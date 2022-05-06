Tarihte eşi benzeri yok! Don Carlo

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yarı final eşleşmesinde Manhcester City’ye 4-3 yenildiği ilk maçın ardından kendi sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanan Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti, benzersiz kariyerinde bir ilke daha imza attı...

Lippi, Ferguson ve Klopp'u geride bıraktı

Bugüne dek çalıştırdığı takımlarla 5. kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Ancelotti, bunu başaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. İtalyan teknik adam, 4’er finalli Marcelo Lippi, Alex Ferguson ve Jürgen Klopp’u geçerek tek başına zirveye yerleşti.

5 büyük ligde de şampiyonluğa ulaştı

Futbolseverlerin ‘Don Carlo’ lakabını taktığı Ancelotti, daha önce 2003, 2005, 2007’de Milan ve 2014’te Real Madrid ile final oynamıştı. Ancelotti ayrıca 5 büyük ligde de şampiyon olan (Milan-İtalya, PSG-Fransa, Bayern Münih-Almanya, Chelsea-İngiltere, Real Madrid-İspanya) tek teknik direktör konumunda.

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Kupa-1 için 3. kez karşılaşacaklar

28 Mayıs’ta Paris’te Kupa-1 için mücadele edecek Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynadığı finallerde sadece 1 kez kaybeden İspanyol ekibi, o yenilgiyi de 1981’de Liverpool’a karşı Paris’te 1-0 almıştı. 2018’de oynanan finali ise 3-1 kazanan Real Madrid oldu.

Rodrygo da adını tarihe yazmayı bildi

Real Madrid’in 3-1 kazandığı maçın 68. dakikasında oyuna giren ve 90. dakika içinde peş peşe iki gol atarak karşılaşmayı uzatmaya taşıyan Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Brezilyalı futbolcu, Kupa-1’de bir eleme turu maçının 90. dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Benzema 'Altın Top'a koşuyor

Bu sezon gösterdiği performansla Real Madrid’i hem La Liga şampiyonluğuna hem de Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Karim Benzema aynı zamanda Ballon D’Or (Altın Top) ödülünün de en büyük favorisi durumunda. Benzema, 43 maçta 43 gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde 11 maçta 15 gole imzasını attı. Son 16 turunda PSG’ye 3, çeyrek finalde Chelsea’ye 4 ve yarı finalde Manchester City’e 3 gol atan Benzema, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

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Pep, Afrikalı şamanların kurbanı mı?

Manchester City’de Şampiyonlar Ligi kazanamayan Pep Guardiola, bu kupayı en son 2011’de Barcelona’da kaldırmıştı. Geçen yıl Chelsea’ye finalde kaybeden Guardiola’nın üzerinde eski futbolcusu Yaya Toure’nin laneti olduğu konuşuluyor.



Fildişi Sahilli’nin menajeri seluk, 2018’deki açıklamada, “Guardiola’nın Toure’ye yaptıklarından dolayı birçok Afrikalı şaman, onun Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasına izin vermeyecek. Haklı olup olmadığımı zaman gösterir” ifadelerini kullanmıştı.

"Real Madrid başka bir dünyadan"

Real Madrid’in mucizevi bir şekilde 3-1’lik skorla kazanarak Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği Manchester City maçı dünya spor basınında 1 numaralı gündem maddesi oldu.

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Karşılaşma ile ilgili haberlerde ilginç başlıklar atıldı:

Daily Telegraph: Madrid’de çılgınlık

Daily Mail: Madrid’de erime.

L’Equipe: Sürrealist

Sport: İnanılmaz.

As: Madrid başka bir dünyadan.

Marca: Tanrı gelsin ve bu durumu açıklasın.

La Gazzetta dello sport: Gerçekdışı Madrid.