Hakeme itiraza 10 dakika ceza

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iFAB CEO’su Lukas Brud, yeni cezayla ilgili olarak, “Oyuncular, hakeme uygunsuz bir söz söylediklerinde ‘sarı kart alır mıyım’ diye çok endişelenmeyebilirler, ancak 90 dakikalık bir maçın 10 dakikalık bölümünde dışarıda kalacaklarını düşünürlerse yaklaşımları büyük fark yaratabilir. Ayrıca, sadece kaptan hakemle diyaloğa geçerse, takım arkadaşlarına olanları anlatabilir. Bu çözüm, rugbyde ve basketbolda olumlu sonuç verdi” dedi.

Avrupa’nın 5 büyük ligi ile Süper Lig arasında temel fark, sadece saha içindeki oyun kalitesi değil. Tribün doluluk oranları, tezahürat ve tribün kültürü gibi kriterlerle birlikte saha içi ve yedek kulübelerinin etik seviyesi... Bu anlamda açık ara son sıradayız. Çünkü 5 büyük ligde sadece hakeme değil, futbola saygı mevcut. Bu saygının dışında otoriteye karşı korku da var. Yaptığı hareketin yanına kalmayacağını net cezalarla biliyor. “Tedbirsiz sevk edildi” veya disiplin kurulunda “... hareketi nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına” cümlesine pek rastlamazsınız.

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Hakemi basit bir taç kararından kritik penaltı tartışmasına kadar 90 dakikanın her anında etkilemek, “azarlamak”, baskı altında bırakmak için her yolu deneyen oyuncu topluluğu bizde yeterince mevcut.

iŞTE ETiK KARNEMiZ:

· Doğru/yanlış fark etmeksizin kritik kararlarda vakit kaybetmeden itiraza koşanlar,

· Bir karara tepki için yedek kulübesinden sahaya depar atanlar,

· Her pozisyonda hakeme bir çift laf etmeyi marifet sayanlar,

· Ne kadar çok bağırırsak hakemi o kadar etkileriz diye düşünenler,

· İlk 45 sonunda hakeme bir çift söz etmeden içeriye giremeyenler,

· Parmak sallayıp tehdit edenler,

· Yüzüne temas olmadığı halde sahtekarlık yapıp aldatmaya çalışanlar,

· Basit bir faulü abartıp takla atanlar, yerden kalkmayıp zaman çalanlar,

· 4. hakemle birlikte maç yöneten teknik kadrolar,

· 90 dakika süresince teknik alan çizgisinde ayakta en az 3 görevli ile hareket edenler.

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SADECE KAPTANLARA iTiRAZ HAKKI VERiLMESi RUGBY VE BASKETBOLDA OLUMLU SONUÇ VERDi

iFAB, VAR ve yarı otomatik ofsayt teknolojisiyle karar doğruluğunu yüksek oranda sağlama gayretinin, sahadaki insan iletişimi sorununu gidermediğini, hakemin huzurunu sağlamadığını, çirkin görüntüleri azaltmadığını gördü. 28 Kasım’da Londra’daki kural değişiklikleri toplantısında “Faul ve Fena Hareketler” ile “Penaltı” kuralı üzerinde değişiklikler gündemde. Güncelleme gelecek konu başlıkları ise “Hakemlere itiraz ve sözlü taciz”, “kaybedilen zamanın ve oyunun temposunun sekteye uğramasının azaltılması”, “VAR’da yeni düzenlemeler”.

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AVRUPA’DA iTiRAZ ÇOĞALDI

Toplantı açısından dikkat çekilen nokta özellikle “çirkin ve kötü davranışlarla ilgili çözüm” temasına odaklanılacak olması. Uygunsuz tavır sergileyenleri ve çirkin görüntü yaratanları saha dışına göndermek için daha kararlılar. Çünkü Süper Lig kadar olmasa da Avrupa liglerinde de itiraz çoğaldı. Premier Lig’de oynanan 120 maçta itiraz nedeniyle görülen kart sayısı 88. Bu kartlardan ikinci sarıdan ihraca dönüşen sayısı ise sadece 1 (Sheffield Unitedlı Oli McBurnie, Tottenham maçı). iFAB, İngiltere’de 2019’dan bu yana amatör lig kategorilerinde uygulanan 10 dakika saha dışı bırakma cezasını sıcak karşılıyor ve profesyonel liglerde uygulamayı düşünüyor. Buna paralel olarak hakemin etrafındaki çirkin itiraz görüntüsünü kaldırmak için rugbydeki gibi yalnızca kaptanın hakemle diyaloğa girmesine izin verilmesi gündemde.

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BRUD: TAHAMMÜL KALMADI

iFAB CEO’su Lukas Brud, yeni cezayla ilgili görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Oyuncular, hakeme uygunsuz bir söz söylediklerinde sarı kart alır mıyım diye endişelenmeyebilirler, ancak bir maçın 10 dakikalık bölümünde dışarıda kalacaklarını düşünürlerse yaklaşımları büyük fark yaratabilir. Oyuncuların hakemlere agresif tavırlarına tahammülümüz kalmadı.

ORGANiZE YAPIYORLAR

Hatta bazılarının kasıtlı olarak hakemin arkasına geçtiğini, diğerlerinin de hakemin o alandan uzaklaşamaması için önüne geldiklerini dahi gördük. Eğer sadece kaptan hakemle diyaloğa geçerse, takım arkadaşlarına olanları anlatabilir. Bu çözüm, rugbyde ve basketbolda olumlu sonuç verdi.”

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ARTIK KiMSE HAKEM OLMAK iSTEMiYOR

İngiltere Futbol Federasyonu’nun yaptığı araştırma 2019’dan bu yana bazı alt liglerde uyguladığı “10 dakika kenarda bekleme” ceza yönteminin oyuncular, antrenörler ve hakemler tarafından devam etmesinin istendiğini ortaya koyuyor. Veriler, itiraz ve sözlü taciz oranında belirgin bir azalma gösteriyor. Bu konunun aslında organik olarak etkilediği ana sorun, pek çok gencin, itiraz ve taciz edici davranışlar nedeniyle hakemlikte ilk sezonunun ardından bırakma oranının yükselmesi.

iFAB CEO’su Lukas Brud, hakemliğe saygınlık artırılırsa, bu sayede devamlılığın olacağını, yeterli sayıda hakem ve geleceğe dönük alternatif avantajı doğuracağı üzerinde ısrarla duracaklarını belirtiyor:

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“Hakemleri elde tutabilmek veya gençleri hakemliğe özendirme konusunda büyük sıkıntı var. Sahalarda olup biteni görüyorlar, tacizi hissediyorlar, saldırı korkusu yaşıyorlar. Oyunun bütünlüğünü, imajını korumamız ve özellikle hakemlerin uygunsuz davranışları daha iyi yönetmelerine yardımcı olmamız gerekiyor.

EN TEPEDEKiLER KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

Amatör liglerde hakemlerin maç öncesinden itibaren kaygılandıklarını ve uyuyamadıklarını duymak dahi çok üzücü. Hem sözlü hem de fiziksel tacize uğrama endişesi yaşadıklarına dair ifadeleri var. Bu nedenle de genç hakemlerin büyük bir kısmı birkaç yılın ardından bırakıyor. Bu tarz oyuncu davranışlarının kaynağı ise ne yazık ki üst düzey liglerdeki örnekler. En tepedekiler bu hareketleri yaptıkça amatörler, çocuklar hemen kopyalıyorlar.”

YENi REKORA MERHABA!

iFAB’ın hakeme itiraz ve sözlü taciz konusunda yeni ceza düşüncesi gayet güzel. Saha kenarında 10 dakika beklenecek yer konusunda da yedek kulübesi veya başka alternatif üzerinde düşünüyorlar. Yalnız liglerimizin itiraz seceresi malumunuz. Bu kadar oyuncuyu kenarda barındırabilmek için bizim sahaların içine 2+1 ev şart! Teknik direktör değişim sayımızdan sonra bu alanda da rekora talip oluruz.