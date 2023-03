2. ve 3. ligler için ‘VAR Light’ geliyor

Haberin Devamı

VAR Light’ sistemi, 17 Kasım 2020’de FİFA İnovasyon Çalışma Grubu’nda gündeme gelen konulardan biriydi. O dönem FİFA ve İFAB yönetimlerine sunulması yönünde karar alınmıştı. ‘VAR Light’ entegrasyonu hakkında FİFA yeni bilgiler paylaştı.

YENi YAPI DENENECEK

VAR sistemini uygulayacak kaynaklara sahip olmayan maçlar için dünya genelinde kullanıma geçilebilmesi amacıyla yeni bir yapının denenmesi onaylandı. Kısacası, daha ekonomik ve portatif bir VAR sistemi geliyor. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kategorilerinde dahi kullanmaya fırsat sağlayabilecek, TFF’nin Riva merkezindeki gibi merkezi üs ve statlarda özel teknik alt yapı gerektirmeden kullanılabilecek bir sistem.

MALiYETi BELiRLENDi

Mevcut VAR sistemine göre elbette görüntü sayısı, açısı, çözünürlük gibi konularda potansiyel kalite düşüşü muhtemel. Tüm paydaşlarla VAR protokolü ve prosedürleri gözden geçirilecek. Çalışma grubu öncelikle maliyet kalemlerini belirledi ve kurulum için minimum gereksinimlere dair görüşlerini paylaştı. Ayrıca Asya Futbol Konfederasyonu, Fransa Futbol Federasyonu ve UEFA, çalışma grubuna daha uygun maliyetli VAR teknolojisi ile çevrimdışı testlerden elde ettikleri sonuçları paylaştı. Çalışmalar ilerledikçe sonuçları paylaşılacak.

OYUN KURALLARINDA YAPILACAK DEĞiŞiKLiKLER HAFTAYA AÇIKLANACAK

iFAB, Londra’daki 137. Yıllık Genel Toplantısı’nda oyun kurallarında önerilen değişiklikleri onayladı. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt’in başkanlık ettiği ve FİFA, İngiltere, İrlanda, İskoçya, Galler futbol federasyonları ve İFAB temsilcilerinin katıldığı toplantıda, statlarda taraftarlarla iletişimi daha fazla geliştirme kararı alındı. Yıllık Çalışma Toplantısı’nda gündeme gelen VAR kararlarının canlı açıklanması ile ilgili 12 aylık deneme, Fas’ta 2022 Dünya Kulüpler Kupası ile başlamıştı. Mayısta Endonezya’da düzenlenecek olan U20 Dünya Kupası’nda da uygulanacak. Oyun kurallarındaki değişikliklerin detayları önümüzdeki hafta açıklanacak.

TESTLER DEVAM EDECEK

Beyin sarsıntıları ile ilgili İFAB’ın daha önce önerdiği testlerin sürmesine karar verilirken Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği’nce düşünülen geçici oyuncu değişikliği kabul görmedi.

DÜNYAYA KATAR ÖRNEĞi

‘ilave süre’ hesaplamasının hassas uygulandığı Katar 2022’deki yaklaşım olumlu karşılandı. Dünya genelindeki organizasyonların bu uygulamaya geçmesine karar verildi. Özellikle küçük yaş kategorilerinde ve amatör liglerde hakemlere, oyunculara ve takım görevlilerine yönelik saldırganlığı azaltmak için bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda da İngiltere Futbol Federasyonu, İFAB’ça onaylanan ve alt yapılarda uygulanan, hakemlerin oyuncularla ve teknik direktörlerle iletişimlerini kaydetmek için giysilerine takılan kamera kayıtlarıyla ilgili rapor verdi.

‘AMAN NE OLURSA OLSUN, BiR ŞEKiLDE MAÇI BiTiRiN’ ANLAYIŞININ SONUCU

Amedspor ile Bursaspor arasında her iki statta da oynanan maçlarda sahada ve tribünlerde yaşananlar aşikar. Yaptırımlar TFF hukuk kurullarının değerlendirmesinde. Sportif açıdan ise, “Böyle bir sahada bir hakem nasıl maç oynatır!” eleştirisi sıkça geliyor. Resmi görünce elbette haklılık payları var. Lakin unutulmaması gereken ve bugünleri hazırlayan zihniyeti hatırlatayım:

Yıllarca hakemlere “Aman ne olursa olsun bir şekilde maçı bitirin, masaya gelmesin” empozesini yapan MHK’ler ve MHK’lerden bunları isteyen TFF’ler...

Bu sezon daha 20. haftalar oynanırken 30’a yakın kulüp çirkin ve kötü tezahürattan, 20’ye yakın kulüp taraftar olaylarından ceza aldı.

Özellikle dev maçlar öncesinde veya sırasında atılan maddelerle kaşı, gözü, kafası yarılan oyuncu veya hakemler olmasına rağmen o maçı oynatan ya da oynattıranlar...

ODALARA KAPATILDILAR

Hakemler gecenin 3’üne kadar hakem odasında kilitli kaldığında veya farklı farklı statlarda tribünden inenler tarafından tartaklandığında; oyuncular Türkiye’nin pek çok yerinde saldırıya maruz kaldığında taşın altına elini sokmayanlar... Avrupa’daki federasyonların ağır ceza sistemini ısrarla görmemezlikten gelip, sembolik para cezalarını ve sözde hak mahrumiyetlerini uygulamaya devam edenler...

SADECE TÜRKiYE’DE OLUR!

Sonra mı? Vay efendim Kutluhan Bilgiç bu ortamda nasıl oynatırmış? Bu kabahatte on yıllardır payı olanlar ülke futbolunu ve spor bilincini değiştirmek, spor kültürünü oluşturmak için hiç çaba sarfetmesin, sonra bir hakem “Maçı neden tatil etmedi” diye suçlu olsun. İşte bu da ancak Türkiye’de olur. Her icraatı günü kurtarmak adına geçici menfaatler için değil, 7 yıldır ‘aralıksız şekilde’ her müsabakaya ‘ÖNCE VATAN’ pankartıyla çıkan İstanbulspor’un mesajındaki gibi âli menfaat için yapmaya başlamak için daha ne bekliyoruz?