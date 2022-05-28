8 Mart operasyonu Yaşar Kemal Uğurlu’yu şampiyon yaptı

Haberin Devamı

En özgün Türk futbol geleneğidir “Bu hakemlerle lig bitmez” isyanı. İlk kez tam tersi yaşandı... Tarihinin en kaotik ve sıkıntılı sürecini geçiren hakem camiası “Lütfen bu sezon bir an evvel bitsin!” noktasına getirildi. 3 MHK yönetimi gördü, 8 Mart darbesini yaşadı, Tahkim’de hukuk mücadelesi verdi, bir sezonda 4 kez klasman yapılandırma yetkisi verilen dünyada benzeri olmayan MHK Talimatı’nın sancılarını çekti, arkadaşlıklar ‘içeridekiler-dışarıdakiler’ diye 2’ye bölündü.

FIRTINANIN GÖBEĞiNE DÜŞTÜ

Serdar Tatlı MHK’sı ile tekne denize açıldı, Ferhat Gündoğdu ile fırtınanın göbeğine düştü, Sabri Çelik ile limana yanaştırıldı. Bu denli stres ve baskının ortasında 380 maç yönetildi. Henüz hasar tespit çalışması tamamlanmadı, TFF seçimi bekleniyor! Zor dönemde göreve gelen Sabri Çelik MHK’sı, fırsatçı simsarlar gibi davranmadı.

Haberin Devamı

SEZONU MUTLU KAPATTI

Yeni klasmanları oldu-bittiye getirme şansları varken, sağlıklı değerlendirme adına etik bir davranış sergiledi ve klasman oluşumunu yeni TFF yönetimiyle devam edecek MHK’ya bıraktı. Halil Umut Meler’in Türkiye Kupası finalindeki başarılı yönetimi, Sabri Çelik’e de sezon finalini mutlu yapma şansı sağladı.

2021-22 SEZONUNDA NELER OLDU NELER

Cüneyt Çakır, TFF ve MHK’nın 8 Mart kararları nedeniyle Dünya Kupası’na gitme şansını kaybetti. “3 Avrupa Şampiyonası, 3 Dünya Kupası gören yeryüzündeki tek hakem olma” fırsatını kaçırmış oldu. Tarih, 2021-22 TFF yönetimini unutmayacak.

EFSANE FIRAT AYDINUS SESSiZ SEDASIZ GiTTi

3 büyükler arasında 33 derbi yöneten Fırat Aydınus da infaz edilen hakemler arasında yer aldı. Karagümrük-Alanyaspor maçıyla, boş tribünler önünde, hiçbir TFF ve MHK yöneticisinin olmadığı bize yakışır (!) bir ortamda sessiz sedasız dev kariyerine nokta koydu.

PALABIYIK 17, BiTiGEN 15 HAFTA CEZALIYDI

FIFA kokartlı Ali Palabıyık, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki kötü yönetiminin ardından 17 hafta cezalandırıldı. FIFA kokartlı Abdulkadir Bitigen, Hatayspor-Fenerbahçe’de VAR görevinde penaltıya müdahale etmediği gerekçesiyle 15 hafta cezalandırıldı.

Haberin Devamı

HALiS ÖZKAHYA’NIN VEDASI ÇOK TUHAF OLDU

Halis Özkahya, 12. haftadaki Gaziantep-Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verip 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Ekip halinde imza atılan hatanın ardından hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

SABRi ÇELiK’LE GÖREVE DÖNDÜLER

Sezon başında emrivaki oluşturulan 7 kişilik VAR kadrosundan Mustafa Öğretmenoğlu, Koray Gencerler, Serkan Tokat daha 7.haftada Serdar Tatlı MHK’sı tarafından infaz edildi. Sabri Çelik MHK’sıyla VAR odasına geri döndüler.

34 HAKEM SÜPER LiG’DE DÜDÜK ÇALDI

Süper Lig hakemi olmayıp siftah yapan 4 isim oldu: Adem Cinek, Cihan Aydın, Emre Kargın, Ozan Ergün. ÜST ÜSTE 9 HAFTA GÖREV · Fırat Aydınus ve Yaşar Kemal Uğurlu, üst üste 9 hafta düdük çalarak en uzun serinin sahipleri olarak öne çıktı.

Haberin Devamı

EV SAHiPLERiNiN UĞURU

Ev sahiplerine oran olarak en şanslı gelen isim Kadir Sağlam oldu (8 Maç-6 Galibiyet-%75)

BERABERLiĞi SEVMiYORLAR

15’in üzerinde maç yönetip en az beraberlik görenler Yaşar Kemal Uğurlu (27 maçta 2) ve Ali Şansalan (17 maçta 1) oldu.

ARSLANBOĞA DA SEVMEZ!

Suat Arslanboğa’nın görev aldığı 11 müsabakadan da beraberlik çıkmadı.

DEPLASMANCILARIN KORKUSU

Mustafa Kürşat Filiz’in yönettiği 8 karşılaşmada da deplasman takımları hiç kazanamadı.

HAKEM CAMiASINI YENi SEZONDA DAHA ZOR GÜNLER BEKLiYOR

TFF, Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği’nin oluşturduğu “Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu” hakemliğin geleceğini dizayn etmek için yolculuğa başladı ancak sezon boyunca oynanan “Güçler Tiyatrosu” nedeniyle kendisini şarampolde buldu. Yeni sezonda TFF 1. Lig’de de VAR’ın dünyamıza gireceğini düşününce, tecrübeli isimlerin azaldığı, gençlerin hakemlik melekelerinden ve kural bilgisinden uzak olduğu, hatalı atamalarla çabuk yıpratıldığı sancılı günleri yaşıyoruz. Şampiyonluk ve düşmeme yarışının hararetli geçmemiş olması en büyük şanslarıydı.

Haberin Devamı