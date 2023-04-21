Biraz Terim biraz Guardiola işte Arda Turan Hoca

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Kesinlikle seçkin bir futbolcuydu. Atletico Madrid ve Barcelona ile futbolculuk kariyerinin zirvesine oturmuştu.

Messi, Neymar gibi dünya yıldızlarıyla birlikte oynamıştı.

Türk futbolunun en kariyerli futbolcusuydu.

50 milyon Euro’lara ulaşan bir değeri vardı. Hayranlıkla izledim onu.

Ama her şeyin olduğu gibi futbol hayatının da bir sonu vardı. Futbola nokta koymadan önce bile bundan sondaki kariyer planlarında hep ‘Futbol’ vardı.

Önce Atletico Madrid’e gitmeyi düşündü. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile çalışmayı ve ülkeye geri dönmeyi planladı.

SAHUR SOFRASINDA GELEN iŞ TEKLiFi

YENi BiR MEYDAN OKUMA FIRSATI

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Ama Eyüpspor’dan gelen teklif ona yeni bir meydan okuma şansı sundu.

Futbolcu Arda Turan olarak oturduğu sahur sofrasından, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan olarak kalktı.

Eyüpspor, Göztepe ile deplasmanda oynayacaktı. Ligin ilk yarısında 38 puan toplamışlardı, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyorlardı.

Ama ne olduysa ikinci yarıda oldu. Büyük bir düşüş yaşadılar.

İki hoca değişti ama düşüş durmadı.

13 maçta sadece 19 puan toplayabildiler. Ve göreve Arda Turan geldi. Ben de onu izlemek için İzmir’e, Göksel Arsel Stadyumu’na uçtum.

‘iSTERSEN SONRA BAŞLA’ DiYEN YÖNETiME CEVAP

BEN iNANMAZSAM ŞAMPiYONLUĞA FUTBOLCULARI NASIL iNANDIRIRIM

Eyüpspor’un kamp yaptığı otelde Arda Turan ile birlikteyiz.

Heyecanlı. Ama bir o kadar da iddialı.

Göztepe maçı kritik ve çok zor bir deplasman.

Eyüpspor yöneticilerinden aldığım önemli bir bilgiyi burada aktarayım: Arda’ya yönetimden bir teklif gelmiş:

- İstersen Göztepe maçından sonra göreve başla.

Ama Arda Turan kabul etmemiş:

- Ben inanmazsam şampiyonluğa, futbolcu arkadaşlarımı nasıl inandırırım.

GÖZTEPE MAÇINDA KORKTUĞU BAŞINA GELDi

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‘DURAN TOPLARA DiKKAT’ DEDi AMA...

“Zor maç olacak” diye söze başladı. Özellikle duran toplar üzerinde çalıştıklarını, Göztepe’nin bu yolla çok gol attığını söyledi.

Söylediği gibi de oldu. 1-0 kaybettikleri maçta tek golü duran toptan yediler.

Ben onun heyecanını hissediyordum.

Ama geleceği yönelik hayallerini sormak için ne zamanı, ne de yeriydi.

Soruyu değiştirerek, bunun ip uçlarını almaya çalıştım.

iSPANYOL TEKNiK ADAMIN iZiNDE

OYUN PLANLARINDA GUARDiOLA HAYRANI

Eyüpspor’un nasıl bir oyun tarzı olacak? Teknik direktör Arda Turan’ın futbol felsefesi nedir? Nasıl bir oyun planı uygulatacak takımına?

Yukarıdaki başlıkta kullandığım Pep Guardiola hayranlığı bu verdiği yanıtta ortaya çıktı.

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- Kesinlikle geçişli bir oyun planımız olacak.

- Benim takımım hücuma çıkarken, savunmadan orta alana ve forvete takviye gelecek.

- Ama savunmaya çekildiğimiz de bu kez orta alan forvet takviyesi gelecek.

- Oyun içinde 4’lü savunmamız oyunun akışına göre 5’e çıkacak, ya da 3’e inecek.

BÜYÜK FUTBOLCUDAN BÜYÜK HOCAYA...

Arda Turan, Luis Enrique, Diego Simeone ve Fatih Terim dahil tam 19 hoca ile çalıştı.

Barcelona ve Atletico Madrid’in altın dönemlerinde forma giydi.

Benim izlenimim en çok etkilendiği iki teknik adam var. Biri Fatih Terim, diğeri de hiç birlikte çalışmadığı Pep Guardiola.

Takım üzerindeki hakimiyeti ve dışarıya verdiği görüntü itibariyle Terim, oyun planı açısından da Guardiola onu belli ki çok etkilemiş.

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ŞIK BiR SPOR KIYAFET SEÇTi

FORMA YERiNE TAKIM ELBiSE

Bu sözlerin, planların sahaya ne kadar yansıdığını görmek için maçtan 1 saat önce tribünde yerimi aldım.

Oturur oturmaz, sahada gözlerim onu aradı.

İki takımın oyuncuları ısınıyordu. Ama Arda Turan henüz soyunma odasındaydı.

Seremoni ile birlikte kulübedeki yerini aldı.

Üzerinde şık bir spor spor kıyafet vardı.

Lacivert tonlarında kapşonlu bir takım elbise, beyaz gömlek ve spor ayakkabı.

GiYiM TARZI ÇOK BENZiYOR

YENi BiR FATiH TERiM DOĞUYOR

Giyim tarzı bana biraz Fatih Terim’i anımsattı. Ama ilerleyen dakikalarda Terim esintisini daha çok hissedecektim.

Oyuncularıyla konuşması, sahaya müdahalesi, kulübe ile diyaloğunda kendi tarzını yaratmıştı.

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Davranışlarındaki bazı nüanslar ise, çok sevdiği ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim’i çağrıştırıyordu.

Kollarını kullanması, zaman zaman kulübeye dönmesi, düşüncesini paylaşması, futbolcuların omzuna ellerini atması gibi.

Ama hakemlerle ilişkisi tamamen Fatih Terim tarzının dışındaydı. Daha sakin, daha uzlaşmacı bir yanı vardı.

ARDA TURAN’IN TEKNiK ADAM OLARAK ASIL SINAVI, GÖZTEPE’NiN GOLÜNDEN SONRA BAŞLADI

1-0’DAN SONRA GELEN 5 HAMLE

Göztepe 1-0 öne geçtikten sonra “Arda Turan’ın teknik adamlık sınavı işte şimdi başlıyor” dedim içimden.

Saha içi planı o golden sonra hemen değişti. Önce 4-2-3-1’e döndü, sonra 4-3-3’e.

Bunu aynı zamanda oyuncu değişiklikleriyle de destekledi.

İkinci yarıda 4-4-2 ve 4-1-3-2’ye döndü. Bütün bu hamleler Eyüpspor’u oyunun tek hakimi yaptı. Ama beraberlik golü gelmedi.

TEKNiK ADAMLIK SINAVINA 5 YILDIZ

Maçtan sonra konuştuğum tüm futbol otoriteleri aynı kanaatteydi.

Bir hoca, oyunu değiştirmek için ne yapması gerekiyorsa, Arda Turan da yapmıştı.

Ama maçın sonunda tabelada 1-0’lık yenilgi yazıyordu. Buna rağmen Arda Turan’ın ilk sınavını geçtiğini düşünüyorum. Cesaret, bilgi ve inancın kazanacağını da.

Bu arada iki cümle de Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız için yazmalıyım...

Önce Arda Turan tercihleri için kutluyorum.

Ve belki de daha önemlisi, Eyüpspor gibi köklü bir kulübe kazandırdıkları o şahane tesisler için.