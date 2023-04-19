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Arda Turan, A Milli Takım'dan transfer yaptı! İlk hamle...

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#Eyüpspor#Arda Turan#Arda Turan Eyüpspor
Arda Turan, A Milli Takımdan transfer yaptı İlk hamle...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 09:46

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'la başlayan Arda Turan, ekibine takviyelere devam ediyor.

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Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, ilk transferini A Milli Takım'dan yaptı. İstanbul ekibi, kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmaya göre antrenör için fesih bedeli de ödenecek. Eyüpspor, A Milli Takım'ın kaleci antrenörü Emrah Karakovan'ı bünyesine katarken Karakovan'ın sözleşmesinde bulunan 300 bin liralık tazminatı da Eyüpspor ödeyecek.

AYAĞININ TOZUYLA İLK MAÇA ÇIKTI

Arda Turan, Eyüpspor'un başında ilk sınavını Göztepe karşısında verirken stanbul ekibi, İzmir temsilcisine 1-0 mağlup olmuştu.

Eyüpspor, bu hafta sonu sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

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EMRAH KARAKOVAN KİMDİR?

Emrah Karakovan, 29 Şubat 1984'te İstanbul'da doğdu. Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer alan Emrah Karakovan, kaleci antrenörlüğü kariyerine ilk olarak 2002'de, Galatasaray'ın altyapı kulübünde başladı. Ardından 2014'te Türkiye U-19 kaleci antrenörlüğüne geçti. 2016'da Türkiye U-21 kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Emrah Karakovan, 2019 yılında A Milli takım kaleci antrenörlüğü görevine geldi.

EKİBİNDE KİMLER VAR?

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Arda Turan'ın ekibinde Atila Gerin ile birlikte Kerem Yavaş, Umut Eskiköy ve Murat Üner yer alıyor.

SAMET AYBABA İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Eyüpspor, İbrahim Üzülmez’den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Turan’ı getirmişti. Zafer Turan ile geçtiğimiz gün yollarını ayıran Eyüpspor, Samet Aybaba ile görüşmüş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

ARDA TURAN'IN KARİYERİ

2011'de Galatasaray'dan La Liga ekibi Atletico Madrid'in yolunu tutan Arda Turan, İspanyol devinin sembol oyuncularından biri oldu. Diego Simeone yönetiminde kariyerinin altın çağını yaşadı.

Atletico Madrid ile La Liga, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazanan milli oyuncu, bir kez de Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi finali kaybetti. 2015'te 35 milyon euroya diğer İspanyol devi Barcelona'ya Transfer olan Turan, Katalan ekibinin formasını 3 sezon giydi ve burada da La Liga şampiyonluğu yaşamayı başardı.

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A MİLLİ TAKIM'DA 'DALYA' DEDİ

İlk kez 16 Ağustos 2006'da sırtına geçirdiği milli takım forması ile tam 100 maça çıktı. 2008 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden kadronun en önemli parçalarından olan Turan, 100 maçta 16 kez ağları sarstı.

İLK OLARAK SPOR ARENA DUYURMUŞTU

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