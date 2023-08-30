Fenerbahçe'nin ani şekilde İstanbul'a getirdiği Alfredo Morelos nasıl bir golcü? Transferde Umut Nayir detayı: Kabul ederek geldi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Birçok mevkii için önemli hamleler yapan sarı lacivertlilier, dün gece sürpriz bir ismi İstanbul'a getirdi.

Kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de 6 numara transferi beklenirken bir forvet oyuncusu ile anlaşıldı. Bu isim Alfredo Morelos...

BATSHUAYİ FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR

Fenerbahçe son olarak Rangers forması giyen serbest statüdeki Alfredo Morelos ile her konuda anlaştı. Sarı lacivertliler, Morelos hamlesini talipleri olan ve ayrılık ihtimali çok yüksek olan Michy Batshuayi'nin yerine yaptı.



İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ısrarla istediği Michy Batshuayi transferinde mutlu sona ulaştı. Ada ekibi hem yıldız oyuncuyla hem de Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı. Haberlere göre; Kırmızı-Beyazlılar, Belçikalı forvet için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Öte yandan Michy Batshuayi'nin bugün de İstanbul'dan ayrıldığı ve İngiltere'ye gittiği iddia edildi. Deneyimli golcü, Nottingham Forest için sağlık kontrollerinden geçecek.

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GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Kolombiyalı futbolcu Morelos, ileri Transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanyadan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldi. 27 yaşındaki futbolcu geceyi kulübün kendisine tahsis ettiği otelde geçirdi.

FENERBAHÇE HANGİ ROLDE KULLANACAK?

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüyü tamamlayıcı forvet olarak transfer ettiği belirtiliyor. Buna göre Edin Dzeko'nun alternatifi Umut Nayir olacak. Morelos da yardımcı forvet pozisyonunda rol alacak.

ALFREDO MORELOS ANALİZİ

Peki transfer döneminde basına adı yansımayan, Fenerbahçe'nin ani şekilde İstanbul'a getirdiği Alfredo Morelos kimdir? Transfermarkt’ın İngiltere uzmanı Daniel Busch ve İskoçya liglerini yakından takip eden editörümüz Cengiz İzmltli, Morelos transferini teknik açıdan ele aldı.

"ÇOK YÖNLÜ FORVET AMA İYİ OLMAYAN TARAFI DİSİPLİNSİZ OLUŞU"



Daniel Busch, oyuncu hakkında, “Alfredo Morelos, çok iyi bir tempoya sahip. Gücüyle savunma oyuncularına büyük bir üstünlük sağlayabiliyor. Fiziksel özelliklerini forvet hattında iyi kullanıyor. Çok yönlü bir forvet olmakla birlikte temposunu farklı taktiklere ve pozisyonlara uyduruyor. Milli takıma çağrıldığı zaman orada daha geniş alanlarda yardım ediyor. Rangers'ta ise çizgilerin arasında daha derin bir rol oynuyor. Kolombiyalı oyuncu, bitiriciliği ile ön plana çıkıyor. Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olabilir. Özellikle Ryan Kent’i uzun yıllardır tanıdığı için. Her iki futbolcu İskoçya’nın en iyi takımında 167 maça birlikte çıktılar. Morelos'un iyi olmayan tarafı ise disiplinsiz olması. Bu yüzden Premier League’e transferi gerçekleşmedi. Rangers formasıyla çıktığı 269 maçta 66 sarı kart ve 8 kez ise kırmızı kart gördü. 27 yaşındaki oyuncu, saha içinde tahrik edildiğinde sinirlerine hakim olamıyor. Bu da onun sık sık oyundan atılmasına ya da kart görmesine neden oluyor“ şeklinde görüş belirtiyor.

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Cengit İzmitli'nin görüşleri ise şöyle;



'KIŞKIRTMA PLANI'



Rangers'taki ilk sezonlarında golcülüğünün yanında agresif tavırları ve gördüğü kırmızı kartlar ön plandaydı. Hatta ikinci sezonunda Aberdeen Teknik Direktörü Derek McInnes, Morelos'a özel "kışkırtma planı" uyguladıklarını bile bir basın toplantısında itiraf etmişti.

Hücum merkezinde her zaman fiziği ve gücüyle dikkat çekti.

Steven Gerrard ile güzel ve başarılı yıllar geçirdi, Rangers'ın uzun yıllar hasret olduğu İskoçya Premiership şampiyonluğunu onunla beraber yaşadı.Ancak Giovanni van Bronckhorst takımın başına geldikten sonra daha efektif oynadığını kolaylıkla söyleyebilirim. Çünkü Gerrard, 9 numarasından savunma katkısı da bekleyen bir teknik direktör. Van Bronckhorst ise onun daha çok hücuma odaklanmasını sağladı ve Hollandalı çalıştırıcı ile çıktığı ilk 10 maçta 10 gol katkısı (7G 3A) yaptığı hâlâ aklımda.

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AKLI PREMIER LİG'DEYDİ...

Her şey iyi giderken sakatlanması, sürekli aklının bir üst seviyede (İngiltere Premier Lig) olması, Rangers kariyerinin son bölümünde düşüş yaşamasına neden oldu.

Ve sonunda kulübe para kazandırmadan serbest kaldı/kalmıştı.

Fenerbahçe ile adı çıktığında şaşırdım çünkü İsmail Kartal'ın oyun planında merkez hücumcudan savunmaya yardım beklersiniz. Morelos bunu Gerrard ile yaptığında bitirici noktada çok sıkıntı çekti. Büyük maçlarda da pek etkili değildi. "Old Firm" diye tabir ettiğimiz mücadelelerde, Celtic'e karşı 23 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.

1 AY TAKIMDAN UZAK KALDI



Rangers'tan ayrılacağı netleştikten sonra ligde de güncel teknik direktör, Michael Beale tarafından yedek bırakıldı ve 3 ayı aşkın bir süredir resmi maç oynamadı. Geçen sezon bu zamanlarda takım içi huzursuzluk yarattığı ve fazla kiloları olduğu gerekçesiyle 1 aylık bir takımdan ayrı kalma (kadro dışı kalma) süreci olmuştu. Yaz boyunca adı birçok kulüple geçti ama hiçbirine olumlu yaklaşmadı.

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Sevilla, Qarabağ, MLS kulüpleri, İngiltere Championship ekipleri istedi diye haberler gördük ama hiçbirinde son imza atılmadı. Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi'yi elden çıkaracağı senaryoda serbest statüde bir oyuncu olması, sarı-lacivertlileri cezbetmiştir diye düşünüyorum.

'UMUT NAYİR'İN ARKASINA GELMEYİ KABUL ETTİ'

Normal şartlarda birinci tercih olmayacağı kulüplerle anlaşma yoluna gitmeyen, hatta Rangers'ta bile bunu sorun eden birinin Edin Dzeko, belki de Umut Nayir'in bile arkasına gelmeyi kabul etmesi bana şaşırtıcı geldi. Uzun süredir antrenman yememesi, İsmail Kartal'ın ana oyun planında nasıl bir rolde oynayacağının soru işareti olması transferin negatif yanları.

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Kendini futbola verdiğinde ne kadar başarılı olduğunu, Rangers'la kazandığı lig şampiyonluğundan ya da Avrupa'da bir sezonda 15 gole, totalde 30'a yaklaşan gol sayılarından kolaylıkla görebiliyoruz.

Ryan Kent gibi Rangers'tan tanıdığı/bildiği bir ismin burada olması da avantaj.

Morelos'un serbest pazardan çekilmesi ve Batshuayi'den gelecek bonservisle birlikte Fenerbahçe'nin bu hamleyi, 6 numaraya daha fazla bütçe ayıracak olması olarak da görebiliriz.

İRFAN CAN KAHVECİ SPOR ARENA'NIN KONUĞU OLDU

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Spor Arena'ya konuk oldu.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu; sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal'ın takıma katkısına, maç içerisinde Kadıköy tribünlerinden gelen olumsuz tezahüratların oyuncular üzerindeki etkisine, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden sonra hissettiklerine, birlikte oynadığı en yetenekli, en çalışkan, en esprili futbolculara, pişmanlıklarına ve hedeflerine dair pek çok konuda Süleyman Arat'a açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının 101. yılında, Zafer Bayramı olarak kutladığımız 30 Ağustos'un özelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için de özel bir parantez açtı.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.





