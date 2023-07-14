Topu tutan değil, gol kralını tutan takımlar kazanıyor

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Muro Icardi, inanılmaz tekliflere rağmen Galatasaray’da kalacak mı? Sarı kırmızılı yönetim ‘Avrupa hedefi’ için zoru başarabilecek mi? Edin Dzeko, Fenerbahçe’nin yıllardır yolunu gözlediği şampiyonlukta başrol oynayabilecek mi? “Ah keşke Şenol Hoca daha erken gelseydi” diyerek hayıflanan Beşiktaş’ta Cenk-Aboubakar ikilisi yeni sezona damga vuracak mı? Umut Bozok’lu Trabzonspor, Nenad Bjelica önderliğinde Abdullah Avcı’nın tarihi başarısının üzerine koyabilecek mi?

GÖZLER HEP BİTİRİCİLERDE

Transferle yatıp kalkılan şu dönemde hiç şüphesiz ki gözler hep ‘bitiriciler’de. “Atan ve tutanın iyi olacak” elbette ancak en çok gol atan oyuncularını takımlarımız elinde tutabiliyor mu?

Son 10 sezona baktığımızda Aatif Chahechouhe ve Vagner Love dışında sezonu gol kralı olarak bitirip de ertesi yıl takımında kalan ‘kral’ yok. Sezonun gözde isimlerine transfer teklifi gelmesi futbolun doğası. Ancak Avrupa kupalarını hedefleyen veya şampiyonluğu seriye bağlamak isteyen veya önceki sezon yakaladığı başarıyı sürdürmeyi arzulayan takımların kadrosunu koruyabilmesi de çok önemli.

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LIGUE 1: PSG SALTANATI

Fransa Ligue 1, en ilgi çekici istatistiğin sahibi. Son 10 yılda hiçbir gol kralı, ertesi sezon takımından ayrılmadı. Son 6 sezonun 5’inde Kylian Mbappe’yi zirvede görüyoruz. Sadece 2019-20 sezonunda 18 gollü Monacolu Wissam Ben Yedder’e zirveyi kaptırdı. Kylian Mbappe saltanatından önceki yıllarda da zirvede PSG’li futbolcular var.

Futbol tanrısı Zlatan İbrahimovic 2013-14 ve 2015-16’da (38 ve 26 gol); Edinson Cavani 2016-17 ve 2017-18’de (28 ve 35 gol) tahta oturdu. PSG hakimiyetinden fırsat bulup kral olabilen bir başka oyuncu da Olympique Lyon’da 2014- 15 sezonundaki performansıyla Alexandre Lacazette (27 gol).

PREMIER LİG: SADECE LUIS SUAREZ

İngiltere Premier Lig’de gol krallığı sonrasında transfer olan tek isim Luis Suarez. Liverpool’da 31 gole imza atan Urugaylı, ertesi sezon Barcelona’nın yolunu tutmuştu. Son 10 yılda gol krallığında 3’er sezon Harry Kane (Tottenham) ve Mohamed Salah (Liverpool) dikkat çekiyor. Sergio Agüero (2014-15, 26 gol), Aubameyang (2018- 19, 22 gol), Heung-min Son (Salah’la birlikte 2021-22, 23 gol), Jamie Vardy (2019-20, 23 gol) ve son olarak Erling Haaland (36 gol) listenin diğer isimleri.

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LA LIGA: MESSI - RONALDO

Son 10 yılda İspanya LaLiga’da gol krallığı saltanatının sahibi Barcelona’nın ve dünyanın 1 numarası Messi. 2016-17’den itibaren üst üste 5 sezon 37-34- 36-25-30 golle tahta oturdu. 2020-21’deki son krallığının ardından PSG’ye transfer oldu. 10 yıllık dönem dışında da Guardiola’nın 2011-12 sezonunda 50 golle, Tita Vilanova’nın 2012-13 sezonunda 46 golle zirvedeydi.

Ronaldo, 2013-14 (31 gol) ve 2014-15 (48 gol) sezonlarında tacı taktı. Bir başka Real Madridli Benzema da 2021-22’de 27 golle tacın sahibiydi. La Liga’da son 10 yılda tek sürpriz Luis Suarez oldu. Uruguaylu futbolcu 2015-16 sezonunda Barça’da 40 golle yarışı lider tamamladı. Geçen sezonun kralı Lewandowski (23 gol) oldu.

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SERIE A: ICARDI... ICARDI... ICARDI...

İtalya Serie A’da sadece 3 oyuncu var. 2013- 14’te Torino formasıyla gol kralı olan Ciro Immobile, 2 yıl boyunca Dortmund-Sevilla Torino üçgeninde mekik dokudu. Temmuz 2016’dan bu yana Lazio forması giyiyor. Gonzalo Higuain, Napoli’de 36 golle kral olduktan sonra Juve’nin yolunu tutmuştu.

Ve efsane Cristiano Ronaldo... 3 sezonluk Juventus kariyerinde son sezonunu gol kralı (29) olarak tamamladı ve Manchester United'a transfer oldu.

DZEKO 2016/17'DE KRAL OLMUŞTU

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edin Dzeko, Manchester City oyuncusuyken Ağustos 2015’te Roma’ya kiralanmıştı. Bonservisiyle birlikte Roma’ya transfer olduğu 2016-17 sezonunda Serie A’da 29 golle tahta oturdu. 2018-19 sezonunda ise sürpriz bir isim, Fabio Quagliarella, Sampdoria formasıyla 29 golle zirvedeydi, kariyerini de bu kulüpte noktaladı. 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında ise tanıdık bir isim var: Mauro Icardi! İnter ile 2 farklı sezonda gol krallığına (22 ve 29 gol) imza attı. Kral olduğu sezonların ardından da startı hep İnter’de verdi. PSG’ye gidişi 2019-20 sezonunda oldu. Efsane golcülerden olup kariyerini Verona’da noktalayan Luca Toni (22), İcardi’nin 2014-15’teki gol krallığında ortağı. Geçtiğimiz sezonun gözdesi Osimhen (26 gol), yine Napoli’de yeni sezona başlayacak.

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BUNDESLIGA: LEWA VE AUBAMEYANG

Almanya Bundesliga’da son 10 yıla baktığımız da Robert Lewandowski dominasyonu görüyoruz. İlginç nokta ise Lewandowski’nin 10 yıl önceki ilk krallığının ardından Bayern’e, son krallığından sonra Barcelona’ya transfer olması.

Lewa’nın 2013-14’te Dortmund’da başlayan ilk gol krallığı serüveni, 2021-22’deki Bayern’deki son krallığına kadar sadece 2 kez misafir kabul etti: 2014-15’te Alexander Meier (Frankfurt-19 gol) ve 2016-17’de Aubameyang (Dortmund-31 gol). Aubameyang da Dortmund’daki başarısının ardından Ada’nın yolunu tutup Arsenal’e transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon gol krallığını Werder Bremenli Füllkrug ile paylaşan Leipzigli Nkunku (16 gol) ise bu sezon Chelsea’de forma giyecek.

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