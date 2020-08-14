10. maça itiraz eden Digitürk'e 'TRT'den yayınlansın' cevabı

Yayıncı kuruluş Digitürk ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki ücret pazarlığında yaşananlar tam anlamıyla baş döndürüyor. Tüm futbolseverleri yakından ilgilendiren pazarlıklarda neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor... TFF-Digitürk-Kulüpler Birliği üçlüsü önceki gün tekrar bir araya geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmayları ile yayıncı kuruluş yetkililerinin katılımıyla başlayan toplantıya, daha sonra Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

ŞARTLARIMIZI KABUL EDİN SÖZLEŞMEYİ 3 YIL UZATALIM

Digitürk'ün toplantıda ortaya koyduğu talepler ve projeler kısaca şöyle:

1- Bundan sonra bütün ödemelerimizi ABD Doları yerine TL üzerinden yapmak istiyoruz.

2- Süper Lig’in 21 takıma çıkarılması, bize fayda değil zarar verir. Her hafta yayınlanacak maç sayısının 9’dan 10’a çıkması ve ligin uzaması ekstra maliyet getireceği için, daha önce sunduğumuz yıllık 1.7 milyar TL’lik tekliften vazgeçtik.

3- Eğer istediğimiz şartlarda anlaşma yapabilirsek, yayın sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyoruz.

4- Yayın ücretinin bu sezondan kalan 187.5 milyon TL’lik bölümünü hafta sonuna dek ödeyeceğiz

PAZARLIĞI 500 MİLYON DOLAR ÜZERİNDEN YAPACAĞIZ

Yayıncı kuruluşun bu önerilerine karşın Kulüpler Birliği cephesi bakın ne cevap verdi? “2016’da sizinle yıllık 500 milyon dolar üzerinden anlaşma yapıldı. Daha sonra ‘Maliyetleri karşılayamıyoruz’ dediğiniz için 2019 Ağustos’unda yüzde 13’lük indirim yaptık. Bu da yetmedi; pandemi sürecinde yeni bir indirim istediniz, onu da kabul ettik. Bu indirimler geçen yıla mahsustu. Önümüzdeki 2 yılın ücretini 2016’da imzaladığınız sözleşmede yer alan 500 milyon dolar üzerinden konuşacağız.”

İSİM HAKKINI SATALIM VE SPOR TOTO'DAN PARA İSTEYELİM

Toplantıda, maç sayısının artmasının maliyetleri artıracağından yakınan Digitürk’e şöyle bir formül sunuldu:

1- Her hafta oynanacak 10 maçın tamamını yayınlamayın; karşılaşmaların 1 ya da 2’sini TRT’den yayınlatalım. TFF 1. Lig’in yayınından da memnun olmadığınızı biliyoruz; o maçları da TRT ile görüşüp onlara verelim.

2- Süper Lig’in isim hakkını satıp gelir elde edelim.

3- Maç sayısı artacağı için Spor Toto’dan ekstra para talebinde bulunalım. Toplantı sonunda taraflar önümüzdeki salı günü yeniden görüşmek üzere sözleşti.

KOVID-19 TESTLERİNİN PARASINI KİM ÖDEYECEK?

Tüm dünyada hayatı felç eden Kovid-19, futbolumuzda yeni bir krize daha sebep oldu!.. Bilindiği üzere pandemi sonrası oynanan tüm Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında takımların tüm teknik heyet, futbolcu ve görevlilerinin Kovid-19 testine tabi tutulması zorunlu hale getirilmişti. Tüm kulüpler bu kurala uyarken, testlerin masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandı. Ama yeni sezonda bu paraları kim ödeyecek, belli değil. Zira Sağlık Bakanlığı, yılda on milyonlarca TL tutan bu testlerin parasını ödemek istemiyor.

TFF'NİN KARARI NE OLACAK?

Herhangi bir Süper Lig kulübünü örnek verecek olursak; her maçtan önce ortalama 100 kişiye test uygulanıyor. Bu takımlar Süper Lig’in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nda da mücadele ediyor ve sezon boyunca her biri ortalama 50 maç oynuyor. TFF 1. Lig ile 2. ve 3. liglerde yer alan 100 civarında takımı da ekleyince oluşacak maliyeti artık siz düşünün... Sağlık Bakanlığı’nın artık sırtlamak istemediği bu yükü kim taşıyacak, belli değil. Neredeyse tamamı mali sorunlarla boğuşan kulüpler de bu parayı ödemek istemiyor. Özellikle alt lig takımlarının bu paraları karşılamasının imkansız olduğu muhakkak. Şimdi herkes şu sorunun cevabını merak ediyor; test masraflarını TFF mi üstlenecek, yoksa kulüpler mi? Bekleyip göreceğiz...

MEHMET SEPİL'İN GÖREV SÜRESİ BU KEZ ÇOK KISA OLACAK

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, önceki gün yapılan toplantıda yeniden başkanlığa seçildi. Aslında Sepil, bu görevi sürdürmeyi hiç istemiyordu. Sahibi olduğu Göztepe A.Ş’yi de satıp bir süre kenara çekilmek isteyen Sepil, ‘başka aday çıkmadığı için’ mecburen ‘Devam’ demek zorunda kaldı. Yayıncı kuruluş ile yapılan ücret pazarlığı ve takım harcama limitleri gibi son derece önemli sorunların ortasında kalan Kulüpler Birliği’ni başkansız bırakmanın doğru olmayacağını ifade eden Sepil, bu krizleri çözüp 3-4 ay sonra başkanlığa bırakmayı planlıyor