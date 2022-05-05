Real Madrid mucizesi, Guiardola'nın 'Şampiyonlar Ligi' laneti! Sebep Afrikalı şamanlar mı? 'Bir daha kazanamayacak'

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi tarihi bir maç sonrası Real Madrid oldu. İlk maçı 4-3 kaybeden, rövanşta evinde 90. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid, 90 ve 90+1'de bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü, uzatmada attığı golle de finale yükseldi.

Santiago Bernabeu'da 4-3'ün rövanşında maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Skor avantajı olan Manchester City 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle çok büyük avantaj yakaladı

Manchester City finale saniyeleri sayarken Real Madrid'in tarihi geri dönüşü başladı. 90. dakikada Rodrygo skoru 1-1'e getirdi, 90+1'de ise yine sahneye çıkan Rodrygo takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Normal süre 2-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi.

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BENZEMA UZATMADA FİŞİ ÇEKTİ

İlk maçı 4-3 Manchester City, ikinci maçı ise 2-1 Real Madrid kazanınca skorlar eşitlendi ve uzatmalara gidildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren Karim Benzema, 95'te kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve kaleci Ederson'u ters köşeye yatırarakj skoru 3-1'e getirdi.

Uzatmaların kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk maçı 4-3 kaybeden, ikinci maçın 90. dakikasına 1-0 geride giren Real Madrid, mücadeleyi 3-1, toplam skoru ise 6-5 kazanarak adını finale yazdırdı.

REAL MADRID TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

ÜÇ TURDA DA MAÇ KAYBEDİP FİNALE ULAŞAN İLK TAKIM

Real Madrid ayrıca 2003/2004'teki format değişikliğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu (0-1 & PSG), çeyrek final (2-3 & Chelsea) ve yarı finalde (3-4 & Manchester City) maç kaybetmesine rağmen finale ulaşan ilk takım oldu

DEV FİNAL 28 MAYIS'TA

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

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BENZEMA RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Fransız yıldız Benzema, yarı finali de boş geçmeyerek takımını Paris'teki finale taşıyan golü kaydetti.



Real Madrid formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 10 gole ulaşan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun 2016/17 sezonunda yine Real Madrid formasıyla kırdığı rekoru egale etti. Rekoru tek başına ele geçirmek için Fransız yıldızın önünde final maçı var.

EN ÇOK FİNALE ÇIKAN TEKNİK DİREKTÖR: ANCELOTTI

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla finale çıkan teknik direktör oldu. İtalyan teknik adam Milan ile 3, Real Madrid ile 2 kez finale çıktı.

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🏆Şampiyonlar Ligi'nde en çok finale çıkan teknik direktör



🇮🇹 Don Carlo



2003/Milan

2005/Milan

2007/Milan

2014/Real Madrid

2022/Real Madrid pic.twitter.com/8vbot8wwsJ — Spor Arena (@sporarena) May 4, 2022







DEVLER LİGİ'NDE KUPA HASRETİ 11 YILA ÇIKTI



Pep Guardiola, Manchester City ile bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamadı.

👋 2021-22: Real Madrid'e yarı finalde elendi

👋 2020-21: Chelsea'ye finalde kaybetti

👋 2019-20: Lyon'a çeyrek finalde elendi

👋 2018-19: Tottenham'a çeyrek finalde elendi

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 Charity Shield, 1 FA Cup kupaları kaldıran Guardiola 2011'den beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor.

GUARDİOLA: KABULLENMEK ÇOK ZOR



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen sahaya girerek tüm oyuncularını tek tek tebrik etti. İspanyol teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Bu gece olanları kabullenmek çok zor' dedi:

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"Attığımız golün ardından, daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu bulduk, futbolcular rahat hissetti. Real Madrid, son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahasına gönderdiler ve iki gol attılar. En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadık. Futbolcular baskı hissetmiş olabilir. Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız 4 maç var, onları düşünmeliyiz" PEP GUARDİOLA

AFRİKALI ŞAMANLARIN LANETİ Mİ?

Pep Guardiola'nın bu konudaki başarısızlığı sonrası sonrası Yaya Toure ile yaşananlar ve oyuncunun menajerinin sözleri akıllara geldi.



Yaya Toure’nin menajeri Seluk, Afrikalı şamanlardan Guardiola’yı lanetlemelerini istemiş, "Bence Pep Guardiola'nın Toure'ye yaptıklarından dolayı birçok Afrikalı şaman, onun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek. Haklı olup olmadığımı zaman gösterir." şeklinde çıkış yapmıştı. Pep Guardiola'nın dün geceki büyük hayal kırıklığı sonrası bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

2018 yılında Manchester City'den ayrıldıktan hemen sonra France Football dergisine bir röportaj veren Yaya Toure, Guardiola'yı sert sözlerle eleştirmiş, hatta ırkçılık imasında bulunmuştu.

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"Anlamaya çalışıyor, diğer antrenörlerden istatistiklerim hakkında bilgi bile alıyordum. Düzenli oynayan, benden daha genç olan oyunculardan hem antrenmanlarda, hem de maçlarda eşit, hatta daha iyi olduğumu fark ettiğimde, bunun fiziksel bir sorun olmadığını anladım.Neden bilmiyorum ama bunu bir kıskançlık gibi hissediyorum. Guardiola, beni kendine rakip olarak görüyor. Bana göre, son sezonumu berbat etmek için her şeyi yaptı. Bana karşı gaddardı. Bana yaptıklarını Andres Iniesta'ya yapabilir mi sanıyorsunuz? Bu noktada, ister istemez ben de problemin tenimin rengiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben ilk değilim. Barcelona'daki diğer oyuncular da bunu sorgulardı.Biz Afrikalılar, bazı insanlar tarafından her zaman aynı muameleyi görmüyoruz. Pep'in gittiği her yerde Afrikalı oyuncularla sık sık yaşadığı sorunlara bakıyorum ve kendime bu soruları soruyorum. Tüm bunların yanında, Pep domine etmeyi sever ve kendisine bağlı, elini öpecek futbolcular ister. Ben bu tarz ilişkilerden hoşlanmıyorum. Teknik direktörüme saygı duyarım, ama onun bir malı olmam.Guardiola çok zeki birisi, onu köşeye sıkıştırmak zor. Afrikalı oyuncuları sevmediğini asla kabul etmeyecektir. Ama bir gün 5 Afrikalı oyuncunun olduğu bir ilk 11 seçerse, ona pasta göndereceğim!" YAYA TOURE





MOURİNHO'NUN REKORUNA ORTAK



Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2010 ve 2012'de, Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde ise 2014, 2015 ve 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Guardiola, bu sezon 6. bu duyguyu yaşadı.

Guardiola, daha önce Mourinho'nun tecrübe ettiği bu kötü istatistik rekoruna ortak oldu.

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