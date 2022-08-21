Marsilya'da Igor Tudor'un kararı sonrası Cengiz Ünder çileden çıktı

Haberin Devamı

Ligue 1'in üçüncü haftasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, Nantes'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyet golleri 70. dakikada Mangulu ve 82. dakikada Pallois'ten (K.K.) geldi.

Marsilya'da Samuel Gigot, 76. dakikada kırmızı kart görürken Igor Tudor'un oyuncu değişikliği kararı milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i çileden çıkardı.

Müsabakaya Marsilya'nın bir diğer yıldızı Dimitri Payet ile yedek başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada oyuna alındı.

Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı.

TARAFTAR ALKIŞLA DESTEK VERDİ

Igor Tudor'un bu kararına çok sinirlenen Cengiz, Hırvat çalıştırıcıya tepki gösterirken takım arkadaşları ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayarak teselli etti.

Haberin Devamı

18 dakikada sonra oyundan alınmasına öfkelenen Cengiz Ünder'i Marsilya taraftarları ayakta alkışlarken milli oyuncumuz da alkışla karşılık verdi.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Cengiz Ünder, Igor Tudor'un bu kararı sonrası yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti.

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkarken 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.