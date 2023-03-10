Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray’ın düzenlediği müzayedede 17 milyon 780 bin TL toplandı! Okan Buruk'un forması en yüksek fiyata satıldı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Deprem#Okan Buruk
Galatasaray’ın düzenlediği müzayedede 17 milyon 780 bin TL toplandı Okan Burukun forması en yüksek fiyata satıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 21:24

Galatasaray’ın depremzedelere yardım amacıyla düzenlediği müzayedede 30 eşya toplam 17 milyon 780 bin TL'ye satıldı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için Galatasaray Spor Kulübü, maddi ve manevi değerli eşyaları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndaki teslim noktasında toplamıştı. Bu eşyalar için Galatasaray Lisesi’nde müzayede düzenlendi. Müzayedede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve katılımcılar yer aldı. Etkinlik, depremzedeleri anmak için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra yaşanan deprem ile ilgili bir video gösterildi.

30 ürünün satışı yapıldı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint Germain, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un formalarının aralarında bulunduğu 30 seçkin ürün müzayedede alıcı buldu.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın düzenlediği müzayedede 17 milyon 780 bin TL toplandı Okan Burukun forması en yüksek fiyata satıldı

Okan Buruk'un forması en yüksek fiyata satıldı

Okan Buruk’un 1995-1996 sezonunda Türkiye Kupası finalinde giydiği Galatasaray forması, 2 milyon 300 bin TL ile müzayedenin en yüksek satışı oldu. Formayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yarın oynanacağı Kasımpaşa maçında giyeceği ve üzerinde 'Birlikte 1905' yazılı futbolcular imzalı forma 1 milyon TL’ye aldı.

Lionel Messi’nin forması 800 bin TL’ye, Ronaldo forması da 500 bin TL’ye alıcı buldu. Volkan Demirel’e ait 2016-2017 sezonuna ait Fenerbahçe forması da 325 bin TL’ye satıldı.

Gerçekleşen müzayedede 30 ürün toplam 17 milyon 780 bin TL'ye satıldı.

Galatasaray’ın düzenlediği müzayedede 17 milyon 780 bin TL toplandı Okan Burukun forması en yüksek fiyata satıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Deprem#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost
Apartmanlara takılan kameralar özel hayatın gizliliği tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor

Apartmanlara takılan kameralar 'özel hayatın gizliliği' tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor?

#Kamera