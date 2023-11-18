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Futbolculuk kariyerinde Schalke, Bayern MÃ¼nih, Real Madrid ve Galatasaray gibi kulÃ¼plerde forma giyen, ÅŸu anda TFF Milli TakÄ±mlar Sorumlusu olarak gÃ¶rev yapan Hamit AltÄ±ntop, bu akÅŸam oynanacak Almanya - TÃ¼rkiye maÃ§Ä± Ã¶ncesi Almanya'nÄ±n Ã¶nde gelen haber portalÄ± t-online'a bir rÃ¶portaj verdi.

Kariyerinde Schalke, Bayern, Real Madrid ve Galatasaray formalarÄ± giydin. BaskÄ± hangi tarafta daha yoÄŸun, bu kulÃ¼pler mi Milli TakÄ±m mÄ±?

Tabii ki Milli TakÄ±m'da. (gÃ¼lÃ¼yor) Milli takÄ±mlarda yÄ±lda sadece 10 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor. Bunlardan Ã¶nce 3 gÃ¼n birlikte antrenman yapabiÅŸliyorsunuz. DoÄŸrudan sonuÃ§ alÄ±nmasÄ± gereken maÃ§lar oynuyorsunuz. TÃ¼rkiye gibi futbol tutkusu yÃ¼ksek bir Ã¼lkede temsiliyet duygusu Ã§ok Ã¼st seviyede. Bu da baskÄ±yÄ± beraberinde getiriyor.

Bu baskÄ±yla nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±kÄ±yorsun? BÃ¶ylesi bir baskÄ± Ã¶zellikle genÃ§leri Ã§ok etkileyebilir...

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BugÃ¼n genÃ§ oyuncularÄ±n eskisinden Ã§ok daha yoÄŸun bir yÃ¶nlendirme desteÄŸine ihtiyaÃ§larÄ± var. BaskÄ± ortakÄ±mdaki duruma gÃ¶re kimin bu gÃ¶reve hazÄ±r olduÄŸu kolaylÄ±kla ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. HiÃ§bir oyuncunun kendine olan inancÄ±nÄ± kaybetmesine izin veremeyiz. Buna Ã§ok dikkat ediyoruz. TakÄ±ma Ã§ok yakÄ±nÄ±m, tÃ¼m antrenmanlarÄ± izliyorum.

Åžu anda resmi olarak TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesisin ve milli takÄ±mdan sorumlusun. GÃ¶rev tanÄ±mÄ±n ne?

Almanya'da aldÄ±ÄŸÄ±m ve bugÃ¼nkÃ¼ kiÅŸiliÄŸimi ÅŸekillendiren eÄŸitimlerim de dahil olmak Ã¼zere edindiÄŸim tecrÃ¼belerle TÃ¼rkiye'de bir ÅŸeyler inÅŸa etmeye yardÄ±mcÄ± olmak benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. AynÄ± zamanda Ã¶zellikle genÃ§ oyuncularÄ±n sistemi Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmak iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Konu sadece oyunu oynamak deÄŸil ayrÄ±ca dÄ±ÅŸ temsil, medya ve sponsorlarla iletiÅŸim, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki saÄŸlamlÄ±kla ilgili. KulÃ¼p takÄ±mlarÄ± yeterli deÄŸil. 20'li yaÅŸlarda, iyi eÄŸitimli, Ã§ok para kazanan ve kamuoyunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde olan genÃ§lerden bahsediyoruz. Bununla baÅŸ etmeyi Ã¶ÄŸrenmeniz gerekiyor. Bu yaÅŸlarda attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adÄ±mlar sadece fiziksel olarak deÄŸil, zihinsel olarak da saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam sÃ¼rmenizin ve Ã§ukura dÃ¼ÅŸmemenizin temelini atÄ±yor.

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GenÃ§ yaÅŸtayken 'kariyerimden sonra' kelimesi Ã§ok uzak gelebiliyor. Bu yÃ¼zden oyuncularÄ± bilinÃ§lendirmek ve saÄŸlÄ±klÄ± bir geÃ§iÅŸin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

TÃ¼rkiye EURO 2024'e katÄ±lmaya hak kazandÄ±. Mevcut takÄ±mda sana gÃ¼ven veren ÅŸeyler neler?

AÃ§Ä±k, aÃ§ ve Ã¶ÄŸrenmeye hazÄ±r bir takÄ±mÄ±mÄ±z var. Bunun baÅŸarÄ±yÄ± getirip getirmeyeceÄŸini henÃ¼z bilmiyoruz ama iyi futbol oynamak iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dair Ã§ok iyi bir his var iÃ§imde.

Uzun vadeli baÅŸarÄ± iÃ§in takÄ±mda eksik olan ne var?

Deneyim, Ã¶zgÃ¼ven ve tutarlÄ± ÅŸekilde en Ã¼st seviyede oynama kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±. BunlarÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve oldukÃ§a iyimserim. En iyi zamanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

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Bu baÅŸarÄ±yÄ± Almanya'da yetiÅŸmiÅŸ 7 oyuncudan oluÅŸan bir kadroyla baÅŸarmak istiyorsunuz. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸ hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ncen ne?

Bu, takÄ±ma katÄ±lan herkesin uluslararasÄ± dÃ¼zeyde kendini kanÄ±tlamasÄ± iÃ§in bir fÄ±rsat. Ã–zellikle son iki yÄ±ldÄ±z iyi bir iletiÅŸim, bilinÃ§li ve net bir yaklaÅŸÄ±mla insanlarÄ± bizimle Ã§alÄ±ÅŸmaya ikna etmeyi baÅŸardÄ±k.

GeÃ§miÅŸte oyuncularÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in oynama kararÄ±nÄ± aile veya Ã§evresinin etkisi olmadan bizzat kendilerinin vermesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtin. Bu mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

HayÄ±r, mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ben sadece ideal olanÄ± anlattÄ±m. Kariyerleri hakkÄ±nda Ã¶nemli karar vermek Ã¼zere olan 18-19-20 yaÅŸlarÄ±ndaki genÃ§lerden bahsediyoruz. KiÅŸisel inanÃ§ da tÄ±pkÄ± oyundan alÄ±nan keyif gibi belirleyici olmalÄ±. Ama bugÃ¼n daha Ã§oÄŸalan sorunlar gÃ¶rÃ¼yorum. GenÃ§ futbolcular menajerlerinin aklÄ±na uyarak daha fazla 'sayÄ±larla' ve 'imaj' gibi kelimelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor. BirÃ§oÄŸu iÃ§in bu ÅŸeyler arkalarÄ±ndaki kiÅŸilerden daha Ã¶nemli. Ã–zellikle bu yaÅŸlarda futbolun coÅŸkusuna odaklanmalÄ±lar.

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Bu senin iÃ§in bir iÅŸ haline mi geldi?

Hayatta rol yapmaktan daha stresli bir ÅŸey yoktur. Åžimdi siz genÃ§ken birÃ§ok insanÄ±n sizi gÃ¶ndermek istediÄŸi yÃ¶ne gÃ¶re bunu yapmaya yÃ¶nlendiriliyorsunuz. Bu konuda yapacak Ã§ok iÅŸimiz olduÄŸunu anladÄ±k ve kabul ettik. Bunun Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Okullar, Ã¼niversitelerle iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirmek iÃ§in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile daha yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AmaÃ§ yetenekli genÃ§leri hem akademik hem de sportif aÃ§Ä±dan desteklemek.

Alman pazarÄ±ndan daha baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸekilde ilerlemek mi istiyorsunuz?

Elbette. Bu ÅŸu anda emekleme aÅŸamasÄ±nda olan ve zaman alan iddialÄ± bir proje ama topa ilk dokunuÅŸtan elit seviyeye kadar yeteneklerin desteklenmesini saÄŸlamak istiyoruz. GenÃ§lik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Almanya, BelÃ§ika ve Hollanda'ya ziyaretler yaptÄ±k. Fransa'da baÅŸka bir model var ve bunun etkisini gÃ¶rdÃ¼ler. Ä°ngiltere yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±yor. Biz de benzer bir etki umuyoruz.

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Peki SÃ¼per Lig'deki kulÃ¼plerin buna katkÄ±sÄ± ne olacak? FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Trabzonspor bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pler...

ÅžÃ¼phesiz ki oradaki iletiÅŸimin de geliÅŸmesi gerekiyor. ArtÄ±k temel atÄ±ldÄ± ve bunun Ã¼zerine inÅŸa etmemiz gerekiyor. Tabii ki bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerin kendi Ã§Ä±karlarÄ± var ama bizim gÃ¶revimiz ortak bir seviye bulup onu birlikte geliÅŸtirmek.

Daha Ã¶nce olmayan Ã¶zgÃ¼nlÃ¼kle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim kozumuz dÃ¼rÃ¼st Ã§alÄ±ÅŸmak. TÃ¼rk futbolunun ilerlemesi iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Montella, EylÃ¼l ayÄ±nda Kuntz'un yerine gÃ¶reve geldi. Bu nasÄ±l oldu?

Stefan Kuntz ile 2 yÄ±l boyunca Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Onun Almanya U21 TakÄ±mÄ±'ndaki baÅŸarÄ±larÄ±ndan, iletiÅŸiminden ve Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¶ntemlerinden etkilendik. Yeni federasyon yÃ¶netimimizde beklentiler farklÄ± yÃ¶nde geliÅŸti. Ben de federasyon yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olarak ÅŸunu sÃ¶ylemek zorunda kaldÄ±m: Biraz daha cesaret ve yeni bir ivme lazÄ±m.

LÃ¶w'Ã¼n Almanya'da 15 yÄ±l gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± gibi bir sÃ¼reklilik ve tutarlÄ±lÄ±ktan hala Ã§ok uzaktayÄ±z. BazÄ± kararlar bizim iÃ§in kÄ±sa sÃ¼rebiliyor ama uzun vadede hedefimiz tek bir antrenÃ¶rle Ã§alÄ±ÅŸmak. Kuntz'a Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ minnettarÄ±z. Sonraki adÄ±ma geÃ§ebilmek iÃ§in bir deÄŸiÅŸiklik istedik. Bunu da kendisine aÃ§Ä±kÃ§a ilettik ve ayrÄ±lmaya karar verdik.

Kuntz, verdiÄŸi rÃ¶portajda 'Ä°ster sadakat, ister estek, ister saygÄ±yla ilgili olsun. Arkamda hiÃ§bir desteÄŸim olmadÄ±.' dedi. Bu eleÅŸtirisini anlayabiliyor musun?

Burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. SaÄŸlam bir takÄ±m biraktÄ± ve bunun iÃ§in ona hakkÄ±nÄ± veriyoruz. Biz de ona bunu sÃ¶yledik ama aynÄ± zamanda beklentilerimizin deÄŸiÅŸtiÄŸini ve deÄŸiÅŸimi antrenÃ¶r deÄŸiÅŸikliÄŸiyle saÄŸlamamÄ±z gerektiÄŸini de kendisine anlattÄ±k.

Bu fikre nereden vardÄ±nÄ±z?

BÃ¼tÃ¼n gÃ¼zel geliÅŸmelere raÄŸmen bir ÅŸeyin eksik olduÄŸunu ya da beklentilerimizin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± izleniminden yola Ã§Ä±ktÄ±k.

Yani tam olarak ne oldu?

Japonya'ya karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 4-2'lik yenilginin ardÄ±ndan Kuntz'un basÄ±n toplantÄ±sÄ±na bakÄ±n. Memnuniyetsizlikten bahsetti ve oyuncularÄ±n %100'lerini vermediklerini, her ÅŸeylerini rÃ¶portajda deÄŸil sahada vermeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi. TakÄ±mdaki havanÄ±n olumsuza dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ izlenimini edindik.

TÃ¼rkiye'deki spor ve kamuoyu baskÄ±sÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ mÄ± deÄŸerlendirdi sence?

Bu, Kuntz'a sorulmasÄ± gereken bir soru. SÃ¶yleyebileceÄŸim tek ÅŸey, Ã§ok umut verici ve baÅŸlangÄ±Ã§ta oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± olan ortak bir yol izledik ancak olasÄ± bir olumsuz durumu fark edip harekete geÃ§mek de benim ve bizim sorumluluÄŸumuz. Ama yine de bir ÅŸeyi aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturmak istiyorum: AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu karar kiÅŸisel olarak benim iÃ§in Ã§ok zordu. Tabii ki daha sonra kendinize 'GerÃ§ekten doÄŸru zaman mÄ±ydÄ±?' sorusunu sorma riskiniz hep vardÄ±r. Ama biz bu riski aldÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ bize doÄŸru gÃ¶rÃ¼ndÃ¼.

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