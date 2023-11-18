Christoph Daum’dan A Milli Takım'a ziyaret

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TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Christoph Daum, daha sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.



Montella, görüşme sonunda Daum’a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.