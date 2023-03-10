Fenerbahçe - Sevilla rövanşı öncesi İspanyollar ortak görüşte birleşti: Türkiye'de acı çekecekler | Teknik direktörlükten kovulabilir

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı La Liga’nın güçlü ekibi Sevilla’ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında birçok pozisyondan yararlanamayan sarı lacivertli ekip, ikinci yarıda Jordan ve Lamela’nın gollerine engel olamayınca tur şansını İstanbul’a bıraktı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü Sevilla’yı İstanbul’da ağırlayacak olan sarı lacivertliler, kendi seyircisi önünde galip gelerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. İspanyol gazeteci ve futbol yorumcuları dünkü maçı Spor Arena’ya değerlendirirken, iki ekibin tur şansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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“ÇOK CİDDİ VE ATAK BİR OYUN OYNADILAR, RÖVANŞTA KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK”

Alvaro Munoz Gomez (101 TV Sevilla):

Sevilla kötü bir maç serisinde ve hassas bir durumda. Şu anda kulübün önceliği La Liga ama Avrupa’dan vazgeçemiyorlar. Bu pazar Almeria’ya karşı çok önemli maçları var ve kaybederlerse Jorge Sampaoli kulübün teknik direktörlüğünden bile kovulabilir. Sevilla, kendini Avrupa Ligi’ne dönüştüren bir kulüp. Tamamen farklı bir takım ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid ile kıyaslanabilir. Kolay bir maç olmayacak. Her şey olabilir. Fenerbahçe, çok ciddi ve atak bir oyun oynadı. Sevilla ve Nianzou’nun zaaflarından yararlandılar. İlk yarı genel olarak onlara aitti. Kale önündeki şansları eksikti. Karşılarında muhteşem bir oyun çıkaran kaleci Dmitroviç’i buldular. İkinci yarıda oyunun temposuna ayak uyduramadılar ve Sevilla’ya boyun eğdiler.

“TUR ŞANSI AÇISINDAN SEVİLLA YÜZDE 80 AVANTAJLI”

Gabriel Galan Corona (El Desmarque):

Sanchez-Pizjuan’daki 2-0’lık skor, Sevilla’nın Avrupa Ligi’nde çeyrek finale gitmesi için daha da favori olmasını sağladı. Jorge Sampaoli’nin takımı deplasmanlarda düşük seviye ile oynasa da Fenerbahçe’nin yakaladığı şansları gole çevirmesi gerekiyor. Sevilla, La Liga’daki kötü zamanlarına rağmen Avrupa Ligi’nde çok az takımın sahip olacağı bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Tur şansı açısından Sevilla yüzde 80 avantajlı. Sevilla’da iyi bir ilk yarı geçiren Fenerbahçe, şanslarını değerlendiremediği için rakibi affetmedi. Fenerbahçe, geri dönebilmek için maçın ilk yarısındaki gibi oynayıp gol atması gerekecek.

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“SEVİLLA’NIN TÜRKİYE’DE ACI ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Pablo M.Fuentenebro (Diario AS):

Sevilla, Avrupa’da ne zaman oynasa değişiyor. Çok şanslıydı çünkü kaleci Dmitrovic, 1-0’a kadar en iyi oyuncusuydu. Fenerbahçe, Sevilla karşısında çok cesurdu. Jordan’ın ilk golünden etkilendiler. Sevilla’nın Türkiye’de acı çekeceğini düşünüyorum. Türkiye’de Sevilla için çok zor bir maç olacak. Jorge Jesus, çok özel ve dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi. İstanbul’da oynamak hiçbir misafir takım için asla kolay değil. Taraftarlar çok coşkulu ve futboldan zevk almak için ideal bir ortam oluşturuyor. Rakip takım üzerinde çok fazla baskı oluşturuyorlar.

“SEVİLLA’NIN İSPANYA LİGİ’NE ODAKLANMASI GEREKİYOR, FENERBAHÇE KAZANABİLİR”

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Jose Manuel Rodriguez (BeSoccer):

Sevilla’nın İspanya Ligi’ne odaklanması gerekiyor. Bu yüzden çok fazla rotasyon yapamayacaklar. Fenerbahçe, yine de kazanabilir.