Son Dakika: Lionel Messi, Real Madrid'in son golüne inanamadı! Sergio Agüero'ya attığı mesaj ortaya çıktı... Canlı yayında okudu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in sahasında Manchester City'i son dakikalarda bulduğu 3 golle devirerek finalde Liverpool'un rakibini olmasının yankıları sürüyor.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

İngiltere'de 4-3 sona eren müsabakanın rövanşında Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk maçtan skor avantajını elinde bulunduran Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle avantajını perçinledi ve final için geri sayıma geçti.

REAL MADRID BUNU HEP YAPIYOR

Manchester City finale saniyeleri sayarken Real Madrid'in tarihi geri dönüşü başladı. 90. dakikada Rodrygo skoru 1-1'e getirdi, 90+1'de ise yine sahneye çıkan Rodrygo, takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Normal süre 2-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

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Bu sezon Real Madrid formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren Karim Benzema, 95'te kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve kaleci Ederson'u ters köşeye yatırarak hem müsabakanın skorunu hem de finalin adını belirledi.

Uzatmaların kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk maçı 4-3 kaybeden, ikinci maçın 90. dakikasına 1-0 geride giren Real Madrid, rövanşı 3-1, toplam skoru ise 6-5 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

CARLO ANCELOTTI: BU STADIN BİR BÜYÜSÜ VAR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, tarihi Manchester City mücadelesinin ardından verdiği demeçte kulübün bir sihri olduğunu söylemiş ve stadın büyüsü olduğuna inandığını dile getirmişti.

Kimse inanmıyordu. Çok az kişi başaracağımıza inanıyordu. Ama bu stadyumda ufak bir kıvılcım bile bize yetiyor. Bu stadın bir büyüsü var. Bu takıma teknik direktörlük yaptığım için çok mutluyum. Böyle durumlara alıştığımızı söyleyemem ama Manchester City karşısında yaşadığımız durum, PSG ve Chelesa maçlarında da oldu. Bunun nasıl olduğunu sorarsanız elenmiş gibi göründüğümüzde pes etmememize yardım eden bu kulübün tarihidir. Real Madrid'in başka hiçbir takımda olmayan bir sihri var. Güçlü bir rakibe karşı iyi karşılaşma oynadık. Zor anlar yaşadık. Manchester City maçı kontrol etti ama toplam skoru eşitlediğimizde, uzatmalarda psikolojik bir avantajımız oldu. Manchester City'nin avantajını kaybettiğinde uzatmalarda işlerin değişeceğini biliyordum. Liverpool harika bir rakip. Çok güzel bir final olacak. Orada olacağımız için mutluyuz. Paris'te başka güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Jürgen Klopp'u tanıyorum ve saygı duyuyorum. Fantastik bir final olacak. Carlo Ancelotti

PEP GUARDIOLA: ACI ÇEKTİK

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen sahaya girerek tüm oyuncularını tek tek tebrik etti. İspanyol teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Bu gece olanları kabullenmek çok zor' dedi.

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Attığımız golün ardından, daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu bulduk, futbolcular rahat hissetti. Real Madrid, son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahasına gönderdiler ve iki gol attılar. En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadık. Futbolcular baskı hissetmiş olabilir. Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız 4 maç var, onları düşünmeliyiz. Pep Guardiola

MESSI'DEN AGUERO'YA MESAJ

Yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz aylarda aktif futbol kariyerini noktalayarak emekliye ayrılan Sergio Agüero, eski takım arkadaşı Carlos Tevez ile sohbet ettiği canlı yayında Lionel Messi'nin kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

Arjantinli eski futbolcu, "Real Madrid'in 3. golünden sonra Messi bana mesaj attı. 'Bu gerçek mi yoksa şaka mı? Mümkün olamaz, imkansız!' dedi." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY'DE BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK YAŞADILAR

Sergio Agüero ve Carlos Tevez kariyerlerinin bir döneminde birlikte Manchester City forması giymişlerdi. Arjantinli ikili, 2012 yılında yaşanan unutulmaz Premier Lig şampiyonluğunda takım arkadaşıydı.

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2012 PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞUNUN HİKAYESİ

İngiltere Premier Lig'de son haftaya 86 puanla lider giren Manchester City, mucizevi bir şekilde şampiyonluğa ulaşmıştı. QPR karşısında 90. dakikaya 2-1 mağlup giren Manchester City, uzatma dakikalarında bulduğu iki golle 1968'den bu yana ilk kez şampiyon olmuştu.

Manchester City, ligde kalma mücadelesi veren Quens Park Rangers karşısında ölüp ölüp dirilmişti. Maçın 39. dakikasında Manchester City, Zabaleta'nın golüyle 1-0 öne geçmişti. 1-0'lık skor Manchester City'ye şampiyonluk için yeterken soyunma odasına bu skorla gidilmişti.

İkinci yarıda ise Quens Park Rangers 48'de Cisse'nin golüyle skoru eşitlemişti. 55'de ise konuk ekipten Joey Barton, Sergio Aguero'ya attığı tekmenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Rakibi 10 kişi kalınca Manchester City umutlanmasına karşın, gole konuk ekip Quens Park Rangers ulaşmıştı. Mackie 66'da güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-1 Quens Park Rangers'ın lehine çevirmişti.

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90+2'de ise sonradan oyuna giren Eden Dzeko kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirmiş ve Manchester City'yi umutlandırmıştı. Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise sahneye Aguero çıktı. Arjantinli oyuncu, son pozisyonda attığı golle takımı 3-2 öne geçirdi ve ve galibiyeti getirdi. Bu galibiyet'in ardından Manchester City, 44 yıl aranın ardından lig şampiyonluğuna ulaştı.

Quens Park Rangers ise Manchester City'ye 3-2 yenilmesine karşın, Stoke City'nin Bolton Wanderers'la 2-2 berabere kalmasının ardından Rangers kümede kalmıştı. İngiltere'de küme düşen son takım Bolton Wanderers olmuştu.

Zirveyi ilgilendiren diğer maçta ise Manchester United, Sunderland'i deplasmanda Wayne Rooney'in 20'inci dakikada attığı golle 1-0 yenmişti ancak bu galibiyetle puanını 89'a çıkarmasına karşın Manchester City'nin galibiyeti sonrası averajla ikinci sırada kalmıştı.

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AFRİKALI ŞAMANLARIN LANETİ Mİ?

Pep Guardiola'nın bu konudaki başarısızlığı sonrası sonrası Yaya Toure ile yaşananlar ve oyuncunun menajerinin sözleri akıllara geldi.

Yaya Toure’nin menajeri Seluk, Afrikalı şamanlardan Guardiola’yı lanetlemelerini istemiş, "Bence Pep Guardiola'nın Toure'ye yaptıklarından dolayı birçok Afrikalı şaman, onun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek. Haklı olup olmadığımı zaman gösterir." şeklinde çıkış yapmıştı. Pep Guardiola'nın dün geceki büyük hayal kırıklığı sonrası bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

2018 yılında Manchester City'den ayrıldıktan hemen sonra France Football dergisine bir röportaj veren Yaya Toure, Guardiola'yı sert sözlerle eleştirmiş, hatta ırkçılık imasında bulunmuştu.

Anlamaya çalışıyor, diğer antrenörlerden istatistiklerim hakkında bilgi bile alıyordum. Düzenli oynayan, benden daha genç olan oyunculardan hem antrenmanlarda, hem de maçlarda eşit, hatta daha iyi olduğumu fark ettiğimde, bunun fiziksel bir sorun olmadığını anladım.Neden bilmiyorum ama bunu bir kıskançlık gibi hissediyorum. Guardiola, beni kendine rakip olarak görüyor. Bana göre, son sezonumu berbat etmek için her şeyi yaptı. Bana karşı gaddardı. Bana yaptıklarını Andres Iniesta'ya yapabilir mi sanıyorsunuz? Bu noktada, ister istemez ben de problemin tenimin rengiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben ilk değilim. Barcelona'daki diğer oyuncular da bunu sorgulardı.Biz Afrikalılar, bazı insanlar tarafından her zaman aynı muameleyi görmüyoruz. Pep'in gittiği her yerde Afrikalı oyuncularla sık sık yaşadığı sorunlara bakıyorum ve kendime bu soruları soruyorum. Tüm bunların yanında, Pep domine etmeyi sever ve kendisine bağlı, elini öpecek futbolcular ister. Ben bu tarz ilişkilerden hoşlanmıyorum. Teknik direktörüme saygı duyarım, ama onun bir malı olmam.Guardiola çok zeki birisi, onu köşeye sıkıştırmak zor. Afrikalı oyuncuları sevmediğini asla kabul etmeyecektir. Ama bir gün 5 Afrikalı oyuncunun olduğu bir ilk 11 seçerse, ona pasta göndereceğim. Yaya Toure





