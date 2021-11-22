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Haber Giriş: 22.11.2021 - 06:28 |  Son Güncelleme:

Hakem Meler bir kırmızı kartı atladı

Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
murat.tanirli@gmail.com
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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
murat.tanirli@gmail.com
Hakem Meler bir kırmızı kartı atladı

Marcao'nun Ferdi'ye müdahalesi 2. sarı kart olmalıydı.

· Berkan’ın eline gelen top penaltı mıydı?

Yakın mesafeden gelen topta Berkan’ın eli doğal konumda.

· Sarı kartı olan Marcao, Ferdi’ye hareketi sonrasında 2. sarı karttan atılmalı mıydı?

Hakemi vermediği için ağır eleştirmem, ama bence 2. sarı kart olmalı.

· Marcel Tisserand’ın 2. sarı karttan kırmızı kart görmesi doğru mu?

Hayır. Her ayağa basma sarı kart değildir.

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· Fatih Terim’in sarı kart gördüğü ilk pozisyonda atılması gerekir miydi?

Teknik alan sınırını ihlalden sarı kart görmesi doğru.

· Terim’e 2. sarı doğru mu?

Alkışla protesto ettiği için 2. sarı kart doğru.

· Diagne’nin attığı golde Berisha’ya faul var mı?

Bence faul var.

Hakem Meler bir kırmızı kartı atladı

Hakem Meler bir kırmızı kartı atladı

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Murat Fevzi Tanırlı
Murat Fevzi Tanırlı
murat.tanirli@gmail.com
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