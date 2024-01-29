Kasımpaşa'ya kaybeden Trabzonspor'da "istifa" depremi! Tribünler hem yönetimi hem oyuncuları protesto etti

Haberin Devamı

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Trabzonspor, öne geçtiği maçta Kasımpaşa'nın gollerine engel olamazken tribünler hem yönetimi hem oyuncuları protesto etti.

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliği başlayan ardından bordo mavililer, Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olurken kötü gidişata Kasımpaşa karşısında son vermek için sahaya çıktı.

TRABZONSPOR'DA 9 EKSİK

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maç Trabzonspor, Afrika Kupası’nda bulunan Trezeguet, Pepe, Onuachu, sakatlıkları süren Orsic, Denswil, Hüseyin, Benkovic ve kadro dışı olan Abdülkadir ile Umut Bozok'tan yoksun çıktı.

KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK

Kasımpaşa ise cezalı Gomis, sakatlıkları bulunan Bastien, Erdem ve Duhan, Afrika Kupası'nda bulunan Omeruo'dan yoksun sahaya çıktı.

Haberin Devamı

Müsabakanın ilk dakikalarında etkili olan Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan'ın attığı golle skoru 1-0'a getirirken ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı.

Gözden Kaçmasın Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ıslıklandı Haberi görüntüle

İKİNCİ YARIDA GOLLER ART ARDA GELDİ

Kasımpaşa, 47'de Aytaç Kara, ve 58'de Hajradinovic'in penaltıdan attığı gollerle 2-1 öne geçerken tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

PROTESTO ŞOKU

Bordo mavili taraftarlar, oyuncuları ıslıklarken zaman zaman "yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

Trabzonsporlu taraftarlar, oyuncular aleyhine küfürlü tezahürat yaparken futbolcuların ayağına her top geldiğinde ıslıkla protesto etti.

37 PUAN TOPLADI

Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 37 puanda bulunuyor.

İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANMIŞTI

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

"BEN YİNE SONUNA KADAR DESTEK İSTİYORUM"

Haberin Devamı

Maçın ardından hakem kararlarını eleştiren Abdullah Avcı, taraftarlardan da destek istedi.

Tekrar ayağa kalkmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Avcı, "Fernandez'in zaten süresi vardı. Devre arasında da rica etti. 15 dakika biz daha fazla tuttuk. Onunki mecburiyetten oldu. Her hafta aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Bugün için bir bahane mi, hayır. İlk yarıda oyun 2-0, 3-0 olabilirdi. Mevcutta fazlasını yapamıyorum. 2-0 net girebilirdik. İkinci yarı başlıyor, bence top çıkmış, yan hakem nasıl görmüyor! Bunu sorgularız. Arkasından penaltı oluyor. Ama oyunda vazgeçmeden devam etmek gerekiyor. Bu kadar çabuk dalgalanmalar göstermememiz lazım. Şık olmadı, iyi olmadı. Sancılı bir dönem geçiyor. Son 3 haftaki kırılmalar yorucu. Ondan önce puan ortalaması iyiydi. 3 hafta üst üste olması üzücü. Ben yine sonuna kadar destek istiyorum. Bunu her takım yaşıyor. Bazı maçları açıklayamazsınız, ben ikinci yarıyı açıklamıyorum. Üzgünüz, tekrar ayağa kalkıp en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Haberin Devamı

"DESTEK OLMADAN AYAĞA KALKMAK ÇOK ZORDUR"

Abdullah Avcı: "Transferde bir hareketlilik yok. Trezeguet dönecek gibi gözüküyor. Buradan nasıl çıktık bilmiyorum, sakat var mı, bilmiyorum. Stoperim kalmadı, Mendy'yi çekmek zorundaydım. Başka alternatif yoktu. Transfer zor görünüyor ama gidenler olacak gibi duruyor. Çalışacağız, vazgeçmeden devam edeceğiz. Ligin bu dalgalanmaları var. Tabii ki özür diliyoruz ama destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur. Onun için lütfen destek olalım. Bu desteğe devam etsinler"