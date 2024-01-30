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Koray Durkal
Koray Durkal
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Trabzon’un geçiş dönemi sancılı olacak

#Trabzonspor#Süper Lig#Kasımpaşa

En son evinde Samsunspor’u yenen Trabzonspor o günden sonra çıktığı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

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Bu maçlarda kalesinde 10 gol gördü. Kasımpaşa önünde oyuna istekli başladı Trabzonspor. Golü 19’da Enis ile bulan bordo mavililerin ritmi daha da yükseltmesi bekleniyordu. Ancak ilerleyen dakikalarda senaryo tersine döndü.

ZAAFLARI iYi DEĞERLENDiRDi

Kasımpaşa, geriye düşmesine rağmen önde oynamaya çalışan Trabzonspor’un zaaflarını çok iyi değerlendirdi ve ikinci yarının 30 dakikalık bölümünde skoru 3-1’e getirmeyi başardı. Kasımpaşa’da Aytaç Kara çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu haftayı da boş geçmedi ve ligdeki 11. golünü attı. Kasımpaşa, Sami Uğurlu’yla birlikte son 6 maçlık seride Beşiktaş, Hatayspor ve Trabzonspor’a karşı galip gelmeyi başardı. Özellikle büyük maçlara daha farklı konsantrasyonla çıktıkları bir gerçek.

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ABDULLAH AVCI’NIN iŞi ZOR

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Trabzonspor, milli takımlara gidenler ve takımdan ayrılanlarla oyun kalitesinin çok gerisinde kaldı. Abdullah Avcı’nın kafasındaki oyun anlayışının bu kadro yapısıyla gerçekleşmesi pek mümkün değil. Gerçek olan şu ki bu sezon Trabzonspor için sancılı bir geçiş süreci olarak. Bir parantez de Kasımpaşa’nın 17 yaşındaki stoperleri Taylan Utku Aydın ve Yasin Özcan’a açmak lazım. Genç yaşlarına rağmen gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar.

#Trabzonspor#Süper Lig#Kasımpaşa
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