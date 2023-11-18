Christoph Daum’dan A Milli Takım'a ziyaret

Serhan TÜRK / BERLİN-ALMANYA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 17:05
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Türkiye’de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, bir dönem Bursaspor’da da görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum; A Milli Takımı, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Berlin’de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Christoph Daum, daha sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.
Montella, görüşme sonunda Daum’a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.