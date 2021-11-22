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Galatasaray - Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon için çarpıcı yorum! "Penaltı verilmeliydi"

#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Galatasaray - Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon için çarpıcı yorum Penaltı verilmeliydi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerken eski hakemler Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları BeIN Sports Trio programında değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı mücadele sonrasında Galatasaray cephesinden hakem kararlarına tepki gelirken eski hakemler, Fenerbahçe'nin ilk golünü, Marcao'nun Ferdi'ye hamlesini, Diagne'nin iptal edilen gol pozisyonunu ve sarı kırmızılıların son dakikada penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

"MARCAO İKİNCİ SARIDAN İHRAÇ EDİLMELİYDİ"

Brezilyalı savunmacının Ferdi Kadıkoğlu'na hamlesini değerlendiren Bülent Yıldırım, Marcao'nun sarı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Bülent Yıldırım, "Bu kontrolsüz bir müdahale. Burada basmanın şiddeti yetersiz olduğu için ve diz kırık olduğu için bu kontrolsüz bir faul. Yoksa direkt kırmızı kart olurdu. Saha içinde tespiti zor. Hakem adına talihsiz pozisyon. Marcao'nun ikinci sarı karttan ihracı gerekirdi." dedi.

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"TISSERAND'A İKİNCİ SARI KART GEREKSİZ"

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Fenerbahçeli savunmacı Tisserand'ın ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldığı pozisyon hakkında görüş bildiren üç hakem de ikinci sarı kartın gerekmediğini kaydetti.

Deniz Çoban pozisyonun devamı için "Burada en doğru karar devam, devamında da penaltı." şeklinde konuştu.

DIAGNE'NİN GOLÜNÜN İPTALİ...

Müsabakanın 84. dakikasında Diagne'nin VAR kontrolleri ile iptal eden golü hakkında konuşan Bülent Yıldırım, "Sol elle şiddetli bir itme görüyorum profesyonel bir faul var burada. Dizde de temas görüyorum. Bu iki hareketi gören VAR kararının doğru olduğunu düşünüyorum." derken Lale Orta da golün iptalinin doğru karar olduğunu belirtti.

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"VAR MÜDAHALESİNİ YANLIŞ BULUYORUM"

Deniz Çoban ise "VAR'ın müdahale edeceği bir pozisyon değil bu. Göreceli bir itme var. Faul hakem kararıdır. Hakem kararını destekliyorum ama VAR müdahalesini yanlış buluyorum." diye konuştu.

"PENALTI VERİLMELİYDİ"

Galatasaray'da 90+11. dakikada Berkan'ın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararını da değerlendiren Lale Orta, Deniz Çoban, Bülent Yıldırım pozisyonun penaltı olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.

 

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

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