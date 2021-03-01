F.Bahçe yarıştan kopmam dedi

1- Maç başlarken görünüm 2 takım için nasıldı?

2- Erol Bulut ve Abdullah Avcı’nın tercihleri nasıldı?

3- Öne çıkan ve fark yaratan ne vardı karşılaşmada?

4- Seyircili bir maç olsaydı bu hangi takım için avantaj olurdu?

5- Forma tercihleri bir fark yaratır mı takımlar üzerinde?

6- Kulübede duruş ve oyuna müdahalede kim daha başarılıydı?

7- ‘Şu oyuncu oynasa fark yaratırdı’ dediğiniz isim var mı?

TRABZON BEKLENTİLERİMİN DIŞINDAYDI

1- Hangi takım kaybetse büyük ihtimalle yarışın dışına düşeceği bir karşılaşma izledik. Bir tarafta sürekli kazanan Beşiktaş ve G.Saray, diğer tarafta da F.Bahçe ve Trabzon. Bu tür maçlarda iki teknik adamın da 11 tercihleri sorgulanır. Önce şunun altını çizelim. İki takım arasında bir karşılaştırma yaptığımızda F.Bahçe’nin daha kaliteli ayaklara sahip olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan 11 tercihlerinin önemi ile birlikte, kulübedeki güçleri de belirleyici oluyor. Bu açıdan da F.Bahçe rakibine göre daha avantajlıydı. Mutlaka iki teknik adam da maça başlarken, hangi bölgede, hangi oyuncuyu kullanmalıyım, kiminle başlamalı, kiminle devam etmeliyim gibi sorulara yanıt aramışlar ve belirli bir stratejiye göre sahaya 11’i sürmüşlerdi. Ama bu tür stresi yüksek maçlarda sadece oyuncu tercihleri değil, ligdeki puan durumları dahil, pek çok faktör belirleyici rol oynuyor.

F.BAHÇE DAHA BİLİNÇLİ VE KONTROLLÜYDÜ

2- Erol Bulut ilk defa stoper mevkiine aldığı Szalai’yi bu maçta sol tarafta kullandı. Mesela bir maçta Erol Bulut, Sadık’ı sol tarafta denemiş maçtan sonra övgüler yağdırmıştı. Bu kez o tercihi neden kullanmadı. Sadık kötü bir tercih miydi, hayır. Abdullah Avcı ise elinde Yusuf gibi çabuk, etkili ve top taşıyabilecek bir oyuncuyu kullanıp, Ekuban’ı ortaya çeker ve farklı bir uygulama yapabilirdi. Yapmadı. Orta sahada F.Bahçe’nin daha iyi, hatta ilk yarının büyük bir bölümünde daha bilinçli ve daha kontrollü ataklar yaptı. Trabzonspor’un etkili olduğu pozisyon yok denecek kadar azdı. Önde görev verdiği üç oyuncunun topla oynama tercihleri, hem top kayıplarını artırdı, hem de takıma destek vermelerine mani oldu. Maç bir ara Trabzonspor kalecisi ile Fenerbahçe arasında geçen bir bölüme döndü. Her iki takımda Türkiye’nin en formda kalecilerine sahip. Altay’a fazla iş düşmedi. Uğurcan ise ilk 45 dakikaya damgasını vurdu.

TRABZONSPOR BİR AVCI BAŞARISIDIR

3- Öne çıkan ve farkı yaratan orta sahalardı. Ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan. Bu maçta Trabzonspor’un eleştirecek tarafları mutlaka var ancak son 10 maçta alınan sonuçlar gerçek manada bir Abdullah Avcı imzasıdır. Orta saha ne ofansif, ne de defansif isimlerden oluşuyor. F.Bahçe’de orta sahaya kim girdiyse, çok rahat topla buluştu. Ve farkı da orta sahadaki bu oyuncular yarattı. Trabzon’un önde top kaybı çok. Orta sahada etkili top kullanamıyor. Defansif aksiyonları son derece yetersiz. Bu kadrosuyla Trabzon’un son 10 maçta aldığı sonuçlar Abdullah Avcı başarısıydı. Karşısında biraz güçlü ve kaliteli takım olunca bu eksikleri Trabzon’un daha ön plana çıktı. Kaldı ki daha evvel ki kazanılan maçlara da bakacak olursak Trabzon’da değişmeyen bir tek şey var o da kalecinin üst düzey başarısı.

SEYİRCİ OLSA SONUÇ DEĞİŞİR MİYDİ?

4- Yaklaşık 1 yıldan bu yana seyircisiz karşılaşmalar oynuyoruz. Seyirci olsa farklı bir maç izler miydik gibi bir soru akıllara takılabilir. Gayet tabi bu tip maçlarda her takımın müthiş bir seyirci desteği ve avantajı var. Burada Trabzonspor için taraftar önemli bir faktör olurdu. Ama takımlar bu desteklerini hiçbir yerde bulamıyorlar. Sadece Trabzonspor değil hiçbir takım bulamıyor.

F.BAhçE’DE 11 DE KALiTELi KULÜBEDE DE

5- F.Bahçe kazandı. Bu Abdullah Avcı kaybetti anlamına gelmez. Burada hocalardan ziyade kulübede kimler var onlara bakmalı. Avcı’nın elindeki alternatifler “Yok” denebilecek kadar az. F. Bahçe’de ise daha fazla ve kaliteli. Dolayısıyla hocaların değerlendirilmesi eşit şartlarda olmaz. Avcı da değişikliklerini kullandı ama değişiklikler oyuna tesir etti mi derseniz, yanıtım “Hayır” olur. F.Bahçe ilk yarının üstün tarafıydı, sonradan oyuna giren futbolcular da bir fark yaratamadılar. Mesut beklentilerin çok büyük olduğu bir oyuncu. Belki bu durum Mesut’un üzerinde olumsuz etki yaratıyor olabilir. Mesut farkını ortaya koyamadı. Trabzon’un hatasını iyi değerlendiren Ferdi oldu ve topu da iyi kullandı. Pelkas da harika bir vuruş yaptı. Uğurcan’ın vuruşa yapabilecek bir şeyi yoktu açıkçası.

SADECE BAKESETAS VARDI

6- Fark yaratabilecek oyuncular demişken devam edelim. O oyuncular aslında 11’de oyuna başlayanlardı. Yusuf’tan bahsetmiştim, eğer bu oyuncu ilk 11 başlasaydı daha etkili olabilirdi. kamil Ahmet, orta sahaya daha aktif bir görüntü kazandırabilirdi. Sosa grafiğini yukarıya çevirdi. Bu Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. Fark yaratabilir diye tanımladığımız oyunculara Fenerbahçe daha fazla sahip. Başlayanı kaliteli, gireni kaliteli. Trabzonspor’un ise öyle bir şansı yok. Bakasetas’tan başka top kullanan oyuncu yok dersek, desek yeridir. Söyleyebileceğimiz oyuncuların hepsi sahada görev yaptı.

FORMA DEĞİL FUTBOLCULAR OYNAR

7- Bir takımın forması rakibin üzerinde değil, taraftar üzerinde daha farklı bir algı yaratır. Dolayısıyla bunlar çok fazla üzerinde durulacak konu değil. Tabii burada bir tartışılacak bir pozisyon var. Bakasetas’ın son dakikalarda aldığı darbe. Hakemin o kararı oldukça kritikti. Sonuç olarak, F.Bahçe sağlam bir duruş gösterdi. Trabzonspor ise gergindi ve rahat değildi.

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