Beşiktaş lehine. Ama bunun sorumlusu kolluk kuvveti olmayan TFF olamaz. Tıpkı yine aynı statta bir önceki Göztepe maçında benzer manzaranın yaşanması gibi. Kapıda TFF personeli yok, kolluk kuvvetleri var. Başkan Yılmaz belli ki tecrübesizliğinden suçu yanlış yerde aramış.

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