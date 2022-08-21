Antalyaspor-Trabzonspor maçına damga vuran hamleler! Avcı ve Nuri Şahin'in düellosu, Enis Bardhi...

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Antalyaspor ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 3. hafta maçında Abdullah Avcı ve Nuri Şahin'in oyuna müdaheleleri ve yeni transferin performansı çok konuşuldu.

Avrupa'da Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesi veren Trabzonspor, 4 gün sonra Antalyaspor'a konuk oldu.

Bu karşılaşmada Abdullah Avcı, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Baksetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius 11'ini tercih etti.

ANTALYASPOR'UN GOLLERİ SONRASI HAMLE

Ev sahibi takım, 14 ve 40. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçince Abdullah Avcı'dan sürpriz bir hamle geldi.

Değişiklik için devre arasını beklemeyen tecrübeli teknik adam, 42. dakikada Bakasetas ile Doğucan'ın yerine Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi'yi dahil etti.

Bu dakikada kadar topun kontrolü genel olarak Antalyaspor'da kalırken kariyerlerinde pas isabet yüzdeleri yüksek olan iki oyuncunun sahaya girmesiyle birlikte Trabzonspor'un daha çok topa sahip olması da dikkat çekti.

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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Avcı, geçen sezonun 4. haftasında Galatasaray karşısında 2-0 mağlupken 37. dakikada iki oyuncu birden değiştirmiş ve skoru 2-2'ye getirmişti.

BENZER SENARYO YAŞANDI

Geçen seneki maçın benzer senaryosu Antalya'da yaşandı. İlk yarının son anlarında farkı 1'e indiren Trabzonspor, 73. dakikada ise skoru dengelemeyi başardı.

GOLLER YENİ TRANSFERDEN

Oyuna 42. dakikada dahil olan Enis Bardhi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çektiği ilk şutta golü buldu.

Yeni transfer, 73. dakikada bir kez daha sahne alarak hem takımının hem kendisinin ikinci golünü kaydetti. Bordo-mavili taraftarları mest eden bu performans galibiyet için yetmedi.

BU KEZ NURİ ŞAHİN DEVREYE GİRDİ

Bu kez Nuri Şahin'in 79. dakikadaki yaptığı oyuncu değişikliği maçın kaderini değiştirmiş oldu. Oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra takımının 3. golünü atan Gökdeniz Bayrakdar, 90+5. dakikada ise bir kez daha ağları havalandırarak takımını rahatlattı.

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TRABZONSPOR 3. GOLÜ ARAYINCA

Bordo-mavililerin skoru 2-2'ye getirmesinin ardından 3. golü araması üzerine Nuri Şahin'in kontratağa yatkın Gökdeniz'i oyuna sokması ve verim alması takdir topladı.

İKİSİ DE SKORU DEĞİŞTİRDİ

İki teknik adamın da yaptığı oyuncu değişikliklerin skor ve oyun anlamında olumlu sonuçlar vermesi dikkat çekti.

AVCI'YA HİÇ KAYBETMEDİ

Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, Abdullah Avcı karşısında 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.