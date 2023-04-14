Son Dakika: Eyüpspor'da Arda Turan dönemi! Yardımcıları belli oldu... Resmi açıklama geldi, İşte sözleşme süresi...

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı.

36 yaşındaki Turan, Eyüpspor'un bu pazar Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada takımın başında olacak ve teknik direktörlük kariyerinde ilk sınavını verecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kamuoyuna Duyuru

Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Arda Turan!

EKİBİNDE KİMLER VAR?

Arda Turan'ın ekibinde Atila Gerin ile birlikte Kerem Yavaş, Umut Eskiköy ve Murat Üner yer alacak.

ASBAŞKAN DOĞRULAMIŞTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Haberler doğru. Arda Turan, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu. 1.5 yıllık sözleşme imzaladık." demişti.

SAMET AYBABA İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Eyüpspor, İbrahim Üzülmez’den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Turan’ı getirmişti. Zafer Turan ile geçtiğimiz gün yollarını ayıran Eyüpspor, Samet Aybaba ile görüşmüş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

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ARDA TURAN'IN KARİYERİ

2011'de Galatasaray'dan La Liga ekibi Atletico Madrid'in yolunu tutan Arda Turan, İspanyol devinin sembol oyuncularından biri oldu. Diego Simeone yönetiminde kariyerinin altın çağını yaşadı.

Atletico Madrid ile La Liga, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazanan milli oyuncu, bir kez de Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi finali kaybetti. 2015'te 35 milyon euroya diğer İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Turan, Katalan ekibinin formasını 3 sezon giydi ve burada da La Liga şampiyonluğu yaşamayı başardı.

A MİLLİ TAKIM'DA 'DALYA' DEDİ

İlk kez 16 Ağustos 2006'da sırtına geçirdiği milli takım forması ile tam 100 maça çıktı. 2008 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden kadronun en önemli parçalarından olan Turan, 100 maçta 16 kez ağları sarstı.