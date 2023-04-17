Eyüpspor'da göreve başlayan Arda Turan'dan ilk açıklama: Ülkemize örnek olacak bir hayali inşa edeceğiz

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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

Teknik direktörlük hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı parçası olmaktan mutluluk duyduğum Eyüpspor ailesi ile birlikte atmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dün maalesef istediğimiz neticeyi alamasak da ortaya koyduğumuz performans, oyun ve takımımızın birlikteliği beni gelecek için çok umutlandırdı. Başta Başkan Murat Özkaya olmak üzere asbaşkan Fatih Kulaksız'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ederim. İnşallah ülkemize örnek olacak çok güzel bir hayali inşa edeceğiz.

NOT: Bildiğiniz üzere, ilk maçımızdan 48 saat önce göreve geldik. Aldığım sayısız tebrik mesajı için herkese çok teşekkürler, tebriklerine dönemediğim arkadaşlarım, dostlarım oldu; desteğiniz benim için çok kıymetli. Vakit, çalışma vakti. Heyecanımızı, motivasyonumuzu ve tüm konsantrasyonumuzu tamamen işimize vereceğimizi söylemek isterim. Herkese selamlar, sevgiler.