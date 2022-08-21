Oleksandr Usyk - Anthony Joshua maçı puanla bitti! Kemerler Usyk'te kaldı, Joshua'dan şoke eden hareketler ve açıklamalar...

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Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet dünya şampiyonluğu kemerleri için ikinci kez karşı karşıya geldi.

İLK MAÇI USYK KAZANMIŞTI

Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua arasındaki ilk maç, 21 Eylül 2021'de Tottenham Hotspur Stadyumu'nda düzenlenmiş, Joshua'yı kendi seyircisi önünde puanla mağlup eden Usyk beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerinin sahibi olmuştu.

İKİNCİ MAÇ DA PUANA GİTTİ! KAZANAN USYK OLDU

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde yer alan Super Dome'da, 'Kızıldeniz'deki Öfke' ismiyle düzenlenen Usyk - Joshua maçı da puanla, hem de ayrık puanla sonuçlandı. 12 raunddan nakavt çıkmayınca unvan maçının kazananını hakem kararları belirledi. Hakemlerden ikisi Usyk lehine puan verirken (115-113 ve 116-112), bir hakem ise oyunu Joshua'dan (115-113) yana kullandı.

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Böylece Usyk - Joshua rekabetinde üçüncü maçın oynanma ihtimali ortadan kalktı ve 35 yaşındaki Usyk kemerlerini korumayı başardı.

SONUCU UKRAYNA BAYRAĞIYLA BEKLEDİLER

Anthony Joshua, hakem kararını beklerken Ukrayna bayrağına sarılan Usyk'ten bayrağın bir ucunu kendisine vermesini istedi ve iki büyük boksör kararı Ukrayna bayrağına sarılı şekilde bekledi.

USYK 20-0 OLDU, JOSHUA KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Anthony Joshua'yı yenerek kemerlerini koruyan Oleksandr Usyk, profesyonel boks kariyerinde çıktıuğı 20 maçın tamamını da kazanırken Anthony Joshua ise kariyerinde ilk kez art arda iki maçtan yenilgiyle ayrıldı.

JOSHUA MAÇTAN SONRA ÇILGINA DÖNDÜ! KEMERLERİ YERE ATTI

Usyk'e yenilerek kemerleri geri alma şansını kaybeden Anthony Joshua, hakem kararları açıklandıktan sonra çılgına döndü. Ringde birilerinin üzerine yürümeye çalışırken yanındakiler tarafından durdurulan Joshua, Usyk'in elindeki dört kemerden ikisini alarak ring kenarından yere attı.

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RİNGE DÖNÜP İNANILMAZ BİR KONUŞMA YAPTI

Hakem kararlarına tepkili olan Anthony Joshua, salonu terk edecekken ringe geri dönerek Ukraynalı rakibini yeniden tebrik edip alkışlattı. Joshua bunun ardından mikrofonu eline alarak boks tarihine geçecek bir konuşma yaptı.

Anthony Joshua'nın ringdeki açıklamaları şu şekilde:

Hikayemi biliyorsanız, içimdeki tutkuyu da anlayabilirsiniz. 5 yaşından beri amatör bir boksör değilim. Hapse girmek üzereyken hayatımda her şey tersine giderken boksa sarıldım ve canım çıkana kadar çalıştım ve buralara geldim. İstediğim adil şekilde dövüşebilmekti.

Usyk'in zafer anlarından çaldığımın farkındayım. Bu adam bu gece beni yendi, belki daha iyi olabilirdim ama her şeye rağmen ne kadar çok çalıştığımı herkesin gördüğüne eminim. Lütfen ağır sıklet dünya şampiyonumuza bir kez daha büyük bir alkış gönderelim.

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"ÜLKESİNDE SAVAŞ VARKEN BUNU BAŞARDI"

Usyk sporumuzda büyük bir fenomen. Ülkesinde devam eden savaşa rağmen gelip burada beni yendi. Ona büyük saygı duyuyorum. Ukrayna halkına büyük saygı duyuyorum. Wladimir Klitschko da o zaman Ukrayna'da iç savaş varken gelip benimle dövüşmüştü. Ukraynalı insanların ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz.

USYK'TEN TYSON FURY'YE DAVET, FURY'DEN CEVAP

Joshua'nın ardından söz sırası şampiyon Oleksandr Usyk'e geldi. Unvanlarını koruduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Usyk, Dünya Boks Konseyi'nin (WBC) ağır sıklet kemerinin sahibi olan ve geçtiğimiz aylarda emekli olduğunu açıklayan Tyson Fury'ye maç daveti yapmayı da ihmal etmedi.

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5 kemere de sahip olmak istediğini söyleyen Usyk; "Fury'nin emekli olmadığını biliyorum. Benimle dövüşmek istediğine eminim. Eğer Fury geip benimle dövüşmezse ben de kimseyle dövüşmeyeceğim." dedi.

Mücadeleyi evinde takip eden Tyson Fury ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla emeklilikten geri döneceğini ve Usyk ile dövüşeceğini söyledi:

"İzlediğim en berkat ağır sıklet kemer maçlarından biriydi. Bu ikisini de aynı gecede yenerim. Çek defterlerinizi hazırlayın, Çingene Kral sonsuza kadar burada!"