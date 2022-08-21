Şimdilik masaya vuruyoruz sabrımız zorlanırsa başka önlemler de alırız

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MHK’nın Riva’daki ağustos ayı seminerine katıldım. MHK’nın yeni danışmanı Hugh Dallas’ın da yer aldığı seminerde ilk 2 haftanın değerlendirmeleri MHK Başkanvekili Murat Ilgaz tarafından paylaşıldı ve basın mensuplarının soruları cevaplandı.

Gerek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin sorulara verdiği yanıtlar ve gerekse geçmişten bugüne yaşananların ışığında bu seminerle ilgili izlenimlerimizi şöyle ifade etmek mümkün:

1- EĞiTiM ADINA BÜYÜK BiR LÜKS

· 4. haftadan itibaren tartışmalı pozisyonlar her salı akşamı yayıncı kuruluşta MHK Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz’ın katılımıyla değerlendirilecek.

· Kamuoyuna eğitim ve bilgilendirme adına iyi bir yaklaşım. Tartışmalı pozisyonlarda MHK’nın kararını öğrenme ve ileriye yönelik referans olması adına değerli. Zekeriya Alp MHK’sı zamanında başkanla bir hakemin katıldığı basın toplantısı modeli denenmişti. Ancak bazı medya mensuplarının tahrik edici soruları karşısında sürdürülemez noktaya gelmişti. Yayıncı kuruluştaki Trio programı son 2 yıldır eğitim ve bilgi eksiğini bu anlamda gayet iyi karşılıyordu. Şimdi bir de MHK ve Dallas çıkacak. Futbolun ana sorunlarını hakeme saldırarak örtbas etmeyi gelenek haline getirmiş bir ülke için eğitim adına büyük lükse sahip olacağız.

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2- MHK iÇiN RiSKLi BiR HAMLE

· Sakatlıklar nedeniyle 19’a düşen Süper Lig kadrosuna kasım ayına kadar TFF 1’den takviye gelecek.

· A Klasman hakemleri için bulunmaz nimet! Türk hakemliği, 8 Mart darbesinden itibaren hem psikolojik hem de kadro olarak en sıkıntılı zamanlarını yaşıyor. Yeni klasmanların yapılacağı Kasım ayına kadar VAR kadrosundaki Süper Lig hakemleri kullanılmalı diye önermiştim lakin TFF ve MHK, A klasmanı hakemleri tercih etti. Biraz riskli bir seçim, sonuçları umarım yanıltmaz.

3- OTORiTER BiR YAPI iNŞA ETMEK ŞART

· TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin “o hakemi istemem, bu hakem maçlarımıza gelmesin” gibi isteklerle gelmemelerini belirtti.

· Türk futbolunun en büyük yarası yaptırım’sız’lık. Premier Lig, Bundesliga, LaLiga gibi medeni liglerde federasyondan çekinen bir yapı mevcut. Futbola saygıdan taviz vermeyen bir otorite var. Bunu inşa etmemiz gerekiyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem seminerinde, “Sayın Başkan, masaya vurarak gözdağı veren bir konuşma yaptınız ancak öncelikle PFDK, Tahkim gibi kurullarımızın Avrupa’daki gibi ağır yaptırımlara sahip talimatlara büründürülmesi şart. Tüm kulüpler sırasıyla saldıracak, susturabilecek misiniz?” şeklindeki sorumu “Bizim de nezaket ve sabır olarak bir sınırımız var. Bu zorlanırsa gereğini yapacağız, şüpheniz olmasın” şeklinde cevaplamıştı. Neler olacak göreceğiz.

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4- HERKES O YÜZDE 6’YI MERAK EDiYOR

· İlk 2 haftada oynanan 18 maçta yüzde 94 oranında hakemlerin başarılı olduğu açıklandı.

· Genel oran, bizim toplumda bir anlam ifade etmez. Herkes yüzde 6’nın hangi maçtan kesildiğini merak eder. Her salı günü yayıncı kuruluştaki programda kamuoyu net aydınlatılmalı. Yoksa proje ölü doğar. Genel geçer cevaplar değil, berrak açıklamalar olmalı. “Sarı kart hatalı, hakem penaltıyı atladı, kırmızı kart verilmeliydi” gibi net olunmalı. Zaten net değilse, hakemin kararına saygı duyulmalı şeklinde belirtilmeli. Sevindirici noktalardan biri ise MHK yetkilileri yıllarca ekranlara çıktığında ligimizin görüntüleri değil, Zimbabwe-Senagal(!) maçındaki benzer pozisyonları gösterirlerdi. Ne mutlu ki, direkt kendi maçlarımız üzerinden bilgileneceğiz.

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5- HOŞGÖRÜYÜ UNUTUN, VARSA YOKSA SKOR

· TFF Başkanı Büyükekşi hakemlikle ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını, kulüplerin yeni düzene adapte olmaları adına sabır, hoşgörü ve nezaket beklediklerini belirtti.

· Sayın Başkan ve yönetiminin bu beklentisinin aşırı bir iyi niyet gösterisi olduğunu kendilerine de belirttim. Sosyal medya hesaplarına, taraftar baskısına yenik düşen kulüplerimizin literatüründe ne sabır, ne hoşgörü ne de nezaket geçer. Varsa yoksa skor tabelası. Hiç bu beklentiye girmeden yaptırımlar şart sayın Başkan.

6- HOCAM NE ZAMAN BiTER?

· VAR’ın nasıl kullanıldığına dair reklam filmlerinin hazırlandığı ve kısa sürede kamu spotu olarak paylaşılacağı belirtildi.

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· Sezon başlarında kulüplere yeni kuralları bilgilendirmek için giden MHK eğitmenlerine oyuncuların sorduğu ilk soru ne biliyor musunuz? “Hocam ne zaman biter?” Bu mantaliteye sahip bir ülke için güzel bir uygulama.

7- YASiN KOL’UN iNFAZINA ÇANAK TUTMAYIN

· Yasin Kol’un sonraki görevinin, dijital atama algoritmasındaki 40’a yakın kriter değerlendirme ve gözlemcilerin verdiği düşük notlar dikkate alınarak en erken birkaç hafta sonra tekrar olabileceği belirtildi.

· İlk 2 haftanın en dikkat çeken başarısız performansı Yasin Kol’un Alanya-Beşiktaş maçındaki hatalı sarı kart ve faul kararları oldu, siyah beyazlılar da tepki gösterdi.

Lakin Giresunspor maçı sonrasında Okan Buruk, Kadir Sağlam’a çok yüklendi, “Bu seviyenin hakemi olamaz” dedi. Ümraniye maçı sonrasında Ali Koç, Yaşar Kemal Uğurlu’yu eleştirdi. Trabzon’da bu sezon henüz tepki olacak bir durum oluşmadı. Şu nokta önemli:

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Sesi en çok çıkan 4 büyüklerin yangın yaratmasının önüne geçmek için her maçın dikkatli analizi şart. Bu sezon ilk haftada 4 büyüklerin oyuncularının kırmızıya dönüşmesi gereken bariz sarı kart hataları hatırlatılmalı. Çok bariz örnekler var.

Anadolu takımlarının sesi çıkamıyor diye, Yasin Kol gibi ligin yenisi bir hakemin de sağlı sollu infazına çanak tutulmamalı.

8- ÇiRKiNLiKLER DE AÇIKÇA SERGiLENMELi

· Medya mensuplarının da yer almasının düşünüldüğü bir Fair-Play kurulu oluşturulacak. Her ay en centilmen futbolcu, takım, teknik direktör gibi seçimler yapılacak ve para ödülleri dağıtılacak.

· O En ufak temasta taklalar atan, yüzüne darbe gelmediği halde elmacık kemiklerini avuçlayan oyuncuları; agresif tavırlarıyla saha içinin ve kenarının huzurunu kaçıran teknik kadroları işin ucunda para ödülü olduğundan bir nebze dizginler diye umut ettiğim güzel bir uygulama. Kurula önerim, sadece güzel örneklerin değil, çirkinliklerin de herkesin gözüne sokulmasını sağlamaları. Kim bilir, belki utanan çıkar ve her geçen gün azalır.