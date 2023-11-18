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Rakibimiz Hırvatistan kazandı, liderlik iddiasını sürdürdü

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#EURO 2024#Hırvatistan#A Milli Takım
Rakibimiz Hırvatistan kazandı, liderlik iddiasını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 22:05

EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta maçında Hırvatistan, Letonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Takım'ın rakiplerinden Hırvatistan, Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada L. Majerve 16. dakikada Kramaric kaydetti. 

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Hırvatistan, lider A Milli Futbol Takımı'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

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Türkiye ile liderlik mücadelesi veren Hırvatistan, grubun son maçında Ermenistan'ı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımımız ise Galler ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın yer aldığı D Grubu'nda güncel puan durumu şöyle:

1. Türkiye - 16 puan (7 maç)

2. Hırvatistan 13 puan (7 maç)
2. Galler - 11 puan (7 maç)
4. Ermenistan 8 puan (7 maç)
5. Letonya - 3 puan (7 maç)

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#EURO 2024#Hırvatistan#A Milli Takım

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