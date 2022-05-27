Son dakika: Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'dan açıklamalar! İrfan Can, Mert Hakan ve Emre Mor sorusuna yanıt...

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Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterim. Sivasspor'u da dünkü kupa zaferi için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza Çalımbay'ın kupayı kaldırmasına sevindim. Fenerbahçe ve Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor ve Ankaragücü'nü de tebrik ederim.

"YUSUF YAZICI, ABDULKADİR ÖMÜR, UMUT BOZOK VE ABDÜLKERİM BARDAKÇI SAKAT"

Arka arkaya 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz olacak. Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Umut Bozok ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları sebebiyle bizimle olamayacak. Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak. Önümüzdeki 4 maçta daha genç oyunculara bakıp, gelecekte bize nasıl yardımcı olabileceklerine bakacağız.

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"YUNUS AKGÜN MİLLİ TAKIM'A YAKIŞIR DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ"

Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik.

Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçını izledim. Balotelli kırmızı kart gördükten sonra takımını 3-0 geriye düştü. Her pozisyonda bir şeyler denemek isteyen ve yenilgiyi kabul etmeyerek olağanüstü zihniyet gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray'a karşı saygılı gol sevinci de Milli Takım oyuncusu değerlerine yakışır şekildeydi.

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"MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ YOGAYI GETİRİYORUZ"



Aramıza kayropraktik uzmanları katılacak. Yogayı ilk kez Milli Takım'a getireceğiz. Oyuncular da bundan çok memnun. Zihinsel çalışma için de koçlarla birlikte olacağız. PSG, Real Madrid'e teknik açıdan zayıf olduğu için kaybetmedi. Mental sebeplerden kaybetti. Biz de mental konusunda adımlar atıyoruz. Orkun Kökçü bu sezon 50 maç oynadı. İstediğimiz şey oyuncular mental olarak burada olmaları. Yogayı devreye bu sebeple sokuyoruz. Mesela gevşetme yogası var. Bazı oyuncularımız uyku problemi yaşıyor. Buralarda yardımcı olmasını hedefliyoruz.

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"FERDİ FENERBAHÇE'NİN EN İYİLERİNDENDİ"

Ferdi bize taktik farklılık imkanı sağlıyor. Hem sağ bek hem sol bek oynayabiliyor. Daha ileride de oynayabiliyor. Ferdi bu sezon Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi.

MERT HAKAN, İRFAN CAN VE EMRE MOR GİBİ KADRODA OLMAYAN OYUNCULAR...

Herkese, bir sorunuz varsa kapım size açık dedim. Ancak bunun ne şekilde yapıldığı konusunda mutabakat yapmamız gerekiyor. Saygıyı yitirmeden iletişim kurmanın yolunu bulmamız lazım. İthamlar beni çok mutlu etmedi. Bizim antrenör ekibimizin içerisinde üst düzey takımları çalıştırmış iki kişi var. Kamoyuna yansıtılan bazı şeyler doğru değil. Elimizde istatistikler var. Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Konferans Ligi'nde finalde oynadı. Hakan var, Salih var, Dorukhan var. Emre Mor'la iletişim halindeyim ve ona milli takım kapısını açık tutmak istiyorum. İrfan Can için de aynısı geçerli. Genç oyuncular üstünden bunu ifade etmek istemiyorum. Bir sorunuz varsa bize gelin. Münakaşa olmasındansa, bu şekilde daha iyi iletişim kuracağız. Benim için önemli olan tek kriter performans. Hangi oyuncular bizim anlayışımıza uyuyor buna bakıyoruz. Büyük takım, küçük takım ya da Avrupa takımları benim için fark etmiyor. Önemli olan oyuncuların anlayışımıza uymasıdır. Tercihleri bu doğrultuda yapıyoruz.

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Salih, Orkun, Hakan ve Dorukhan... Şu anda bu 4 oyuncuya baktığımızda bir tık üstte olduğunu düşünüyorum. Ancak Mert Hakan Yandaş için de kapımız açık. Belli bir istikrarı olduğunu kabul ediyorum. Arada çok küçük farklar oluyor ve bunlara bakarak karar veriyoruz.

"HEDEF 2024"

Bu akşamdan itibaren yeni bir bölüm açıyoruz. 2024'ü hedefledik. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Doğru temeller kurarsak üzerine daha doğru şeyler inşa edebiliriz.

"HAFTANIN 5 GÜNÜ BURADAYIM"

Kaç maç izledim bilmiyorum, liste yok. Ancak tahmin ediyorum 40 maç olmuştur. İstanbul'a gelmek benim için bir zorunluluk değil. Bu şehri ve ülkeyi çok sevdiğim için buraya geliyorum. Oyuncuların yüzde 80'i yurt dışında oynuyor ama ben haftanın 5 günü buradayım. Beni stadyumda değil İstanbul'un gezilecek yerlerinde de görebilirsiniz.

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