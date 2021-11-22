Hakem Meler bir kırmızı kartı atladı
Marcao'nun Ferdi'ye müdahalesi 2. sarı kart olmalıydı.
· Berkan’ın eline gelen top penaltı mıydı?
Yakın mesafeden gelen topta Berkan’ın eli doğal konumda.
· Sarı kartı olan Marcao, Ferdi’ye hareketi sonrasında 2. sarı karttan atılmalı mıydı?
Hakemi vermediği için ağır eleştirmem, ama bence 2. sarı kart olmalı.
· Marcel Tisserand’ın 2. sarı karttan kırmızı kart görmesi doğru mu?
Hayır. Her ayağa basma sarı kart değildir.
· Fatih Terim’in sarı kart gördüğü ilk pozisyonda atılması gerekir miydi?
Teknik alan sınırını ihlalden sarı kart görmesi doğru.
· Terim’e 2. sarı doğru mu?
Alkışla protesto ettiği için 2. sarı kart doğru.
· Diagne’nin attığı golde Berisha’ya faul var mı?
Bence faul var.