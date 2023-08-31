Tam Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir golcü

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Sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı kurguya baktığımızda sahada yer alacak forvetin özellikle bağlantı oyununa uygun olması gerekiyordu. Batshuayi oyun planı çerçevesinde buna uygun değildi ve Fenerbahçe bu işi çok iyi yapabilen Morelos’a yöneldi.

PREMIER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Nitekim patlayıcı bir hızı olmasa da dripling yönü son derece iyi olan ve iyi bir ceza alanı golcüsü olan Morelos güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oyunda da çok önemli bir isim. Morelos’u yetenek bakımından eleştirmek pek mümkün değil ancak mental olarak aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Rakip oyuncularla fiziksel temasa girmeyi ve hakemlerle uğraşmayı fazlasıyla seviyor. Disiplinsiz tavırları onu Premier Lig kapısından döndürdü.

FARKLI TAKTİKLERE ADAPTE OLABİLİYOR

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Rakamsal olarak baktığımızda da Rangers formasıyla çıktığı 269 maçta 66 sarı kart ve 8 kez kırmızı kart görmesi endişe verici. Bu özelliğinden kurtulmayı başarır ve tamamen sahaya odaklanırsa Fenerbahçe için önemli bir kazanım olur.

Çok yönlü bir forvet olan Morelos, farklı taktiklere adapte olma konusunda da sıkıntı çekmiyor. Rangers’ta daha derinde oynamasına rağmen her zaman önemli işler yapmayı başardı. Nitekim İskoç ekibinde hep çift haneli sayılara ulaştı.

BÜYÜK ZORLUKLAR ONU FUTBOL OYNAMAYA İTTİ

Kolombiya doğumlu oyuncu pek çok meslektaşı gibi zor bir hayattan geliyor. Babası sokaklarda meyve satarak ailesini geçindirmeye çalışırken oğlunun futbol oynayarak kurtulmasını istiyordu. Bu sebeple onu Fumigadores de Cerete kulübüne götürdü. Böylece Morelos’un futbol kariyeri başladı. Morelos 14 yaşına geldiğinde, antrenörlerinin izni olmadan Independiente Medellín kulübünde denemelere gittiği için takımdan uzaklaştırıldı.

16 yaşında Medellin’e imza attı. Burada gösterdiği performansla Buffalo lakabını alan oyuncu Avrupa vitrininde kısa sürede kendini fark ettirerek Finlandiya ve İskoçya’nın yolunu tuttu.

KENT&MORELOR A.Ş. YENİDEN İŞ BAŞINDA

Morelos, Fenerbahçe’nin bir diğer yeni transferi Ryan Kent ile Rangers’ta birlikte 167 maç oynadı ve son derece önemli işlere imza attı. Bu uyumu F.Bahçe’de de kısa sürede yakalamaları mümkün.

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